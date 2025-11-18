क्या जापान और चीन के बीच छिड़ेगी जंग? जापान के दूत मसाकी ने बीजिंग छोड़ा; रिश्तों पर साधी चुप्पी

Japan-China Tensions: जापानी विदेश मंत्रालय के एशियाई और महासागरीय मामलों के महानिदेशक मसाकी कनाई ने मंगलवार को चीन की आधिकारिक यात्रा पूरी कर बीजिंग से प्रस्थान किया. उनकी यह यात्रा दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संपर्क को मजबूत करने और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी. जापानी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मसाकी कनाई सोमवार से चीन की यात्रा पर थे. उनकी यात्रा का मुख्य फोकस ताइवान को लेकर हाल ही में जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची द्वारा दिए गए बयान पर चीनी पक्ष के साथ चर्चा करना था. चीन और जापान के बीच ताइवान के मुद्दे पर काफी लंबे समय से मतभेद जारी हैं और इस बीच, कनाई की यात्रा को दोनों देशों के बीच संबंधों को स्थिर करने का एक प्रयास माना जा रहा था.

कनाई ने लियू जिनसोंग से की मुलाकात

सीसीटीवी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को बीजिंग में चीनी विदेश मंत्रालय में कनाई की मुलाकात चीन के एशियाई मामलों के विभाग के महानिदेशक लियू जिनसोंग से हुई. दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय सुरक्षा और ताइवान मुद्दे पर विचार-विमर्श किया. बैठक लगभग दोपहर 2 बजे समाप्त हुई, जिसके बाद कनाई और उनका प्रतिनिधिमंडल मंत्रालय से रवाना हुए. पत्रकारों ने दोपहर 3:30 बजे बीजिंग कैपिटल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देखा कि कनाई चीन छोड़ने के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचे. पत्रकारों ने कनाई से बातचीत की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और सीधे विमान में चढ़कर चीन से प्रस्थान कर गए.

विश्लेषकों का कहना है कि कनाई की यह यात्रा जापान और चीन के बीच कूटनीतिक संवाद को जारी रखने का एक महत्वपूर्ण संकेत है. ताइवान के मुद्दे पर दोनों देशों के दृष्टिकोण अलग हैं, और इस प्रकार की उच्च-स्तरीय बैठकें आपसी समझ बढ़ाने और किसी भी संभावित तनाव को कम करने में मदद करती हैं.

जापानी विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने भी इस यात्रा की पुष्टि की है और बताया कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित संवाद और संपर्क बनाए रखने के प्रयासों का हिस्सा है. रिपोर्टों के अनुसार, कनाई की मुलाकात में व्यापार, निवेश, क्षेत्रीय सुरक्षा और समुद्री मामलों सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई. इससे पहले, जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची के ताइवान पर किए गए बयान ने चीन में चिंता और कूटनीतिक सतर्कता पैदा कर दी थी. चीनी अधिकारियों ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि ताइवान चीन का एक अभिन्न हिस्सा है और किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को गंभीर रूप से लिया जाता है. ऐसे में कनाई की यात्रा को दोनों पक्षों के लिए संवाद का एक अवसर माना गया था.