Advertisement
trendingNow13182784
Hindi Newsदुनियाट्रंप के 7 दावों पर ईरान का विस्फोटक पलटवार: स्क्रीन पर नहीं, समंदर में दिखाएंगे अपनी ताकत!

ट्रंप के 7 दावों पर ईरान का 'विस्फोटक' पलटवार: 'स्क्रीन पर नहीं, समंदर में दिखाएंगे अपनी ताकत!'

Iran vs Trump: अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बाद अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुल गया है, लेकिन ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को बड़ी चेतावनी दे दी है. ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कलीबाफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सातो दावों को झूठ बताया है. कलीबाफ ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भविष्य ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट या से नहीं बल्कि समंदर की वास्तविक स्थिति और ईरान की अनुमति से तय होगा.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 18, 2026, 06:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप के 7 दावों पर ईरान का 'विस्फोटक' पलटवार: 'स्क्रीन पर नहीं, समंदर में दिखाएंगे अपनी ताकत!'

Iran vs Trump: हॉर्मुज खुलेगा या बंद होगा, इस बात का फैसला सोशल मीडिया से तय नहीं होगा! ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधा चैलेंज देते हुए साफ कर दिया है कि हॉर्मुज का फैसला X या ट्रुथ सोशल मीडिया से तय नहीं होगा. ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कलीबाफ ने ट्रंप के 7 दावों पर तीखा पलटवार करते हुए उन्हें पूरी तरह झूठा करार दिया है. कलीबाफ ने स्पष्ट किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भविष्य ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट से नहीं, बल्कि वास्तविक स्थिति और ईरान की अनुमति से ही तय होगा.

ट्रंप के सोशल मीडिया डिप्लोमेसी पर प्रहार

इन दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कई बड़े दावे किए थे, जिसमें उन्होंने ईरान के साथ संभावित समझौतों और शर्तों का जिक्र किया था. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कलीबाफ ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना सिर्फ निर्धारित मार्ग और ईरानी अथॉरिटी के मुताबिक ही संभव होगा. यह खुला रहेगा या बंद, इसका फैसला मैदान में होगा न कि सोशल मीडिया पर.

सोशल मीडिया पोस्ट में गालिबफ ने कहा कि ट्रंप ने एक घंटे में 7 दावे किए, जिनमें से सभी 7 झूठे हैं. उन्होंने यह साफ नहीं किया ये सात दावे वास्तव में क्या हैं, लेकिन उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति तय करने के लिए सोशल मीडिया पर बयान की आलोचना की.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ईरान का यह बयान सीधे तौर पर ट्रंप की उस कार्यशैली पर सीधा हमला है जहां वे बड़ी-बड़ी घोषणाओं से पहले सोशल मीडिया पर डील्स का ऐलान कर देते हैं. गालिबफ ने कहा कि ईरान तय करता है कि होर्मुज में क्या होगा, यह पानी पर क्या हो रहा है, इस आधार पर होता है न कि स्क्रीन पर क्या हो रहा है.

घेराबंदी जारी रही तो बंद होगा रास्ता

कलीबाफ की चेतावनी का सबसे गंभीर हिस्सा पॉइंट नंबर 3 है. ईरान ने साफ किया है कि अगर ईरान के खिलाफ आर्थिक या सैन्य घेराबंदी जारी रहती है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने की कोई गारंटी नहीं है. ईरान का यह बयान अंतरराष्ट्रीय तेल मार्केट के लिए एक बड़ा संकेत है.

(ये भी पढ़ेंः जंग और वैश्विक तनाव के बीच भारत के इस नेता को ट्रंप ने दी बधाई, आखिर क्या है वजह?)

पर्दे के पीछे की कहानी

जानकारों का मानना है कि यह बयानबाजी एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है. एक ओर ट्रंप और ईरान सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे के दावों को काट रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के जरिए बैकचैनल बातचीत जारी रहने की भी खबरें है. फिलहाल स्थिति यह है कि ईरान ने स्ट्रेट को खोल तो दिया है, लेकिन शर्तें लागू वाला बोर्ड भी लगा दिया है.

(ये भी पढ़ेंः आ गई दुनिया को राहत देने वाली खबर, 49वें दिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह से खोला गया)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के फैसले का स्वागत किया और तेहरान को धन्यवाद दिया, लेकिन कहा कि जब तक दोनों पक्ष शांति समझौते पर नहीं पहुंच जाते, तब तक ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी पूरी तरह से जारी रहेगी. इस बयान को लेकर ईरान ने धमकी दी है कि अगर नाकाबंदी नहीं हटाई गई तो वह आवश्यक कदम उठाएगा.

 

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Strait of HormuzIran Vs Trump

Trending news

सिक्किम-कोलकाता में बारिश, गर्मी से मिली राहत, जानें आपके शहर में आज कैसा रहेगा मौसम
weather update
सिक्किम-कोलकाता में बारिश, गर्मी से मिली राहत, जानें आपके शहर में आज कैसा रहेगा मौसम
क्या 'महिला आरक्षण' पर हार कर भी जीत गई BJP? मिशन '2029' में किस तरह मिलेगा फायदा
Women Reservation Bill 2026
क्या 'महिला आरक्षण' पर हार कर भी जीत गई BJP? मिशन '2029' में किस तरह मिलेगा फायदा
क्या परिसीमन बिल के नाम पर उत्तर बनाम दक्षिण की राजनीति को जानबूझकर हवा दी गई?
DNA
क्या परिसीमन बिल के नाम पर उत्तर बनाम दक्षिण की राजनीति को जानबूझकर हवा दी गई?
देश की महिलाओं को सियासत ने हरा दिया! महिला आरक्षण कैसे 'परिसीमन' की भेंट चढ़ गया?
Women Reservation Bill 2026
देश की महिलाओं को सियासत ने हरा दिया! महिला आरक्षण कैसे 'परिसीमन' की भेंट चढ़ गया?
क्वालिटी चेक के नाम पर केवल दिखावा करती हैं चिप्स कंपनियां? कैसे हो रही चूक
DNA
क्वालिटी चेक के नाम पर केवल दिखावा करती हैं चिप्स कंपनियां? कैसे हो रही चूक
तमिलनाडु में दर्दनाक सड़क हादसा, मौत के मुंह में समाए केरलम से घूमने आए पर्यटक
tamil nadu accident
तमिलनाडु में दर्दनाक सड़क हादसा, मौत के मुंह में समाए केरलम से घूमने आए पर्यटक
देश में घूमने की 5 सबसे पसंदीदा जगहें, जहां सालभर उमड़ती है लोगों की भीड़
India Interesting Facts in Hindi
देश में घूमने की 5 सबसे पसंदीदा जगहें, जहां सालभर उमड़ती है लोगों की भीड़
Women Reservation Bill: महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद क्या है बीजेपी का एक्शन प्लान?
Women Reservation Bill
Women Reservation Bill: महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद क्या है बीजेपी का एक्शन प्लान?
लोकसभा में गिर गया महिला आरक्षण बिल, फिर भी BJP को क्यों नजर आ रही बड़ी जीत?
Women Reservation Bill
लोकसभा में गिर गया महिला आरक्षण बिल, फिर भी BJP को क्यों नजर आ रही बड़ी जीत?
विपक्ष ने क्यों नहीं पास होने दिया महिला आरक्षण बिल? कांग्रेस ने बताया 'गेम प्लान'
Women Reservation Bill
विपक्ष ने क्यों नहीं पास होने दिया महिला आरक्षण बिल? कांग्रेस ने बताया 'गेम प्लान'