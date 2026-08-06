रूस-चीन से मुकाबले के लिए US बदलने जा रहा परमाणु रणनीति? अब इन हथियारों से करेगा 'प्रहार', सहयोगी देशों में भी होगी तैनाती

US New Nuclear Weapon Strategy: क्या अमेरिका अपनी परमाणु रणनीति में व्यापक बदलाव करने की योजना पर काम कर रहा है? यह सवाल सामने आई एक रिपोर्ट के बाद दुनियाभर में जोर पकड़ गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका अब लंबी दूरी के परमाणु हथियारों के बजाय छोटी अवधि के हथियारों पर फोकस करना चाहता है. जिससे जंग होने पर वह पूरे शहर या देश को तबाह करने के बजाय उसके छोटे इलाकों को नेस्तनाबूत करके सरेंडर करने पर मजबूर कर सके.
एनबीसी न्यूज (NBC News) के अनुसार, इस नई रणनीति का मकसद रूस या चीन के साथ संभावित संघर्ष की स्थिति में अमेरिकी प्रतिक्रिया का स्वरूप बदलना है. इस नई स्ट्रेटजी में लंबी दूरी की अंतरमहाद्वीपीय परमाणु मिसाइलों पर निर्भर रहने के बजाय अब कम दूरी वाले टैक्टिकल परमाणु हथियारों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा. यह हथियार न केवल अमेरिका से होने वाले युद्धों बल्कि उसके क्षेत्रीय सहयोगियों से जुड़े सैन्य संघर्षों में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं.
अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के लिए समीक्षा का यह काम एल्ब्रिज कोल्बी के नेतृत्व वाली टीम कर रहे है. मामले से परिचित अधिकारियों के मुताबिक, इस प्रस्तावित बदलाव का मकसद ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार रहना है, जब रूस या चीन उसके सैन्य सहयोगी देशों पर परमाणु हमला कर दें. ऐसी स्थिति में अमेरिका को जवाबी हमले के लिए प्रभावी सैन्य विकल्प प्रदान करना है.
अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल अमेरिका की सैन्य रणनीति लंबी दूरी के अंतर-महाद्वीपीय परमाणु हथियारों पर टिकी है. जो कहती है कि अगर दुश्मन उस पर परमाणु हमला करे या उसे ऐसा हमला होने का शक हो तो वह उस पर परमाणु मिसाइलें दागकर उसे पूरी तरह तबाह कर दे. लेकिन इस तरह की मिसाइलों के इस्तेमाल से दुश्मन की ओर से भी ऐसे ही पलटवार का खतरा जुड़ा है. जिसके चलते कई रक्षा विशेषज्ञ इस रणनीति पर सवाल उठाते रहे हैं.
अब छोटी दूरी के टैक्टिकल परमाणु हथियारों की ओर फोकस शिफ्ट होने से ऐसा खतरा कम होगा. जंग की हालत में इन हथियारों के इस्तेमाल से दुश्मन का एक छोटा सा हिस्सा ही बर्बाद होगा, जिससे ऑल-आउट वॉर का खतरा कम होगा और बड़ा टकराव टाला जा सकेगा. साथ ही, अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई के लिए दूसरे विकल्प भी उपलब्ध होंगे.
अमेरिका में इस नई प्रस्तावित रणनीति पर फिलहाल चर्चा चल रही है और कोई फैसला नहीं हुआ है. कई लोग इस नई रणनीति के समर्थन में हैं तो कई लोग विरोध भी जता रहे हैं. उनका कहना है कि छोटे टैक्टिकल परमाणु हथियारों की ओर ध्यान शिफ्ट होने से देश पर खतरा बढ़ जाएगा. इससे दुश्मन के खिलाफ लंबी दूरी की रणनीतिक मिसाइलों की तैयारी कमजोर हो सकती है, जो दीर्घकाल में देश के लिए सही नहीं होगा.