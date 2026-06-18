US-Iran Peace Deal Updates: स्विटजरलैंड के जेनेवा में 19 जून को होने वाली पीस डील पर यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान हस्ताक्षर करने के लिए पहुंच सकते हैं. ईरान ने इस संबंध में बड़ा संकेत दिया है. ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने बुधवार को कहा कि दोनों मुल्कों के राष्ट्रपति इस समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं. ईरान की ओर से इस स्पष्ट इशारे के बाद अब दोनों देशों के बीच पिछले 5 महीने से चल रहे संघर्ष के खत्म होने की उम्मीद है.