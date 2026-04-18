ट्रंप के 7 दावों पर ईरान का 'विस्फोटक' पलटवार: 'स्क्रीन पर नहीं, समंदर में दिखाएंगे अपनी ताकत!'

Iran vs Trump: हॉर्मुज खुलेगा या बंद होगा, इस बात का फैसला सोशल मीडिया से तय नहीं होगा! ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधा चैलेंज देते हुए साफ कर दिया है कि हॉर्मुज का फैसला X या ट्रुथ सोशल मीडिया से तय नहीं होगा. ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कलीबाफ ने ट्रंप के 7 दावों पर तीखा पलटवार करते हुए उन्हें पूरी तरह झूठा करार दिया है. कलीबाफ ने स्पष्ट किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भविष्य ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट से नहीं, बल्कि वास्तविक स्थिति और ईरान की अनुमति से ही तय होगा.

ट्रंप के सोशल मीडिया डिप्लोमेसी पर प्रहार

इन दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कई बड़े दावे किए थे, जिसमें उन्होंने ईरान के साथ संभावित समझौतों और शर्तों का जिक्र किया था. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कलीबाफ ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना सिर्फ निर्धारित मार्ग और ईरानी अथॉरिटी के मुताबिक ही संभव होगा. यह खुला रहेगा या बंद, इसका फैसला मैदान में होगा न कि सोशल मीडिया पर.

सोशल मीडिया पोस्ट में गालिबफ ने कहा कि ट्रंप ने एक घंटे में 7 दावे किए, जिनमें से सभी 7 झूठे हैं. उन्होंने यह साफ नहीं किया ये सात दावे वास्तव में क्या हैं, लेकिन उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति तय करने के लिए सोशल मीडिया पर बयान की आलोचना की.

Add Zee News as a Preferred Source

ईरान का यह बयान सीधे तौर पर ट्रंप की उस कार्यशैली पर सीधा हमला है जहां वे बड़ी-बड़ी घोषणाओं से पहले सोशल मीडिया पर डील्स का ऐलान कर देते हैं. गालिबफ ने कहा कि ईरान तय करता है कि होर्मुज में क्या होगा, यह पानी पर क्या हो रहा है, इस आधार पर होता है न कि स्क्रीन पर क्या हो रहा है.

घेराबंदी जारी रही तो बंद होगा रास्ता

कलीबाफ की चेतावनी का सबसे गंभीर हिस्सा पॉइंट नंबर 3 है. ईरान ने साफ किया है कि अगर ईरान के खिलाफ आर्थिक या सैन्य घेराबंदी जारी रहती है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने की कोई गारंटी नहीं है. ईरान का यह बयान अंतरराष्ट्रीय तेल मार्केट के लिए एक बड़ा संकेत है.

(ये भी पढ़ेंः जंग और वैश्विक तनाव के बीच भारत के इस नेता को ट्रंप ने दी बधाई, आखिर क्या है वजह?)

पर्दे के पीछे की कहानी

जानकारों का मानना है कि यह बयानबाजी एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है. एक ओर ट्रंप और ईरान सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे के दावों को काट रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के जरिए बैकचैनल बातचीत जारी रहने की भी खबरें है. फिलहाल स्थिति यह है कि ईरान ने स्ट्रेट को खोल तो दिया है, लेकिन शर्तें लागू वाला बोर्ड भी लगा दिया है.

(ये भी पढ़ेंः आ गई दुनिया को राहत देने वाली खबर, 49वें दिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह से खोला गया)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के फैसले का स्वागत किया और तेहरान को धन्यवाद दिया, लेकिन कहा कि जब तक दोनों पक्ष शांति समझौते पर नहीं पहुंच जाते, तब तक ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी पूरी तरह से जारी रहेगी. इस बयान को लेकर ईरान ने धमकी दी है कि अगर नाकाबंदी नहीं हटाई गई तो वह आवश्यक कदम उठाएगा.