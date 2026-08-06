रूस-चीन से मुकाबले के लिए US बदलने जा रहा परमाणु रणनीति? अब इन हथियारों से करेगा 'प्रहार', सहयोगी देशों में भी होगी तैनाती

US New Nuclear Weapon Strategy: क्या अमेरिका अपनी परमाणु रणनीति में व्यापक बदलाव करने की योजना पर काम कर रहा है? यह सवाल सामने आई एक रिपोर्ट के बाद दुनियाभर में जोर पकड़ गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका अब लंबी दूरी के परमाणु हथियारों के बजाय छोटी अवधि के हथियारों पर फोकस करना चाहता है. जिससे जंग होने पर वह पूरे शहर या देश को तबाह करने के बजाय उसके छोटे इलाकों को नेस्तनाबूत करके सरेंडर करने पर मजबूर कर सके.