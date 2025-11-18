Advertisement
trendingNow13009253
Hindi Newsदुनिया

क्या जापान और चीन के बीच छिड़ेगी जंग? जापान के दूत मसाकी ने बीजिंग छोड़ा; रिश्तों पर साधी चुप्पी

Japan-China Tensions: जापानी विदेश मंत्रालय के एशियाई और महासागरीय मामलों के महानिदेशक मसाकी कनाई ने मंगलवार को चीन की आधिकारिक यात्रा पूरी कर बीजिंग से प्रस्थान किया. उनकी यह यात्रा दोनों देशों के बीच ताइवान को लेकर चल रहे विवाद, कूटनीतिक संपर्क को मजबूत करने और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 18, 2025, 07:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Japan-China Tensions: जापानी विदेश मंत्रालय के एशियाई और महासागरीय मामलों के महानिदेशक मसाकी कनाई ने मंगलवार को चीन की आधिकारिक यात्रा पूरी कर बीजिंग से प्रस्थान किया. उनकी यह यात्रा दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संपर्क को मजबूत करने और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी. जापानी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मसाकी कनाई सोमवार से चीन की यात्रा पर थे. उनकी यात्रा का मुख्य फोकस ताइवान को लेकर हाल ही में जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची द्वारा दिए गए बयान पर चीनी पक्ष के साथ चर्चा करना था. चीन और जापान के बीच ताइवान के मुद्दे पर काफी लंबे समय से मतभेद जारी हैं और इस बीच, कनाई की यात्रा को दोनों देशों के बीच संबंधों को स्थिर करने का एक प्रयास माना जा रहा था.

कनाई ने लियू जिनसोंग से की मुलाकात

सीसीटीवी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को बीजिंग में चीनी विदेश मंत्रालय में कनाई की मुलाकात चीन के एशियाई मामलों के विभाग के महानिदेशक लियू जिनसोंग से हुई. दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय सुरक्षा और ताइवान मुद्दे पर विचार-विमर्श किया. बैठक लगभग दोपहर 2 बजे समाप्त हुई, जिसके बाद कनाई और उनका प्रतिनिधिमंडल मंत्रालय से रवाना हुए. पत्रकारों ने दोपहर 3:30 बजे बीजिंग कैपिटल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देखा कि कनाई चीन छोड़ने के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचे. पत्रकारों ने कनाई से बातचीत की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और सीधे विमान में चढ़कर चीन से प्रस्थान कर गए.

Add Zee News as a Preferred Source

विश्लेषकों का कहना है कि कनाई की यह यात्रा जापान और चीन के बीच कूटनीतिक संवाद को जारी रखने का एक महत्वपूर्ण संकेत है. ताइवान के मुद्दे पर दोनों देशों के दृष्टिकोण अलग हैं, और इस प्रकार की उच्च-स्तरीय बैठकें आपसी समझ बढ़ाने और किसी भी संभावित तनाव को कम करने में मदद करती हैं.

जापानी विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने भी इस यात्रा की पुष्टि की है और बताया कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित संवाद और संपर्क बनाए रखने के प्रयासों का हिस्सा है. रिपोर्टों के अनुसार, कनाई की मुलाकात में व्यापार, निवेश, क्षेत्रीय सुरक्षा और समुद्री मामलों सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई. इससे पहले, जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची के ताइवान पर किए गए बयान ने चीन में चिंता और कूटनीतिक सतर्कता पैदा कर दी थी. चीनी अधिकारियों ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि ताइवान चीन का एक अभिन्न हिस्सा है और किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को गंभीर रूप से लिया जाता है. ऐसे में कनाई की यात्रा को दोनों पक्षों के लिए संवाद का एक अवसर माना गया था.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Japan-China Tensions

Trending news

हाईटेक हो रहा है पासपोर्ट; आखिर क्या है E-Passport की खासियत?
India E Passport 2025
हाईटेक हो रहा है पासपोर्ट; आखिर क्या है E-Passport की खासियत?
'तो मिलेगी गुड न्यूज', किस शर्त पर लगेगी ट्रेड डील पर मुहर, मोदी के मंत्री ने बताया
India-US trade deal
'तो मिलेगी गुड न्यूज', किस शर्त पर लगेगी ट्रेड डील पर मुहर, मोदी के मंत्री ने बताया
साबरमती सेंट्रल जेल में पिट गया दिल्ली धमाके का आरोपी, कैदियों ने की जमकर धुनाई
Delhi blast
साबरमती सेंट्रल जेल में पिट गया दिल्ली धमाके का आरोपी, कैदियों ने की जमकर धुनाई
राहुल के लिए चुनाव जीतना जरूरी नहीं, बिहार चुनाव में हार पर ऐसा क्यों बोले वाड्रा
Robert Vadra
राहुल के लिए चुनाव जीतना जरूरी नहीं, बिहार चुनाव में हार पर ऐसा क्यों बोले वाड्रा
नवाब मलिक को बड़ा झटका, कोर्ट ने तय किए आरोप; दाऊद की संपत्ति से जुड़ा है मामला
Nawab Malik
नवाब मलिक को बड़ा झटका, कोर्ट ने तय किए आरोप; दाऊद की संपत्ति से जुड़ा है मामला
दिल्ली से मुंबई तक फैले लाल किला मेट्रो बम ब्लास्ट के तार, तीन संदिग्ध रडार पर
Delhi Blast Case Update
दिल्ली से मुंबई तक फैले लाल किला मेट्रो बम ब्लास्ट के तार, तीन संदिग्ध रडार पर
नक्सली हिडमा एनकाउंटर में ढेर, देश से नक्सलवाद का खात्मा होने में बस इतना टाइम बाकी
Madvi Hidma
नक्सली हिडमा एनकाउंटर में ढेर, देश से नक्सलवाद का खात्मा होने में बस इतना टाइम बाकी
प्रोफेशनल कैसे बने कट्टरपंथ का हिस्सा? ऐसे बेनकाब हुआ व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल
Delhi blast
प्रोफेशनल कैसे बने कट्टरपंथ का हिस्सा? ऐसे बेनकाब हुआ व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल
रामलीला मैदान से हुंकार, सिग्नेचर अभियान और... बिहार के बाद SIR पर कांग्रेस की ललकार
Sir
रामलीला मैदान से हुंकार, सिग्नेचर अभियान और... बिहार के बाद SIR पर कांग्रेस की ललकार
महाराष्ट्र सरकार में सबकुछ ठीक नहीं? बीजेपी-शिवसेना में खटपट! अटकलों की वजह भी जानिए
Maharashtra government
महाराष्ट्र सरकार में सबकुछ ठीक नहीं? बीजेपी-शिवसेना में खटपट! अटकलों की वजह भी जानिए