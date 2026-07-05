/क्या खामेनेई की विदाई बनेगी बदले की शुरुआत? तेहरान की सड़कों पर क्यों लहरा रहे लाल झंडे और गूंज रहे प्रतिशोध के नारे

250th Independence Day celebrations in the US: ईरान में लाखों लोग पूर्व सर्वोच्च धार्मिक नेता अली खामेनेई को आंसुओं के साथ आख़िरी विदाई दे रहे हैं. वहीं आतिशबाज़ी के बीच अमेरिका अपनी आज़ादी के 250 साल का जश्न मना रहा है. यानी एक तरफ, सबसे लंबा मातम है और दूसरी ओर सबसे बड़ा जश्न. नारे दोनों तरफ लग रहे हैं. एक तरफ अमेरिका मुर्दाबाद का और दूसरी ओर अमेरिका जिंदाबाद का. एक तरफ काले कपड़े पहनकर लाखों लोग मातम मना रहे हैं. लाल झंडे दिखाकर बदले की मांग कर रहे हैं. दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के मातम का मजाक उड़ा रहे हैं.