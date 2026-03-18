Advertisement
trendingNow13144784
Hindi Newsदुनियाअब होर्मुज से भी हाथ धोएगा ईरान? 5000 पाउंड के बमों ने ईरानी ठिकानों को किया तबाह

अब होर्मुज से भी हाथ धोएगा ईरान? 5000 पाउंड के बमों ने ईरानी ठिकानों को किया तबाह

Us Israel and Iran War: अमेरिका अब होर्मुज पर कब्जा करने के लिए तैयार लगभग तैयार है. कहा जा रहा है कि उसने होर्मुज के करीब मौजूद ईरानी मिसाइल ठिकानों को तबाह करने की कसम खा ली है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Mar 18, 2026, 06:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब होर्मुज से भी हाथ धोएगा ईरान? 5000 पाउंड के बमों ने ईरानी ठिकानों को किया तबाह

Us Attack on Hormuz: ईरान के साथ जंग में अमेरिका पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान ने होर्मुज पर कब्जा किया हुआ, जिसकी वजह से तेल सप्लाई बुरी तरह बाधित है. अमेरिका पर दुनियाभर से दबाव है कि उसकी अपनी जंगों की वजह से दुनिया महंगाई की मार झेल रही है. हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि होर्मुज पर अमेरिका-इजरायल कुछ बड़ा करने वाले हैं. अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, जिसमें कई 5000 पाउंड (2267 kg) के गहरे तक मार करने वाले बमों का इस्तेमाल किया गया. इस हमले में होर्मुज के पास ईरान के समुद्र तट पर मौजूद मजबूत ईरानी मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया गया.

X पर शेयर की गई एक पोस्ट में, US सेंट्रल कमांड ने लिखा,'कुछ घंटे पहले US सेना ने होर्मुज जलडमरूमध्य के पास ईरान के समुद्र तट पर मौजूद मजबूत ईरानी मिसाइल ठिकानों पर सफलतापूर्वक कई 5000 पाउंड के गहरे तक मार करने वाले बमों का इस्तेमाल किया. इन ठिकानों पर मौजूद ईरानी एंटी-शिप क्रूज मिसाइलों से जलडमरूमध्य में अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी को खतरा था.'

इस बीच CNN की रिपोर्ट के अनुसार मैगन डेविड एडोम (MDA) ने बताया कि मध्य इजरायल में एक बैलिस्टिक मिसाइल हमले में दो लोगों की मौत हो गई. CNN के मुताबिक मैगन डेविड एडोम (MDA) के पैरामेडिक्स रामत गान शहर में घटनास्थल पर पहुंचे और एक पुरुष और एक महिला को मृत घोषित कर दिया, जिन्हें मिसाइल के टुकड़ों से गंभीर चोटें आई थीं. MDA ने बताया जैसा कि CNN ने रिपोर्ट किया है, मिसाइल के टुकड़े तेल अवीव के ठीक उत्तर में मौजूद बेनी ब्राक शहर में भी गिरे, जिससे एक व्यक्ति को हल्की चोटें आईं. इस बीच अधिकारियों ने मंगलवार को पुष्टि की कि संयुक्त अरब अमीरात की हवाई डिफेंस सिस्टम इस समय ईरान से आ रहे मिसाइल और ड्रोन हमलों का जवाब दे रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

UAE के रक्षा मंत्रालय ने X पर एक पोस्ट में कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में जो आवाजें सुनी गईं, वे हवाई रक्षा प्रणालियों के जरिए बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने की वजह से थीं और लड़ाकू विमान भी ड्रोन तथा लोइटरिंग बमों (घूमने वाले बमों) का मुकाबला कर रहे थे. UAE की हवाई रक्षा प्रणालियां इस समय ईरान से आ रहे मिसाइल और ड्रोन हमलों से निपट रही हैं और रक्षा मंत्रालय पुष्टि करता है कि देश के विभिन्न हिस्सों में सुनी गई आवाजें हवाई रक्षा प्रणालियों के जरिए बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने और साथ ही लड़ाकू विमानों द्वारा ड्रोन तथा लोइटरिंग बमों को रोकने का परिणाम हैं. UAE की हवाई रक्षा प्रणालियां इस समय ईरान से आ रहे मिसाइल और ड्रोन के खतरों का जवाब दे रही हैं.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

TAGS

Hormuziran

Trending news

स्कूल से लौट रही बच्ची पर फेंका तेजाब, रूह कंपा देगी महाराष्ट्र की ये घटना
Maharashtra Acid Attack
स्कूल से लौट रही बच्ची पर फेंका तेजाब, रूह कंपा देगी महाराष्ट्र की ये घटना
'जैसा बीजेपी ने कहा था वैसा ही...', चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद EC पहुंचे TMC नेता
Bengal Assembly Election 2026
'जैसा बीजेपी ने कहा था वैसा ही...', चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद EC पहुंचे TMC नेता
चुनाव से पहले असम कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, सांसद प्रद्युत बोरदोलोई का इस्तीफा
Pradyut Bordoloi
चुनाव से पहले असम कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, सांसद प्रद्युत बोरदोलोई का इस्तीफा
जंग के बीच PM मोदी ने घुमाया UAE के राष्ट्रपति को फोन, होर्मुज पर की चर्चा
World News
जंग के बीच PM मोदी ने घुमाया UAE के राष्ट्रपति को फोन, होर्मुज पर की चर्चा
'मुझे नयनतारा चाहिए...', चुनावी माहौल के बीच विवादित टिप्पणी पर फंसे सांसद
Nayanthara
'मुझे नयनतारा चाहिए...', चुनावी माहौल के बीच विवादित टिप्पणी पर फंसे सांसद
पंजाब में CM भगवंत मान ने 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत 2000 करोड़ किए जारी
AAP Bhagwant Mann
पंजाब में CM भगवंत मान ने 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत 2000 करोड़ किए जारी
'देश के खिलाफ किस हद तक जाएंगे राहुल गांधी?', कांग्रेस पर क्यों बरसे संबित पात्रा
Sambit Patra
'देश के खिलाफ किस हद तक जाएंगे राहुल गांधी?', कांग्रेस पर क्यों बरसे संबित पात्रा
18 मार्च को कैसे रहेगा मौसम? उत्तर भारत में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट
weather update
18 मार्च को कैसे रहेगा मौसम? उत्तर भारत में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट
ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री रास्तों पर कंट्रोल.... ईरान जंग से भारत के लिए बड़े सबक
Iran-Israel War
ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री रास्तों पर कंट्रोल.... ईरान जंग से भारत के लिए बड़े सबक
भाजपा को वोट देने वाली सोफिया फिरदौस को कांग्रेस ने दिखाया बाहर का रास्ता
congress
भाजपा को वोट देने वाली सोफिया फिरदौस को कांग्रेस ने दिखाया बाहर का रास्ता