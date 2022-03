क्या यूक्रेन यूरोप का नया अफगानिस्तान बन जाएगा? रूस ने अमेरिका पर लगाया गंभीर आरोप

Ukraine Russia War: रशिया ने अमेरिका और पश्चिमी देशों पर काफी गम्भीर आरोप लगाए हैं. रशिया ने कहा है कि अमेरिका इस युद्ध में यूक्रेन की सेना की मदद कर रहा है. और पिछले 13 दिनों में वो यूक्रेन को 500 से ज्यादा Stinger Missiles दे चुका है. इसके अलावा जर्मनी ने 500, Netherlands ने 200 और बाकी दूसरे NATO देशों ने 700 Stinger Missiles यूक्रेन को दी हैं. जर्मनी ने एक हजार Anti Tank Missiles भी यूक्रेन की सेना को मदद के तौर पर भेजी हैं. इसके अलावा अमेरिका ने पोलैंड और यूक्रेन की सीमा पर एक Air Field बनाई है, जहां यूक्रेन को अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश द्वारा Air Support दिया जा रहा हैं. और अमेरिका के विदेश मंत्री Antony Blinken खुद पोलैंड यूक्रेन सीमा पर यूक्रेन के विदेश मंत्री से मिल चुके हैं. अमेरिका और NATO देश यूक्रेन में वही सब कर रहे हैं, जो उन्होंने एक समय अफगानिस्तान में किया था. यानी जिस तरह इन देशों ने अफगानिस्तान में सोवियत संघ और सोवियत रूस को हराने के लिए उसे अस्थिर कर दिया था, ठीक उसी तरह आज ये सारे देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शांति और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं. लेकिन साथ ही यूक्रेन को हथियार भेज कर इस युद्ध की आग को भड़का रहे हैं.

आज भी अमेरिका वही कर रहा

1980 के दशक में जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ का नियंत्रण था. और वहां के मुजाहिद्दीन संगठन, उसकी सेना के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहे थे, तब भी अमेरिका और NATO देशों ने इसी तरह उनकी मदद की थी. अमेरिका ने उस समय मुजाहिद्दीन संगठनों को Stinger Missiles देकर सोवियत संघ को हराने के लिए युद्ध की आग को भड़काया था. और तब तालिबान के मुजाहिद्दीन इन Missiles से सोवियत संघ के विमानों को आसानी से मार गिराने में कामयाब होते थे. और आज भी अमेरिका वही कर रहा है.

तो ये युद्ध काफी लम्बा चलेगा

वो यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा Stinger Missiles दे रहा है, ताकि इस युद्ध में रशिया की वायु सेना को जबरदस्त नुकसान हो. अफगानिस्तान युद्ध के समय अमेरिका को लगता था कि आतंकवाद केवल एशिया के देशों की समस्या है लेकिन जब 9/11 का हमला हुआ तो उसने 2001 में तालिबान की सरकार हटा कर, अफगानिस्तान में अपनी सेना भेज दी और पूरे देश को फिर से 20 साल लम्बे युद्ध में धकेल दिया. अगर यूक्रेन में भी अमेरिका ऐसा करने में कामयाब रहा तो ये युद्ध काफी लम्बा चलेगा. और जैसे अभी एशिया में एक अफगानिस्तान है, ठीक वैसे ही यूरोप में भी एक अफगानिस्तान बन जाएगा, जिसे दुनिया यूक्रेन के नाम से जानेगी.

20 लाख नागरिक यूरोपी देशों की शरण में

आज इन दोनों देशों में अस्थिरता और डर का माहौल है. और दोनों देशों के नागरिक दुनिया में शरणार्थी बनने को मजबूर हैं. बस फर्क इतना है कि यूरोप के अफगानिस्तान यानी यूक्रेन के लोगों को सब शरण दे रहे हैं, लेकिन एशिया के अफगानिस्तान को किसी ने मदद नहीं दी है. क्योंकि एशिया के अफगानिस्तान में नीली आंखों वाले और भूरे बाल वाले लोग नहीं रहते. वो Christian नहीं हैं और उनकी गोरी चमड़ी नहीं है. पिछले 13 दिन में यूक्रेन के 20 लाख नागरिक यूरोप के देशों में शरण ले चुके हैं. जबकि पिछले एक साल में अफगानिस्तान के मुश्किल से 3 लाख लोगों को भी दुनिया में शरण नहीं मिल पाई है.

यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों में रूस का कब्जा

रशिया और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को मंगलवार को 13 दिन हो चुके है. और अब तक रशिया की सेना पूर्वी यूक्रेन, दक्षिण पूर्वी यूक्रेन, दक्षिणी यूक्रेन और उत्तरी यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों में अपना कब्जा कर चुकी है. और अब इन सभी क्षेत्रों से उसकी सेना मध्य यूक्रेन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. इसके अलावा रशिया का दावा है कि उसके सैनिक कीव के Presidential Palace से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर हैं... और उत्तरी कीव के इलाकों में यूक्रेन और रशिया के बीच अब भी सैन्य संघर्ष जारी है. पिछले 24 घंटे में ये युद्ध काफी गम्भीर रूप ले चुका है. और हो सकता है कि अब रशिया कीव पर बड़ी कार्रवाई करे. क्योंकि कीव के इरपिन जैसे रिहायशी इलाकों में अब ज्यादातर इमारतें नष्ट हो चुकी हैं और यहां एक भी नागरिक अब बचा नहीं है. यानी कीव बहुत तेजी से खाली हो रहा है. और ये खाली इलाके युद्ध के शोर से गूंज रहे हैं. हमारे संवाददाता अनस मलिक इस समय कीव में मौजूद हैं और उन्होंने युद्ध के दौरान आज क्या देखा, आइये आंखों देखा हाल आपको बताते हैं.

अमेरिका और ब्रिटेन ने रशिया पर लगाया ये प्रतिबंध

इस समय की एक बड़ी खबर ये है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने रशिया के तेल और गैस आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है. लेकिन पुतिन ने चेतावनी दी है कि ऐसा होने से वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की सप्लाई रोक देंगे. और यूरोप को उसकी जरूरत की गैस सप्लाई भी बन्द कर दी जाएगी. अगर रशिया ऐसा कदम उठाता है तो कच्चे तेल की कीमतें 300 Dollar प्रति बैरल तक पहुंच जाएंगी. जो पहले से ऐतिहासिक स्तर पर हैं. आज युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतें 139 Dollars प्रति Dollar पहुंच गई, जो 2008 के बाद की सबसे ज्यादा कीमतें हैं. इसका सीधा असर भारत और भारत के आम लोगों की जेब पर पड़ेगा. और हो सकता है कि पेट्रोल आने वाले महीनों में 150 रुपये प्रति लीटर के आंकड़े को भी पार कर जाए.

मदद समुद्र में बूंद के बराबर

अमेरिका और NATO देश यूक्रेन की मदद तो कर रहे हैं. लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि ये मदद समुद्र में पानी की एक बूंद के बराबर है. जेलेंस्की चाहते हैं कि NATO यूक्रेन के युद्ध प्रभावित इलाकों को No Fly Zone घोषित कर दें लेकिन NATO ने आधिकारिक तौर पर ऐसा करने से मना कर दिया है और जेलेंस्की ने इसे यूक्रेन के साथ पश्चिमी देशों का विश्वासघात बता रहे हैं.

युद्ध की त्रासदी नागरिकों को ही झेलनी पड़ती है

No Fly Zone ऐसे स्थान विशेष को परिभाषित करता है, जहां ये सुनिश्चित किया जाता है कि उस क्षेत्र में किसी भी देश का विमान उड़ान नहीं भर पाए. वर्ष 2011 में NATO ने Libya के कई इलाकों को No Fly Zone की श्रेणी में डाल दिया था, ताकि Libya का तानाशाह गद्दाफी विद्रोहियों के खिलाफ अपनी वायु सेना का इस्तेमाल नहीं कर पाए. और जेलेंस्की भी ऐसा ही चाहते हैं. असल में जब NATO किसी क्षेत्र को No Fly Zone में डालता है तो उस क्षेत्र में NATO देशों के विमान मंडराने लगते हैं. और अगर किसी दूसरे देश की सेना का विमान उस क्षेत्र में आता है तो उसे हमला करके नष्ट कर दिया जाता है. अब अगर यूक्रेन में ऐसा हो गया तो NATO सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल हो जाएगा और व्लादिमीर पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि ऐसी स्थिति में वो ये समझेंगे कि पश्चिमी देशों ने रशिया के खिलाफ जंग छेड़ दी है. यही वजह है कि NATO जेलेंस्की के दबाव के बावजूद यूक्रेन में No Fly Zone घोषित नहीं कर रहा है. युद्ध लड़ने का फैसला किसी भी देश के नागरिक नहीं करते. लेकिन इसकी त्रासदी उन्हें ही भुगतनी होती है.

