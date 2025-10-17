Advertisement
Hindi Newsदुनिया

58 साल बाद खुलेगा 'केनेडी मर्डर' का राज? रूस ने US को सौंपी JFK हत्या की सीक्रेट फाइल, रहस्यमयी नक्शा देख अमेरिका दंग

JFK Murder Secret File: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी की हत्या किसने करवाई थी, यह आज भी लोगों के लिए बड़ा सवाल बना हुआ है. लेकिन लगता है कि 58 साल बाद इस राज से अब परदा उठ सकता है. रूस ने इस हत्या से जुड़ी एक सीक्रेट फाइल यूएस को सौंपी है.

 

Oct 17, 2025, 07:47 PM IST
How JF Kennedy was murdered: रूस ने दशकों बाद अमेरिका को एक सीक्रेट फाइल सौंपी है. इस फाइल में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी (JFK) की हत्या के बारे में जानकारी है. इसके अलावा, इसमें एक नक्शा भी है, जिसमें दिखाया गया है कि अमेरिका और रूस (तब सोवियत संघ) को जोड़ने के लिए एक बड़ा शांति पुल बनाया जा सकता था. रिपोर्ट के मुताबिक, इस फाइल में 350 से ज्यादा पेज हैं और विशेषज्ञ इसे अभी अनुवाद और जांच रहे हैं. इस फाइल में सबसे दिलचस्प हिस्सा वह नक्शा है, जिसमें लिखा है, 'यह पुल अलास्का और रूस के बीच बनाया जा सकता है और तुरंत बनाना चाहिए.'

किसने करवाई थी JFK की हत्या?

बताते चलें कि राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी की हत्या 22 नवंबर 1963 को अमेरिका के डलास, टेक्सास में हुई थी. उस वक्त वे  अपनी मोटरकाड यात्रा में थे, जब उन्हें दो गोलियां मारी गईं. इससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी. जांच के लिए गठित किए गए Warren Commission ने कहा कि यह हत्या ली हार्वी ऑसवाल्ड ने अकेले की थी. लेकिन कई लोग मानते हैं कि इसमें CIA, माफिया या अमेरिकी सरकार के कुछ लोग शामिल हो सकते थे. हालांकि असलियत क्या थी, यह किसी को पता नहीं है. इस हत्या का रहस्य आज भी लोगों को हैरान करता है.

फाइल में क्या है खास?

फाइल में केवल हत्या से जुड़ी बातें नहीं हैं बल्कि इसमें ‘Kennedy-Khrushchev World Peace Bridge’ का नक्शा भी है. यह पुल अमेरिका और रूस के बीच बनाया जाना था. इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच शांति और दोस्ती का प्रतीक बनाना था.

असल में अलास्का और रूस के बीच बेरिंग स्ट्रेट (Bering Strait) नामक जलसंधि है. यहां दो छोटे द्वीप हैं- Little Diomede (अमेरिका) और Big Diomede (रूस). इन दोनों द्वीपों के बीच दूरी केवल चार किलोमीटर हैं. उसक वक्त यही जगह प्रस्तावित पुल या सुरंग के लिए चुनी गई थी.

टनल को मिला नया नाम 'ट्रंप-पुतिन टनल'

आज इस पुल या सुरंग की कल्पना को मजाक या सुझाव के रूप में ‘Trump-Putin Tunnel’ भी कहा जा रहा है. रूस के पुतिन के सलाहकार किरिल दिमित्रेव ने कहा कि आधुनिक तकनीक जैसे Elon Musk की The Boring Company से यह पुल या सुरंग सिर्फ 8 अरब डॉलर में बनाया जा सकता है. जबकि पारंपरिक लागत 65 अरब डॉलर से ज्यादा होगी.

उन्होंने कहा कि यह सुरंग ट्रेन और कारों दोनों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है. लोग इसे केवल तकनीकी चमत्कार नहीं मान रहे, बल्कि इसे दो महाद्वीपों को जोड़ने और शांति का प्रतीक भी मान रहे हैं.

समुद्र के नीचे पुल बनाने का था प्लान

आज जिस बात को मजाक में लिया जा रहा है, वह पुल आज से करीब 50 साल पहले केवल तकनीकी या यातायात सुविधा के लिए नहीं था. इसके बजाय यह शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विश्व शांति और दोस्ती का प्रतीक बनना था. 2016 में The Schiller Institute ने भी बताया था कि बेरिंग सागर के जरिए एक सुरंग अमेरिका और एशिया को जोड़ सकती है. उनका मानना था कि यह पुल वैश्विक राजनीति और आर्थिक सहयोग में नई स्थिति ला सकता है.

हालांकि रूस ने यह फाइल यूएस को दे दी है और वहां के एक्सपर्ट इसे अभी जांच रहे हैं. अमेरिकी विशेषज्ञ जेफरसन मॉरले ने कहा कि यह प्रोपेगेंडा (राजनीतिक चाल) भी हो सकता है. रूस को शायद इसका कुछ फायदा दिख रहा है. उनकी यह आशंका अनायास भी नहीं है. असल में 90 के दशक में अमेरिका ने भी KGB की फाइलें मांगी थीं, लेकिन तब उसे पूरी जानकारी नहीं मिल सकी. केवल सारांश ही क्लिंटन प्रशासन को दिया गया था. 

क्या दोनों देशों में आएगी शांति?

रूस की इस फाइल ने दोनों देशों के संबंधों में शांति की चाह रखने वाले लोगों में नया उत्साह जगाया है. JFK की हत्या, शीत युद्ध की योजनाएं, और अब इस प्रस्तावित शांति पुल से लोगों को लग रहा है कि पुराने सपने आज भी हकीकत में बदल सकते हैं. लेकिन देखने वाली बात ये है कि क्या यह ट्रंप पुतिन टनल (Trump-Putin Tunnel) केवल एक सपना रहेगा या सच में अमेरिका और रूस को जोड़ने वाला पुल बनेगा? इसका पता आने वाले समय में ही पता चलेगा.

