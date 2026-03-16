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Hindi Newsदुनियान बंकर ना सिक्योरिटी तामझाम, 24 घंटे में दूसरी बार पब्लिक के बीच पहुंचे नेतन्याहू, खुले आसमान के नीचे से ईरान को ललकारा

न बंकर ना सिक्योरिटी तामझाम, 24 घंटे में दूसरी बार पब्लिक के बीच पहुंचे नेतन्याहू, खुले आसमान के नीचे से ईरान को ललकारा

Israel news: फ्रांस ने इजरायल और हिजबुल्ला के बीच बातचीत में सहयोग करने की इच्छा एक बार फिर जताई है. इस बीच नेतन्याहू चौबीस घंटे में दूसरी बार पब्लिक प्लेस पर नजर आए. इजरायली प्रधानमंत्री ने अपने लोगों से बातचीत करके बड़ा संकेत दिया है. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 16, 2026, 08:31 PM IST
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न बंकर ना सिक्योरिटी तामझाम, 24 घंटे में दूसरी बार पब्लिक के बीच पहुंचे नेतन्याहू, खुले आसमान के नीचे से ईरान को ललकारा

Benjamin Netanyahu: ईरान पर हमले के 17वें दिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, खुले आसमान के नीचे एक ओपन रेस्टोंरेंट जैसी जगह घूमते नजर आए. अपने अधिकारिक एक्स हैंडल से एक मिनट 31 सेकेंड का वीडियो पोस्ट करके, नेतन्याहू ने प्रोपेगेंडा फैलाने वालों को बता दिया कि ईरान की कुछ मिसाइलें भले ही इजरायल की सीमा पर आकर गिरीं हों, लेकिन यरुशलम से लेकर तेल अवीव तक कहीं भी डर या दहशत का माहौल नहीं है. संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों में भले ही लोग अलार्म बजते ही बंकर में जाने को मजबूर हों, लेकिन बाकी जगह इजरायली लोग बिना किसी टेंशन के आराम से घूम रहे हैं.

इससे पहले रविवार को इजरायली पीएम एक कॉफी शॉप पहुंचे थे. वहां से उन्होंने अपनी मौत की खबरों को फर्जीवाड़ा करार दिया. उन्होंने अपनी उंगलियां कैमरे पर दिखाते हुए लोगों को फर्जी खबरें चलाने वाले नक्कालों से सावधान रहने को कहा था.

बिना सिक्योरिटी तामझाम के नजर आए नेतन्याहू

वीडियो में दिख रहा है कि खुले आसमान के नीचे कुछ चेयर और टेबल रखी हैं. वहां कुछ लोग बैठे हैं. लड़के-लड़कियां कॉफी पीते हुए आपस में हंसी ठिठोली कर रहे हैं. मुस्कुराते हुए बातें रहे हैं. तभी ग्रे कलर का ट्रैक शूट पहने नेतन्याहू को अपने बीच देखकर सभी खुश हो जाते हैं.

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इजरायली प्रधानमंत्री पूरी तसल्ली से वहां मौजूद लोगों से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं. मुस्कुराते हुए बात करते हैं. वहां किसी के चेहरे पर रत्ती भर भी जंग, मिसाइल या ड्रोन हमले का खौफ नजर नहीं आया. आप खुद देखिए, कैसे नेतन्याहू ने वीडियो पोस्ट करके जो कैप्शन लिखा, उससे कोई भी इंसान सीख ले सकता है. नेतन्याहू ने कैप्शन लिखा: 'दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए हम जीत सकते हैं.'

यह भी पढ़ें- 'बीबी' अभी जिंदा है... ईरान के हमले में मौत की अटकलों के बीच कॉफी शॉप में दिखे बेंजामिन नेतन्याहू, सामने आया वीडियो

इजरायल में कैसा है माहौल

'टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सुरक्षाबल आईडीएफ (IDF) ईरान पर हमलावर रुख बनाए हुए है. वहीं आईडीएफ ईरान के सहयोगी लेबनान में बसे आतंकी संगठन हिजबुल्ला के ऊपर भी प्रचंड प्रहार कर रहा है. टीओआई ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का रुख देखते हुए लेबनान ने यहूदी देश इजरायल और आतंकी समूह हिजबुल्ला के बीच फिर से भड़के तनाव को खत्म करने के लिए बातचीत का प्रस्ताव भेजा है. कुछ ही दिनों में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच सीधी बातचीत होने की संभावना है.

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लेबनानी राष्ट्रपति ने फौरन सीजफायर की मांग की है. वहीं लेबनान के अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि बेरूत बातचीत के लिए एक प्रतिनिधिमंडल बना रहा है, लेकिन अभीतक कोई तारीख तय नहीं की गई है.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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