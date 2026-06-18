Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /शांति समझौते पर साइन के लिए क्या अमेरिकी-ईरानी राष्ट्रपति साथ दिखाई देंगे? ईरान ने दिया संकेत, ट्रंप का गोलमोल जवाब

शांति समझौते पर साइन के लिए क्या अमेरिकी-ईरानी राष्ट्रपति साथ दिखाई देंगे? ईरान ने दिया संकेत, ट्रंप का गोलमोल जवाब

Latest News on US-Iran Peace Deal: यूएस और ईरान के बीच होने वाले शांति समझौते के लिए स्विटजरलैंड में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं. ईरान ने संकेत दिया है कि इस समारोह में ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप शामिल हो सकते हैं. हालांकि, अमेरिका ने इस मुद्दे पर गोलमोल जवाब दिया है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 18, 2026, 03:17 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 03:17 AM IST
शांति समझौते पर साइन के लिए क्या अमेरिकी-ईरानी राष्ट्रपति साथ दिखाई देंगे? ईरान ने दिया संकेत, ट्रंप का गोलमोल जवाब

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
शांति समझौते पर साइन के लिए क्या अमेरिकी-ईरानी राष्ट्रपति साथ दिखाई देने वाले हैं?
Israel-Iran Tension0 min ago
2
Women's T20 World Cup 202610 min ago
3
Hockey40 min ago
4
FIFA World Cup 20261 hr ago
5
US Fed Meeting 20262 hrs ago