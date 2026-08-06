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रूस-चीन से मुकाबले के लिए US बदलने जा रहा परमाणु रणनीति? अब इन हथियारों से करेगा 'प्रहार', सहयोगी देशों में भी होगी तैनाती

US New Nuclear Weapon Doctrine: रूस-चीन से मुकाबले के लिए अमेरिका क्या अपनी परमाणु रणनीति बदलने जा रहा है? रिपोर्ट के मुताबिक, यूएस अब लंबी दूरी के बजाय छोटी दूरी के टैक्टिकल परमाणु हथियार विकसित करने पर सोच रहा है. इन हथियारों को सहयोगी देशों की सुरक्षा में भी तैनात किया जाएगा.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 06, 2026, 04:40 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 04:42 AM IST
रूस-चीन से मुकाबले के लिए US बदलने जा रहा परमाणु रणनीति? अब इन हथियारों से करेगा 'प्रहार', सहयोगी देशों में भी होगी तैनाती

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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