सड़क पर अचानक जमी बर्फ तो क्रैश हो गए दर्जनों वाहन, सामने आईं Shocking तस्वीरें

अमेरिका से रोड एक्सीडेंट की शॉकिंंग तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां सड़कें पर कई वाहन क्रैश हो गए. गुरुवार सुबह विसकॉन्सिन के हाइवे नंबर 94 के 34 मील को हिस्से को बंद कर दिया गया था क्योंकि इस हाइवे पर बर्फ जमने की वजह से कई दर्जन वाहन आपस में टकराकर क्रैश हो गए थे.

सीएनएन की खबर के अनुसार, ये दर्जनों वाहन एक सीरिज में पश्चिमी विस्कॉन्सिन के जैक्सन काउंटी में टकराए थे. इस क्रैश की वजह सड़क पर बर्फ जमना बताया जा रहा है.

सड़क पर दर्जनों वाहन टकराए तो जरूर लेकिन इसमें किसी के मरने की खबर नहीं आई है. जो घायल भी हुए हैं, उनकी जिंदगी भी खतरे से बाहर है.

***UPDATE 12/23/21 3:41p.m.***

JACKSON COUNTY I-94 EB/WB CLOSURE – remain on detour route – no I-94 re-entry between exits 81 (Foster) and 115 (Black River Falls). pic.twitter.com/YgwED1Daiv

— WI State Patrol (@wistatepatrol) December 23, 2021