क्या फिर से बातचीत की टेबल पर आएंगे अमेरिका-ईरान? अचानक पाकिस्तान जाने की तैयारी में अब्बास अराघची!

Iran And US Tension: अमेरिका और ईरान के बीच क्या वास्तव में फिर से एक बार शांति वार्ता पर बात होने जा रही है इसको लेकर फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं. पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अनिश्तिकाल के लिए सीजफायर बढ़ा दिया है. इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है.

ईरानी की सरकारी न्यूज एजेंसी आईआरएनए ने पुष्टि करते हुए बताया कि विदेश मंत्री अब्बास अराघची पाकिस्तान, ओमान और रूस के दौरे पर जा रहे हैं. इससे पहले ईरान ने कहा था कि पाकिस्तान में होने वाली शांतिवार्ता में तेहरान शामिल नहीं होगा. ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक,ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची आज इस्लामाबाद, मस्कट और मॉस्को की यात्रा शुरू करेंगे.

दूसरे दौर की शांतिवार्ता पर क्या अपडेट?

ध्यान देने वाली बात है कि अराघची की पाकिस्तान यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की शांतिवार्ता करने की कोशिश की जा रही है. बताया जा रहा है कि अराघची के साथ एक प्रतिनिधिमंडल भी जाएगा. बता दें कि इससे पहले 11 और 12 अप्रैल को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच पहले दौर की शांतिवार्ता हुई, लेकिन इसमे कोई हल नहीं निकला. करीब 21 घंटे तक चली वार्ता के बाद भी दोनों पक्षों के बीच कोई बात नहीं बन पाई और दोनों ने एक दूसरे को दोषी ठहराया था.

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इस हफ्ते भी होनी थी शांतिवार्ता

गौरतलब है कि इसी हफ्ते की शुरुआत में दूसरे दौर की शांतिवार्ता को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन तेहरान की ओर से अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी का हवाला देते हुए इसमें शामिल नहीं हुआ था. इसके साथ ही ईरान ने कमर्शियल जहाजों के लिए होर्मुज को फिर खोल दिया, लेकिन नाकाबंदी जारी रहने के कारण 24 घंटे से भी कम समय में इसे फिर से बंद कर दिया। ईरान होर्मुज स्ट्रेट पर अपना पूर्ण नियंत्रण बनाए हुए है.

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