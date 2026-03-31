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Hindi Newsदुनियाजंग अमेरिका की, बिल अरब देशों का... क्या फिर 1991 वाला खेल दोहराने जा रहे हैं ट्रंप?

जंग अमेरिका की, बिल अरब देशों का... क्या फिर 1991 वाला खेल दोहराने जा रहे हैं ट्रंप?

अमेरिका-इजरायल के बीच जारी जंग में 1990-91 की जंग को याद किया जा रहा है. साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका गल्फ वॉर की तरह इस बार भी अरब देशों से जंग पर खर्च हो रही मोटी रकम का एक बड़ा हिस्सा वसूल कर सकता है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Mar 31, 2026, 02:12 PM IST
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जंग अमेरिका की, बिल अरब देशों का... क्या फिर 1991 वाला खेल दोहराने जा रहे हैं ट्रंप?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में व्हाइट हाउस ने संकेत दिया है कि वह ईरान के खिलाफ चल रही जंग का खर्च अरब देशों से उठाने के लिए कह सकते हैं. इस जंग की लागत अब तक दसियों अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है. व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लैविट से जब इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा विचार है, जिसमें ट्रंप दिलचस्पी ले सकते हैं. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस पर अंतिम फैसला ट्रंप ही लेंगे.

सोमवार को ट्रंप की प्रवक्ता कैरोलिन लैविट से पूछा गया कि क्या अरब देशों को युद्ध का खर्च उठाना चाहिए, जैसा कि 1990 में खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिकी सहयोगियों ने वाशिंगटन के हस्तक्षेप के लिए धन जुटाने में मदद की थी. लैविट ने जवाब दिया.'मुझे लगता है कि राष्ट्रपति उन्हें यह काम करने के लिए बुलाने में काफी दिलचस्पी लेंगे. मैं इस बारे में उनसे पहले कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन यकीनी तौर पर यह एक ऐसा विचार है जो मुझे पता है कि उनके मन में है और मुझे लगता है कि आप इस बारे में उनसे और अधिक सुनेंगे.'

28 फरवरी को ईरान के खिलाफ छेड़े गए इस युद्ध में इस अमेरिका और इजरायल ने इस बार अपने दम पर जंग लड़ रहे हैं. जबकि गल्फ वॉर (1990-91) के दौरान अमेरिका ने कई देशों के साथ मिलकर युद्ध लड़ा था. उस समय जर्मनी, जापान और खाड़ी देशों समेत कई देशों ने मिलकर करीब 54 अरब डॉलर दिए थे, जिससे अमेरिका का खर्च कम हुआ था.

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अब क्या स्थिति है?

इस बार अमेरिका चाहता है कि अरब देश युद्ध का खर्च उठाने में मदद करें. अमेरिकी मीडिया के मुताबिक, युद्ध के पहले 6 दिनों में ही करीब 11.3 अरब डॉलर खर्च हो गए थे. 12 दिनों में यह बढ़कर लगभग 16.5 अरब डॉलर हो गया. अब, 31 दिन के बाद यह खर्च और भी ज्यादा हो चुका है. ऐसे में अमेरिका पर आर्थिक दबाव ज्यादा बढ़ता जा रहा है. 

क्या है 1990-91 की गल्फ वॉर

2 अगस्त 1990 को इराक के सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला कर उसे कब्जे में ले लिया. इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने इराक पर पाबंदियां लगा दीं, और उसे कुवैत खाली करने का अल्टीमेटम दिया. जब इराक पीछे नहीं हटा, तो अमेरिका की अगुवाई में 35 देशों का सैन्य गठबंधन बना और जनवरी 1991 में Operation Desert Storm शुरू हुआ. कहा जाता है कि इस जंग को लड़ने में कुल लागत लगभग $61–$65 अरब आई थी. इस जंग के कुल खर्च का 85 से 90 प्रतिशत खर्च अमेरिका के अलावा अन्य देशों ने उठाया था, इनमें अरब देश भी शामिल थे.

अरब देशों ने क्यों उठाया 1990-91 की जंग का खर्च?

खर्च उठाने वाले देशों में सऊदी अरब, कुवैत और UAE शामिल थे. अगर आपके जेहन में यह सवाल आ रहा है कि इन देशों ने अमेरिका की लड़ाई का खर्च क्यों उठाया है तो इसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी. इन देशों ने ठोस रणनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक कारणों के चलते यह फैसला लिया था. दरअसल उस समय खाड़ी के छोटे देश सैन्य रूप से कमजोर थे और सऊदी सीमा पर इराकी सेना मौजूद थी. सद्दाम हुसैन के कुवैत पर कब्जा करने के बाद अगला संभावित निशाना सऊदी अरब हो सकता था. इसी तरह एक-एक कर सद्दाम हुसैन आगे बढ़ सकता था. इसी खतरे को देखते हुए खाड़ी देश उस जंग का हिस्सा बने और बदले में युद्ध का खर्च उठाया.

पूरी दुनिया के लिए भी खतरा था

इसके अलावा एक बड़ी वजह यह भी थी कि खाड़ी देश दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक हैं.अगर सद्दाम हुसैन ईराक के बाद कुवैत और फिर सऊदी के तेल पर कब्जा कर लेता, तो वह वैश्विक तेल बाजार को कंट्रोल कर सकता था. कीमतें और सप्लाई पूरी तरह उसके हाथ में जाती. यह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा था.

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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