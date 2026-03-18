अब होर्मुज से भी हाथ धोएगा ईरान? 5000 पाउंड के बमों ने ईरानी ठिकानों को किया तबाह

Us Attack on Hormuz: ईरान के साथ जंग में अमेरिका पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान ने होर्मुज पर कब्जा किया हुआ, जिसकी वजह से तेल सप्लाई बुरी तरह बाधित है. अमेरिका पर दुनियाभर से दबाव है कि उसकी अपनी जंगों की वजह से दुनिया महंगाई की मार झेल रही है. हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि होर्मुज पर अमेरिका-इजरायल कुछ बड़ा करने वाले हैं. अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, जिसमें कई 5000 पाउंड (2267 kg) के गहरे तक मार करने वाले बमों का इस्तेमाल किया गया. इस हमले में होर्मुज के पास ईरान के समुद्र तट पर मौजूद मजबूत ईरानी मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया गया.

X पर शेयर की गई एक पोस्ट में, US सेंट्रल कमांड ने लिखा,'कुछ घंटे पहले US सेना ने होर्मुज जलडमरूमध्य के पास ईरान के समुद्र तट पर मौजूद मजबूत ईरानी मिसाइल ठिकानों पर सफलतापूर्वक कई 5000 पाउंड के गहरे तक मार करने वाले बमों का इस्तेमाल किया. इन ठिकानों पर मौजूद ईरानी एंटी-शिप क्रूज मिसाइलों से जलडमरूमध्य में अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी को खतरा था.'

इस बीच CNN की रिपोर्ट के अनुसार मैगन डेविड एडोम (MDA) ने बताया कि मध्य इजरायल में एक बैलिस्टिक मिसाइल हमले में दो लोगों की मौत हो गई. CNN के मुताबिक मैगन डेविड एडोम (MDA) के पैरामेडिक्स रामत गान शहर में घटनास्थल पर पहुंचे और एक पुरुष और एक महिला को मृत घोषित कर दिया, जिन्हें मिसाइल के टुकड़ों से गंभीर चोटें आई थीं. MDA ने बताया जैसा कि CNN ने रिपोर्ट किया है, मिसाइल के टुकड़े तेल अवीव के ठीक उत्तर में मौजूद बेनी ब्राक शहर में भी गिरे, जिससे एक व्यक्ति को हल्की चोटें आईं. इस बीच अधिकारियों ने मंगलवार को पुष्टि की कि संयुक्त अरब अमीरात की हवाई डिफेंस सिस्टम इस समय ईरान से आ रहे मिसाइल और ड्रोन हमलों का जवाब दे रही हैं.

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UAE के रक्षा मंत्रालय ने X पर एक पोस्ट में कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में जो आवाजें सुनी गईं, वे हवाई रक्षा प्रणालियों के जरिए बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने की वजह से थीं और लड़ाकू विमान भी ड्रोन तथा लोइटरिंग बमों (घूमने वाले बमों) का मुकाबला कर रहे थे. UAE की हवाई रक्षा प्रणालियां इस समय ईरान से आ रहे मिसाइल और ड्रोन हमलों से निपट रही हैं और रक्षा मंत्रालय पुष्टि करता है कि देश के विभिन्न हिस्सों में सुनी गई आवाजें हवाई रक्षा प्रणालियों के जरिए बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने और साथ ही लड़ाकू विमानों द्वारा ड्रोन तथा लोइटरिंग बमों को रोकने का परिणाम हैं. UAE की हवाई रक्षा प्रणालियां इस समय ईरान से आ रहे मिसाइल और ड्रोन के खतरों का जवाब दे रही हैं.