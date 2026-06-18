US-Iran Peace Deal Updates: स्विटजरलैंड के जेनेवा में 19 जून को होने वाली पीस डील पर यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान हस्ताक्षर करने के लिए पहुंच सकते हैं. ईरान ने इस संबंध में बड़ा संकेत दिया है. ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने बुधवार को कहा कि दोनों मुल्कों के राष्ट्रपति इस समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं. ईरान की ओर से इस स्पष्ट इशारे के बाद अब दोनों देशों के बीच पिछले 5 महीने से चल रहे संघर्ष के खत्म होने की उम्मीद है.
ईरान की सेमी-ऑफिशियल समाचार एजेंसी तस्नीम के अनुसार, बघाई ने कहा कि यह विचार टेबल पर है और अभी भी विचाराधीन है. माना जा रहा है कि अगर ट्रंप और पेजेश्कियान की मुलाकात होगी तो यह ईरानी राष्ट्रपति के लिए बड़ी उपलब्धि होगी, जिन्होंने पद संभालते समय पश्चिमी देशों के साथ बेहतर संबंध बनाने का वादा किया था. हालांकि यूएस-इजरायल के साथ संघर्ष के बीच हाल के महीनों में घरेलू अशांति और ईरान की राजनीति में कट्टरपंथी गुटों के बढ़ते प्रभाव ने पेजेश्कियान के प्रभाव को घटाया है.
इस समझौते पर हस्ताक्षर के लिए ईरान की ओर से पेजेश्कियान के जाने की उम्मीद जताए जाने के बाद अब ट्रंप पीछे हटते दिख रहे हैं. ट्रंप ने इस हस्ताक्षर समारोह में अपने शामिल होने की गारंटी देने से इनकार कर दिया. ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, 'डील के साथ कभी पता नहीं चलता, है ना? लेकिन जल्द ही आपको पता चल जाएगा.'
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वे अमेरिका-ईरान डील के हस्ताक्षर के लिए रुक भी सकते हैं, लेकिन फिर कुछ कारण भी बताए कि वे क्यों नहीं रुकेंगे. ट्रंप ने कहा, 'यह मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है. यह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह उस तरह का दस्तावेज़ नहीं हो सकता जिस पर मुझे हस्ताक्षर करने चाहिए.'
जियो-पॉलिटिकल एक्सपर्टों का कहना है कि अगर ट्रंप और पेजश्कियन हस्ताक्षर समारोह में साथ दिखाई देते हैं, तो यह दोनों देशों के रिश्तों के लिए मील का पत्थर साबित होगा. दोनों देशों के बीच 1979 की ईरानी इस्लामिक क्रांति के बाद से दोनों देशों के बीच औपचारिक संबंध नहीं रहे हैं. ऐसे में इस समझौते के बाद दोनों मुल्कों में फिर से नए रिश्ते बनेंगे और उनमें वर्षों से जारी तनाव का खात्मा होगा.
उधर पीस एग्रीमेंट पर साइन के लिए ट्रंप-पेजेश्कियान के आने की चर्चाओं के बीच स्विटजरलैंड में तैयारियां तेजी से चल रही हैं. माना जा रहा है कि यह हस्ताक्षर समारोह लुजर्न शहर के पास बुरगेनस्टॉक रिसॉर्ट में हो सकता है. इसी बीच अमेरिकी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह स्थायी समझौता नहीं बल्कि एमओयू है. स्थायी समझौते की दिशा में बढ़ने के लिए यह एमओयू प्रारंभिक ढांचा है और आखिरी समझौते से पहले दोनों पक्ष किसी भी समय इस प्रक्रिया से पीछे हट सकते हैं.
एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर रॉयटर्स को बताया कि स्विट्जरलैंड में होने वाली बातचीत यह तय करेगी कि इस ढांचे को व्यापक और स्थायी समझौते में बदला जा सकता है या नहीं. अफसरों ने यही भी कहा कि एमओयू हस्ताक्षर के बाद सबसे बड़ी चुनौती यह तय करना होगा कि दोनों पक्षों अपनी प्रतिबद्धताओं को किस तरह लागू करेंगे. इसके लिए वार्ताकारों को एक विस्तृत रोडमैप तैयार करना होगा, जिसमें यह स्पष्ट होगा कि प्रत्येक पक्ष क्या कदम उठाएगा और वे कब लागू होंगे.
दोनों मुल्कों ने एमओयू के प्रावधानों का अभी तक खुलासा नहीं किया है. हालांकि कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं, जिसके मुताबिक, हस्ताक्षर के बाद 60 दिन की बातचीत की समय सीमा शुरू होगी. आपसी सहमति के बाद इस सीमा को बढ़ाया भी जा सकता है. इस 2 महीने के अवधि में होर्मुज में टोल-फ्री पासेज की व्यवस्था होगी. ईरान अपने उच्च संवर्धित यूरेनियम स्टॉक के संवर्धन स्तर को कम करेगा. वहीं, ईरान की मांग के अनुसार यूएस उसे फ्रीज की हुई संपत्ति का बड़ा हिस्सा वापस लौटाएगा.