क्या रूस बंद कर देगा भारत को सस्ता तेल देना? ट्रंप के प्रेशर के बीच रूसी अधिकारियों ने बता दी अंदर की बात

Trump tariffs impact on Russian Oil: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ और 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगा दिया है, जो 27 अगस्त से लागू हो जाएगा. ट्रंप ने भारत पर ये एक्शन रूस से सस्ता तेल खरीदने को लेकर लगाया है. डोनाल्ड ट्रंप भारत पर लगातार दबाव बना रहे हैं, ताकि वो रूस से तेल खरीदना बंद कर दें. हाल ही में ट्रंप से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी. इसके बाद सवाल उठने लगा है कि क्या रूस अब भारत को सस्ता तेल बंद कर देगा? इस पर रूसी अधिकारियों का बयान आ गया है और साफ कर दिया है कि ऐसा कोई प्लान नहीं है.

तो क्या रूस बंद कर देगा भारत को सस्ता तेल देना?

रूस ने बुधवार को अमेरिका और यूरोपीय संघ (ईयू) द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और टैरिफ से भारत को तेल आपूर्ति प्रभावित होने की चिंताओं को खारिज कर दिया. वरिष्ठ रूसी अधिकारियों ने कहा कि मॉस्को के पास ऊर्जा व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए दंडात्मक उपायों से बचने के लिए एक 'बहुत ही विशेष तंत्र' है. प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने एक मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि रूस रक्षा क्षेत्र में भी भारत का 'पसंदीदा साझेदार' बना हुआ है. इस साल मई में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम जैसे रूसी हथियारों के लिए एक 'बेहद सफल युद्ध परीक्षण' साबित हुई. इसके साथ ही उन्होंने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल के अंत में एक वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आएंगे, हालांकि तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं.

चीन के बाद भारत रूसी तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार

चीन के बाद भारत रूसी तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है और देश की लगभग 40 प्रतिशत ऊर्जा आपूर्ति मास्को से होती है. साल 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. अमेरिका 28 अगस्त से रूसी तेल खरीद पर भारतीय निर्यात पर 25 प्रतिशत दंडात्मक शुल्क लगाने वाला है, जो पहले से लागू 25 प्रतिशत टैरिफ के अतिरिक्त होगा.

ट्रंप के प्रेशर के बीच रूसी अधिकारियों ने बता दी अंदर की बात

रोमन बाबुश्किन और डिप्टी ट्रेड कमिश्नर एवगेनी ग्रिवा को विश्वास है कि रूस, भारत के साथ ऊर्जा व्यापार को लेकर अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों के दबाव को दरकिनार करने में सक्षम होगा. एवगेनी ग्रिवा ने कहा, 'राजनीतिक स्थिति के बावजूद हम अनुमान लगा सकते हैं कि कच्चे तेल के आयात का स्तर लगभग समान ही रहेगा. निश्चित रूप से कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए कुछ व्यवस्थाएं हैं. हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि यह वास्तव में एक बहुत ही विशेष व्यवस्था है.' बाबुश्किन ने आगे कहा, 'यह पहली बार नहीं है, जब हमारे व्यापार और आर्थिक संबंधों को बाहरी कारकों से खतरा हुआ है. लेकिन हर बार हम अपने पारस्परिक राष्ट्रीय हितों के आधार पर आगे सहयोग करने के तरीके खोजने में सफल रहे हैं. हमें पूरा विश्वास है कि हमारा सहयोग जारी रहेगा.'