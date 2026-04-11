क्या युद्ध के बाद ईरान का ‘टोल टैक्स’ दुनिया में पेट्रोल-डीजल को और महंगा बना देगा? आम लोग चुकाएंगे असली कीमत

Impact of Israel Iran War on World: इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक़ होर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा तेल संकट खड़ा हो गया. कच्चे तेल की क़ीमत 72 डॉलर से बढ़कर 120 डॉलर तक पहुंच गई. सोचिए, युद्ध के दौरान कच्चे तेल की क़ीमत लगभग 70% तक बढ़ गई. इसकी वजह ये थी कि हर रोज़ 10-11 मिलियन बैरल कच्चे तेल की सप्लाई कम हो गई.

क्या शांतिवार्ता के बाद खुल पाएगा होर्मुज स्ट्रेट?

युद्ध के बाद होर्मुज़ स्ट्रेट खुलेगा भी तो पहले जैसी स्थिति नहीं रहेगी. ईरान ने होर्मुज़ से गुज़रने वाले जहाज़ों से टोल वसूलने का प्लान बना लिया है. यानी जो देश तेल का आयात करेंगे, उन्हें ख़रीद की क़ीमत देने के अलावा ईरान को भी टैक्स देना पड़ेगा. ये एक तरह से हफ्ता वसूली की तरह है. जैसे किसी इलाक़े के गुंडे रक्षा शुल्क के नाम पर व्यापारियों से पैसे वसूलते हैं, ठीक उसी तरह ईरान होर्मुज़ से गुज़रने वाले जहाज़ों से पैसा वसूलेगा. जो अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है, उसे ईरान ने अपना क्षेत्र घोषित कर दिया है.

सिर्फ़ होर्मुज़ स्ट्रेट ही नहीं बल्कि युद्ध की वजह से खाड़ी देशों के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफ़ी नुक़सान हुआ है. युद्ध के दौरान ईरान के हमलों की वजह से खाड़ी देशों में तेल और गैस के 20 से ज़्यादा प्लांट, रिफाइनरी, ऑयल फील्ड, पाइपलाइन और टर्मिनल को नुक़सान हुआ है. दुनिया में तेल और गैस के निर्यात में इन देशों का योगदान लगभग एक-तिहाई है. लेकिन अब इन्हें ठीक करने में लंबा वक्त लगेगा. इनको जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई भी कीमत के रूप में उन्हीं देशों को करनी होगी, जो तेल का आयात करते हैं.

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सऊदी अरब का गिर गया 10 फीसदी तेल निर्यात

अकेले सऊदी अरब की ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन पर हमले से 7 लाख बैरल प्रतिदिन की तेल सप्लाई ठप हो गई है. ये सऊदी अरब के कुल निर्यात का 10% है.

होर्मुज़ की नाकेबंदी और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का नतीजा पूरी दुनिया भुगत रही है. दुनिया की लगभग 75% आबादी के सामने तेल और गैस का संकट है. फिलीपींस में एनर्जी इमरजेंसी का एलान करना पड़ा. यूरोपीय देशों में लॉकडाउन जैसे हालात बन गए हैं. तेल और गैस की न सिर्फ़ सप्लाई में कमी आई है बल्कि इसकी वजह से महंगाई भी बढ़ी है.

भारत में चाय से लेकर हवाई यात्रा तक हुई महंगी

भारत की बात करें तो चाय पीने से लेकर हवाई यात्रा तक महंगी हो गई है. ये स्थिति उस समय है, जब सरकार ने तेल के दाम में बढ़ोतरी नहीं की है. सरकार ने पेट्रोल-डीजल का दाम बढ़ाने के बदले एक्साइज ड्यूटी में कमी करने का फ़ैसला लिया.

युद्ध की वजह से घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में 60 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. लेकिन कमर्शियल LPG सिलेंडर का दाम युद्ध के बाद दिल्ली में लगभग 310 रुपये बढ़ा है. इसके बाद भी कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई में दिक़्कत है. खाना पकाने का तेल 10-20% महंगा हुआ है. दाल और अनाज के दाम 5-10% तक बढ़े हैं जबकि दूध और दही 5-8% तक महंगा हुआ है.

जेट फ्यूल की कीमत में हुई बढ़ोतरी

कमर्शियल LPG के दाम में बढ़ोतरी से बाहर खाना खाने में अब 15-30% ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है. जेट फ्यूल की क़ीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी की वजह से हवाई सफर 20% से ज़्यादा महंगा हुआ है. पेट्रोल-डीज़ल की कीमत में बढ़ोतरी नहीं होने से भारत में अभी इस युद्ध का आम लोगों पर उतना आर्थिक असर नहीं है. लेकिन अगर युद्ध के असर से आने वाले समय में पेट्रोल-डीज़ल के दाम बढ़ाए गए तो हर सामान महंगा होगा.