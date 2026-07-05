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क्या खामेनेई की विदाई बनेगी बदले की शुरुआत? तेहरान की सड़कों पर क्यों लहरा रहे लाल झंडे और गूंज रहे प्रतिशोध के नारे

Burial of Ayatollah Ali Khamenei in Iran: ईरान में पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के सुपुर्देखाक का कार्यक्रम देशभर में चल रहा है. लेकिन वहां की सड़कों पर लाल झंडे और प्रतिशोध के नारे भी गूंजते दिख रहे हैं. क्या इसका मतलब ये माना जाए कि खामेनेई की विदाई अब ईरान के बदले की शुरुआत बनने जा रही है.

Edited By:Devinder Kumar
Published: Jul 05, 2026, 12:05 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 12:14 AM IST
क्या खामेनेई की विदाई बनेगी बदले की शुरुआत? तेहरान की सड़कों पर क्यों लहरा रहे लाल झंडे और गूंज रहे प्रतिशोध के नारे
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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