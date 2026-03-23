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Iran War: क्या होर्मुज से गुजरने पर ईरान वसूलेगा टैक्स? तेहरान ने बता दिया क्या है प्लान

कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स वसूलेगा. हालांकि, अब इसपर तेहरान की ओर से बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया कि यह दावे पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 23, 2026, 05:41 PM IST
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Iran War: क्या होर्मुज से गुजरने पर ईरान वसूलेगा टैक्स? तेहरान ने बता दिया क्या है प्लान

Iran On Strait of Hormuz: अमेरिका और इजरायल के साथ ईरान की जंग जारी है. इस संघर्ष के कुल 24 दिन हो गए हैं. इस बीच ईरान ने बड़ा फैसला लेते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया है, जिस कारण दुनियाभर में कच्चे तेल की किल्लत नजर आने लगी है. हालांकि, ईरान ने पिछले दिनों दावा किया था कि दुश्मनों के जहाजों को छोड़कर बाकी सभी के लिए होर्मुज स्ट्रेट खुला हुआ है. 

इन सबके बीच कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों से ईरान द्वारा 2 मिलियन डॉलर की राशि टैक्स के तौर पर वसूल करेगा. इस खबर ने एक नई चर्चा को जन्म दे दिया. अब इस रिपोर्ट पर खुद तेहरान ने सफाई दी है. ईरान की ओर से इस दावे के जवाब में कहा गया कि ऐसे दावे बेबुनियाद हैं. 

ईरान ने दावे को बताया बेबुनियाद 

ईरान की ओर कहा गया कि कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स वसूला जाएगा, जो बेबुनियाद है. बयान में आगे कहा गया कि इस संबंध में दिए गए बयान केवल व्यक्तियों के निजी विचारों को दर्शाते हैं और किसी भी तरह से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के आधिकारिक रुख का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं.

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यह भी पढ़ें: युद्ध रोकने के लिए हमले करने होंगे…ईरान स्ट्राइक पर ट्रंप टीम का खतरनाक फॉर्मूला सामने आया

 

टैक्स वसूली की बात कहां से आई? 

बताया जाता है कि हाल में ही कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि ईरान स्‍ट्रेट ऑफ होर्मुज से न‍िकलने वाले जहाजों से  टैक्स वसूलने की प्लानिंग कर रहा है. इस खबर ने दुनियाभर के देशों की चिंता बढ़ा दी. ऐसा इसलिए क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्जुस के रास्ते ही अधिकांश देशों में कच्चे तेल की बड़ी मात्रा की सप्लाई होती है. अगर यहां से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स लगाया जाता है, तो इससे क्रूड ऑयल खरीदने वाले देशों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. इसके अलावा कई देशों में ऊर्जा की कीमतें बढ़ जाएंगी. 

ईरान के ताकतवर सांसद ने दिया था संकेत 

इतना ही नहीं ईरान के ताकतवर सांसद और ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति आयोग के सदस्‍य अलाएद्दीन बोरौजेर्दी की ओर से भी ऐसे ही कुछ संकेत दिए गए, जिसमें कहा गया कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से पैसे वसूल सकता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अब इस रणनीतिक जलमार्ग को फ्री ट्रेड के ल‍िए खुला छोड़ने के मूड में बिल्‍कुल नहीं है.

यह भी पढ़ें: न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, फायर ट्रक से टकराया विमान; दोनों पायलटों की मौत

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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