क्या भारत भी देगा होर्मुज में टोल टैक्स? नए सर्विस चार्ज पर आया तेहरान का बड़ा बयान, दिल्ली को मिला 'स्पेशल' भरोसा

New Service Charges In Strait Of Hormuz To Iran: वैश्विक ऊर्जा व्यापार के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते यानी होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है. ईरान ने ऐलान किया है कि वह इस बेहद महत्वपूर्ण जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर 'सर्विस फीस' लगाने की योजना बना रहा है. इस घोषणा के बाद अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक गलियारों में यह बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या भारतीय जहाजों और तेल टैंकरों को भी यह चार्ज देना होगा? हालांकि, इस बीच तेहरान ने नई दिल्ली को एक बड़ी राहत के संकेत दिए हैं.
बीजिंग में आयोजित 'वर्ल्ड पीस फोरम' के दौरान चीन में ईरान के राजदूत अब्दोलरेजा रहमानी फाजली ने स्पष्ट किया कि होर्मुज स्ट्रेट ईरान के क्षेत्रीय जलक्षेत्र का हिस्सा है, इसलिए वहां से गुजरने वाले जहाजों से सर्विस फीस लेना उनका अधिकार है. हालांकि, उन्होंने इसे टोल (Tax) कहे जाने पर आपत्ति जताई. भारतीय चिंताओं को दूर करते हुए ईरानी राजदूत ने एक बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से उन देशों के लिए विशेष छूट (स्पेशल ट्रीटमेंट) पर विचार करेंगे जो हमारे पक्के दोस्त रहे हैं और जिन्होंने हमारे मुश्किल समय में हमारा साथ नहीं छोड़ा.
ईरान ने भले ही अभी फीस का पूरा स्ट्रक्चर जारी नहीं किया है, लेकिन भारत के साथ उसकी पुरानी और मजबूत कूटनीति को देखते हुए भारतीय शिपिंग इंडस्ट्री के लिए राहत की उम्मीद है. इससे पहले भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहली ने भी दिल्ली को भरोसा दिलाते हुए कहा था कि हालिया क्षेत्रीय तनाव के बावजूद किसी भी भारतीय टैंकर से कोई टोल नहीं वसूला जा रहा है.
फतहली ने भारत-ईरान के रिश्तों की गहराई को रेखांकित करते हुए कहा था कि आप खुद भारत सरकार से पूछ सकते हैं कि क्या हमने अब तक उनसे कोई चार्ज लिया है? मुश्किल समय में भारत ने खुद को एक बेहद संवेदनशील और भरोसेमंद पार्टनर साबित किया है. हमारा मानना है कि ईरान और भारत के हित और किस्मत एक जैसी हैं. उन्होंने साफ शब्दों में वादा किया था कि भारतीय जहाजों को भविष्य में भी होर्मुज स्ट्रेट से पूरी तरह सुरक्षित रास्ता मिलता रहेगा.
होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) दुनिया की सबसे व्यस्त और रणनीतिक समुद्री लाइनों में से एक है. पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाले कुल कच्चे तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) के निर्यात का लगभग पांचवां हिस्सा (20%) अकेले इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है. ऐसे में ईरान द्वारा यहां यातायात को नियंत्रित करने के लिए किसी भी नए नियम या चार्ज को लागू करने का सीधा असर ग्लोबल ट्रेड और अंतरराष्ट्रीय तेल बाजारों पर पड़ना तय है. लेकिन भारत के लिए ईरान का यह सॉफ्ट कॉर्नर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है.