/क्या खामेनेई की विदाई बनेगी बदले की शुरुआत? तेहरान की सड़कों पर क्यों लहरा रहे लाल झंडे और गूंज रहे प्रतिशोध के नारे

250th Independence Day celebrations in the US: ईरान में लाखों लोग पूर्व सर्वोच्च धार्मिक नेता अली खामेनेई को आंसुओं के साथ आख़िरी विदाई दे रहे हैं. वहीं आतिशबाज़ी के बीच अमेरिका अपनी आज़ादी के 250 साल का जश्न मना रहा है. यानी एक तरफ, सबसे लंबा मातम है और दूसरी ओर सबसे बड़ा जश्न. नारे दोनों तरफ लग रहे हैं. एक तरफ अमेरिका मुर्दाबाद का और दूसरी ओर अमेरिका जिंदाबाद का. एक तरफ काले कपड़े पहनकर लाखों लोग मातम मना रहे हैं. लाल झंडे दिखाकर बदले की मांग कर रहे हैं. दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के मातम का मजाक उड़ा रहे हैं.
शिया मुसलमानों की धार्मिक परंपरा के छठे इमाम जाफ़र अल-सादिक़ ने कहा था कि हमारे ग़म में ग़मगीन होना और हमारी खुशी में खुश होना ही हमारी विलायत की निशानी है. यानी उनके प्रति निष्ठा का प्रमाण है. तेहरान में लाखों की तादाद में इकट्ठे हुए लोग आज शिया इस्लाम में प्रचलित इसी कथन से प्रेरित दिख रहे हैं.
इसी धार्मिक और सांस्कृतिक भावना के कारण अली खामेनेई के समर्थकों के लिए उनकी अंतिम यात्रा केवल एक राजकीय अंतिम संस्कार नहीं, बल्कि अपने नेता के प्रति निष्ठा, शोक और श्रद्धांजलि व्यक्त करने का अवसर बन गई है. जिसमें एक तरफ मातम है. लेकिन दूसरी तरफ अली खामेनेई की मौत का बदला लेने की प्रबल इच्छा भी नजर आ रही है.
इस वक्त भी तेहरान के सबसे बड़े धार्मिक परिसर इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला में अली खामेनेई को अंतिम विदाई देने लाखों लोग पहुंच रहे हैं. यहीं पर हर शुक्रवार सामूहिक नमाज़ होती है और बड़े धार्मिक और सरकारी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. यहीं पर अली खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों के पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखे गए हैं.
इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला का मुख्य हिस्सा 63 हेक्टेयर में फैला है. यानी ये, 90 से 100 फुटबॉल मैदानों के बराबर है. जिसमें एक वक्त में 3 से 5 लाख लोग आ सकते हैं और ये परिसर पूरी तरह भरा हुआ है.
इस धार्मिक परिसर में लोग आकर मातम कर रहे हैं. वे अली खामेनेई और उनके परिवार को श्रद्धांजलि दे रहे हैं. अपने दर्द और गुस्से का इजहार कर रहे हैं और कुछ देर बाद निकल जा रहे हैं. इसके बावजूद वहां पर भीड़ कम नहीं हो रही है क्योंकि अली खामेनेई को श्रद्धांजलि देने लाखों की संख्या में ईरान के कोने कोने और पड़ोसी इराक से भी लोग तेहरान पहुंचे हैं. शनिवार तक तेहरान में अली खामेनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए 1 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान है. वहां पहुंचने वाला हर व्यक्ति 5 ताबूतों की चर्चा कर रहा है.
इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला परिसर में कुल 5 ताबूत रखे गए हैं. सबसे ऊपर काली पगड़ी के साथ जो ताबूत रखा गया है, वो ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का है. ईरान में अयातुल्ला और उच्च धार्मिक नेताओं के जनाज़े पर काली पगड़ी रखने की परंपरा है.
इसमें सबसे छोटा ताबूत खामेनेई की 14 महीने की नातिन जहरा मोहम्मदी गोलपायगानी का है. पूरी दुनिया में इस छोटे ताबूत की तस्वीर सबको भावुक कर रही है. इस ताबूत के साथ अमेरिकी हमले में मारी गई इस बच्ची की तस्वीर भी वायरल है.
जहरा मोहम्मदी अयातुल्ला अली खामेनेई की बड़ी बेटी बुशरा खामेनेई की बेटी थी. जिससे अली खामेनेई बहुत प्यार करते थे. सिर्फ 14 महीने की उम्र में अपनी जान अमेरिकी हमले में गंवाने वाली बच्ची के ताबूत को देखकर लोग आंसू बहा रहे हैं.
इस छोटी बच्ची के अलावा अमेरिकी हमले में मारी गईं अली खामेनेई की बेटी बुशरा खामेनेई और उनके पति यानी अली खामेनेई के दामाद मेसबाह अल-हुदा बाघेरी-कान का ताबूत भी यहां रखा गया है. इसके अलावा अली खामेनेई की बहू यानी नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई की पत्नी ज़हरा हद्दाद-अदेल का ताबूत भी यहां रखा है. वो भी 28 फरवरी के हमले में मारी गई थीं. ईरान के लोग इन सभी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं. मातम करने वालों में महिलाएं, पुरुष, बच्चे समेत हर उम्र के लोग हैं.
इस मातम के साथ साथ ईरान में अली खामेनेई की मौत के जिम्मेदार इजरायल और अमेरिका के खिलाफ सबसे ज्यादा गुस्सा है. जिसका इजहार ईरान के राष्ट्रपति से लेकर आम लोग तक सब कर रहे हैं. वहां पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाक़ेर ग़ालिबाफ़ रोते हुए दिखाई दिए. ईरान की सेना और आईआरजीसी के अफसरों की आंखों में भी आंसू नजर आए.
इस मातम के पीछे जिम्मेदार ताकतों को सजा दिलाने के लिए कई लोगों ने लाल झंडा उठा रखा था. ईरान में इस लाल झंडे को बदले का प्रतीक माना जाता है. इसे उठाकर लोग अमेरिका और इजरायल से बदले की मांग कर रहे हैं. वे अमेरिका और इजरायल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं.
इसके बाद इजरायल मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे.
#DNAमित्रों | सबसे लंबा मातम Vs सबसे बड़ा जश्न,ईरान रो रहा.. अमेरिका जश्न मना रहा है #DNA #DNAWithRahulSinha #Iran #USA@rahulsinhatv pic.twitter.com/ye7AV5aExg
— Zee News (@ZeeNews) July 4, 2026
ईरान में खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मेट्रो को मुफ्त कर दिया गया है. यहां भी लोग अमेरिका और इजरायल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं. अमेरिका और इजरायल के खिलाफ गुस्सा दिखा रहे ईरानी लोगों को उम्मीद थी. अपने पिता को अंतिम विदाई देने नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई सामने आएंगे.
मोजतबा सामने नहीं आए, लेकिन लाखों की संख्या में अली खामेनेई को श्रद्धांजलि देने आए. ईरानियों ने उनके उत्तराधिकारी सैयद मोजतबा को भी अपना खुला समर्थन किया. वे लब्बैक, सैयद मोजतबा का नारा लगा रहे थे. इसका मतलब था, सैयद मोजतबा, हम आपकी पुकार पर हाज़िर हैं.
इस नारे को इस्लामिक रिजीम के नए उत्तराधिकारी के तौर पर मोजतबा को ईरानी जनता का समर्थन माना जा रहा है. अमेरिका से युद्ध के दौरान..ईरान का मिनाब शहर भी चर्चा में आया था. वहां पर हुए मिसाइल हमले में 120 स्कूली बच्चों समेत 156 नागरिक मारे गए थे. अली खामेनेई को श्रद्धांजलि देने मिनाब में मारे गए बच्चों के परिजन भी पहुंचे.
अली खामेनेई को विदाई देने वाले लोगों ने उन्हें मुसलमानों के लिए अमेरिका से लड़ने वाला योद्धा बताया. ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने रोते हुए कहा, 'उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों को सम्मान और गौरव दिया. जब अमेरिका दूसरे देशों पर अपनी इच्छा थोपना चाहता था, तब हमारे प्रिय नेता मजबूती से उसके सामने खड़े रहे और ईरान तथा मुसलमानों की स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा की.'
ईरान की जनता, ईरान के नेता अली खामेनेई को पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए लड़ने वाला नायक बता रहे हैं. अपने इसी नायक को विदाई देने खामेनेई की मौत के 4 महीने बाद इतनी भीड़ जमा हुई है. अली खामेनेई को दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों से श्रद्धांजलि देने प्रतिनिधि पहुंचे हैं. सबसे खास बात ये है कि उनको श्रद्धांजलि देने कतर और सउदी अरब जैसे देशों के प्रतिनिधि भी पहुंचे, जिन पर युद्ध के दौरान ईरान ने हमला भी किया था.
सउदी अरब और ईरान की दुश्मनी काफी पुरानी है. कई विश्लेषकों ने यहां तक दावा किया था कि सउदी अरब के उकसाने पर ही अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था. लेकिन तेहरान में सउदी के प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी बताती है कि वो भी अली खामेनेई को सम्मान दे रहा है और ईरान से संबंध खराब करना नहीं चाहता.
एक तरफ ईरान में लोग मातम मना रहे हैं. दूसरी तरफ अमेरिका अपने स्वतंत्रता दिवस के 250 वर्ष पूरा होने का जश्न मना रहा है. अमेरिका के लिए ये वाकई बहुत बड़ा दिन है . अमेरिका में कहीं लोग कॉन्सर्ट कर रहे हैं. कहीं आतिशबाजी हो रही है .अमेरिकी हथियारों का प्रदर्शन किया जा रहा है. बडे-बड़े नेता भाषण दे रहे हैं. लेकिन खुशियां मनाने के साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरान ईरान के जख्मों पर नमक भी छिड़का.
उन्होंने ईरानियों के मातम का मजाक उड़ाया. दुनिया के किसी राष्ट्राध्यक्ष को किसी दूसरे राष्ट्र के मातम पर इस तरह का व्यवहार करना शोभा नहीं देता. लेकिन ट्रंप को इसकी परवाह नहीं है. अपने भाषण में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान को एक हफ्ते की मोहलत दी है ताकि वो अली खामेनेई का अंतिम संस्कार कर सकें.
उनके कहने का मतलब ये था कि अगर अमेरिका नहीं चाहता तो ईरान अली खामेनेई को अंतिम विदाई तक नहीं दे पाते. ट्रंप की इस बात पर अमेरिका के लोगों को बहुत आनंद आया और वो इस बात पर हंसने लगे. यानी ईरान के लाखों लोग एक तरफ खामेनेई की अंतिम विदाई पर मातम कर रहे हैं. दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति इसका मजाक उड़ा रहे हैं. ट्रंप अमेरिकी लोगों को बता रहे थे कि खामेनेई को मारने के बाद ईरानियों को उनके अंतिम संस्कार का मौका देना भी अमेरिका का एक एहसान है.
ट्रंप ने ईरान को धमकाया कि अगर अंतिम संस्कार के बाद अमेरिका की शर्तें ईरान ने नहीं मानी तो फिर से बमबारी शुरू कर दी जाएगी. फिलहाल, ईरान ने खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान अमेरिका से वार्ता बंद कर रखी है और अंतिम संस्कार में कोई गड़बड़ी करने पर नतीजे भुगतने की चेतावनी भी दी है.
आज अमेरिका दुनिया की महाशक्ति है. इसीलिए ईरान को धमका रहा है..लेकिन एक वक्त यही अमेरिका खुद ब्रिटेन के अधीन था. आज अमेरिका अपना 250वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. लेकिन कैसे वो ब्रिटेन के अधीन हुआ था. 250 वर्ष पहले अमेरिका ने कैसे ब्रिटेन से आजादी पाई थी.
वर्ष 1607 में ब्रिटेन ने अमेरिका के वर्जीनिया में पहली स्थायी बस्ती बसाई और धीरे-धीरे अमेरिका में 13 ब्रिटिश उपनिवेश स्थापित कर दिए. इसके बाद करीब 169 साल तक इन पर ब्रिटेन का शासन रहा.
वर्ष 1756 से वर्ष 1763 के बीच ब्रिटेन ने फ्रांस के साथ सात वर्षीय युद्ध लड़ा. जिसमें भारी खर्च के बाद अपना कर्ज़ चुकाने के लिए अंग्रेजों ने अमेरिकी उपनिवेशों पर भारी टैक्स लगाए. इससे लोगों में असंतोष बढ़ा.
जिसके बाद अमेरिकियों ने नारा दिया कि प्रतिनिधित्व नहीं, तो टैक्स भी नहीं. उनका कहना था कि ब्रिटिश संसद में उनकी आवाज़ नहीं है, इसलिए उन पर टैक्स लगाना अन्याय है. धीरे-धीरे अमेरिका में गुस्सा बढ़ने लगा.
16 दिसंबर 1773 को प्रदर्शनकारियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 342 चाय की पेटियां समुद्र में फेंक दीं. यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे बड़ा प्रतीकात्मक विद्रोह बना. इस घटना को इतिहास में बोस्टन टी पार्टी के नाम से याद किया जाता है.
इसके बाद वर्ष 1775 में अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई और 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने खुद को ब्रिटेन से स्वतंत्र घोषित कर दिया. शनिवार को इसी घटना के 250 साल पूरे हुए. जिसका जश्न पूरे अमेरिका में मनाया जा रहा है . कई राज्यों में भव्य आतिशबाजी की गई है.
इस बार न्यूयॉर्क में बॉल ड्रॉप का आयोजन भी किया गया . अब तक टाइम्स स्क्वायर का बॉल ड्रॉप सिर्फ नए साल का प्रतीक था, लेकिन अमेरिका की आज़ादी के 250 साल पूरे होने पर पहली बार इसे 4 जुलाई को भी आयोजित किया गया.
देश के अलग-अलग टाइम ज़ोन में आधी रात का स्वागत करने के लिए यह ऐतिहासिक बॉल कुल आठ बार नीचे उतारी गई. ये 12 फीट व्यास वाली एक विशाल क्रिस्टल बॉल होती है, जिसे एक ऊंचे टावर पर लगाया जाता है. फिर धीरे धीरे काउंटडाउन के साथ उतारा जाता है.
अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह में वायुसेना के लड़ाकू विमानों का एयर शो हुआ और भव्य आतिशबाजी की गई. इस दौरान 80 हजार से ज्यादा पटाखे फोड़े गए. ऐसे में दुनिया इस वक्त एक साथ दो तस्वीरें देख रही है. एक ओर तो अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस का जश्न चल रहा है और दूसरी और ईरान में मातम पसरा है. ऐसे में माहौल में ट्रंप का ईरान पर दिया गया बयान लोगों का गुस्सा और भड़का रहा है.