अगर इंसान गायब हो जाएंगे तो परमाणु संयंत्रों और हथियारों का क्या होगा?

Without humans, what happen to nuclear plants: दुनिया के 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं कि पूरी दुनिया खत्म हो जाए. जब दुनिया ही खत्म हो जाएगी तो इंसान, मकान और दुकान कुछ भी नहीं बचेगा. लेकिन जरा सोचिए अगर सिर्फ इंसान गायब हो जाएं तो धरती पर साक्षात मौत के मंजर यानी यमराज के रूप में मौजूद परमाणु संयंत्रों और हथियारों का क्या होगा. ऐसे कुछ और खुराफाती या दिमागी सवाल आपके दिमाग में भी कौंध सकते हैं, ऐसे में आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंसान धरती से गायब हो गए तो इन परमाणु संयंत्रों का क्या होगा?

आइंस्टीन का नजरिया

मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, 'परमाणु की उन्मुक्त शक्ति ने हमारी सोच को छोड़कर सब कुछ बदल दिया है, और इस प्रकार हम अभूतपूर्व आपदाओं की ओर बढ़ रहे हैं.' यानी अपनी मौत (1955) से पहले उन्हें ये आभाष हो गया था कि दुनिया तबाही की ओर तेजी से आगे बढ़ चुकी है. दरअसल आइंस्टीन ने एक वैज्ञानिक होने के नाते दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 6 और 9 अगस्त, 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर अमेरिका द्वारा बरसाए गए परमाणु बमों से हुई मौतों वाले नरसंहार को करीब से देखा था.

पहली बड़ी परमाणु त्रासदी

परमाणु बम के हमले से इतर दुनिया ने 26 अप्रैल, 1986 को पहली बड़ी परमाणु आपदा देखी थी यह कोई और नहीं, बल्कि यूक्रेन में हुई चेरनोबिल आपदा थी. यह आपदा इतनी भयानक थी कि विकिरण को नियंत्रित करने में मदद के लिए 5 लाख से ज्यादा सोवियत सैनिकों को पूरी तैयारी के साथ वहां भेजा गया था. चेरनोबिल अपने समय के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक था, जिसके मेंटिनेंस के लिए दुनियाभर के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर तैनात रहते थे. हालांकि आपदा हुई तो तमाम सावधानियों के बावजूद वहां से परमाणु रिसाव हुआ. अब सवाल उठता है कि अगर मनुष्यों की निगरानी के समीकरण को हटा दिया जाए, तो एक परमाणु रिएक्टर कितने समय तक ठीक से काम कर पाएगा?

क्या कहता है विज्ञान?

परमाणु रिएक्टर मानवीय हस्तक्षेप के बिना लंबे समय तक चल सकते हैं, लेकिन इन्हें अभी तक ऐसा करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है. इनके मौजूदा स्वरूप की बात करें प्राकृतिक आपदा या बिजली गुल होने की स्थिति में या फिर ईंधन खत्म होने तक न्यूक्लियर रिएक्टर को स्थिर रखने के लिए बैकअप सिस्टम काम करना शुरू कर देते हैं. हालांकि, अगर बैकअप पावर भी कम हो जाए, तो रिएक्टर अंततः गर्म हो जाएगा और या तो फट जाएगा या रिएक्टर कक्ष पिघल जाएगा.

FAQ

सवाल-परमाणु रिएक्टर क्या होता है? इसका क्या यूज होता है.

जवाब- परमाणु रिएक्टर वह स्थान है जहां परमाणु विखंडन होता है.

सवाल- परमाणु विखंडन में क्या होता है?

जवाब- परमाणु विखंडन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें रेडियोधर्मी पदार्थ रासायनिक रूप से विघटित होकर अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करते हैं. यह उत्पन्न ऊष्मा फिर पानी में स्थानांतरित हो जाती है, जो परमाणु रिएक्टर के भीतर परिचालित होकर ऊष्मा को भाप जनरेटर तक पहुंचाता है. हालांकि परमाणु रिएक्टर में पानी अत्यधिक ऊष्मा के संपर्क में रहता है, फिर भी यह कभी भाप में नहीं बदलता. ऐसा इसलिए क्योंकि जिस दबाव बिंदु पर पानी को परमाणु रिएक्टर के अंदर रखा जाता है वह 160 बार (वायुमंडलीय दाब) होता है, जो इसे भाप में बदलने से रोकता है.

सवाल- इलेक्ट्रिकल जेनरेट की न्यूक्लियर प्लांट में क्या भूमिका होती है

जवाब- Electrical Generators बिजली उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं.