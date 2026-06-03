मानसून आया नहीं, खौलते पानी को लेकर संयुक्त राष्ट्र के इस मैप ने भारत को दे दी टेंशन

यह कोई सामान्य मैप नहीं है. अगले तीन से चार महीनों के लिए संयुक्त राष्ट्र की मौसम एजेंसी की तरफ से जारी की गई यह चेतावनी है. मानसून में देरी पहले ही हो चुकी है. अब भारत के लिए नई टेंशन पैदा हो गई है, जिसकी संभावना पहले से जताई जा रही थी. मैप में कलर पर गौर कीजिएगा.
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भारत में मानसून अभी पहुंचा नहीं, उससे पहले विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) का एक मैप पहुंच गया है. हां, संयुक्त राष्ट्र की मौसम एजेंसी ने दुनियाभर के देशों को आगाह करने के लिए एक तस्वीर जारी की है. इसमें बताया गया है कि समुद्र का पानी काफी ज्यादा गर्म होने से इस साल कुछ असामान्य घटित होने वाला है. WMO की चेतावनी है- 'अल नीनो के लिए तैयार रहिए'. जून से अगस्त 2026 तक का जो पूर्वानुमान जताया गया है, उसके मुताबिक अल नीनो की संभावना 80 फीसदी है. इसकी वजह से दुनियाभर में बारिश का पैटर्न गड़बड़ाने वाला है.
अब मैप को फिर से देखिए. भारत और श्रीलंका के कलर पर गौर कीजिए. भारत को ऑरेंज कलर में दिखाया गया है. इसका मतलब है- इस क्षेत्र में सामान्य से ज्यादा सूखा रहेगा. साफ है बारिश कम होने वाली है. वहीं, श्रीलंका को थोड़ा ब्लू कलर से पेंट किया गया है. इसका मतलब है कि यहां सामान्य से ज्यादा बारिश होगी. इसी मैप से पता चलता है कि दुनिया के कौन-से देश अल नीनो से कैसे प्रभावित होंगे.
WMO ने बताया है कि प्रशांत महासागर के असामान्य रूप से गर्म होने से अल नीनो तेजी से पैदा हो रहा है. यह वैश्विक तापमान और बारिश के पैटर्न को प्रभावित करने वाला है, जिससे आने वाले महीनों में मौसम की एक्स्ट्रीम घटनाओं का जोखिम बढ़ जाएगा.
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यूएन एजेंसी की चेतावनी से स्पष्ट हो जाता है कि इस साल ये स्थितियां भारत के मानसून को बुरी तरह कमजोर करने वाली हैं. अभी से संकेत अच्छे नहीं मिल रहे हैं. मानसून पहले ही लेट हो चुका है. प्रशांत महासागर में जो कुछ हो रहा है, उससे जून का महीना सामान्य से अधिक गर्म हो सकता है. पिछले हफ्ते IMD ने भी ऐसा ही कुछ अनुमान लगाया था.
हालांकि, अल नीनो की तीव्रता और समय को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. ज्यादातर पूर्वानुमान मॉडल संकेत दे रहे हैं कि यह कम से कम मध्यम या तीव्र होगा. WMO की बात दुनियाभर के देशों की सरकारों के लिए सबसे विश्वसनीय सूचना स्रोत है. ऐसे में इसकी चेतावनी भी गंभीर मानी जा रही है. सरकारों को अब इसी हिसाब से अपनी तैयारी रखनी होगी क्योंकि इसका जनजीवन पर असर पड़ेगा.
WMO की मानें तो अल नीनो की घटना के नवंबर तक जारी रहने की संभावना 90% के करीब या उससे अधिक है. इसका मतलब है कि अल नीनो का प्रभाव भारत में पूरे चार महीने के मानसून के मौसम के दौरान सितंबर तक महसूस किया जाएगा. गर्मियों का समय बुआई का होता है.
WMO महासचिव सेलेस्टे साउलो ने कहा है कि हमें एक संभावित रूप से तीव्र अल नीनो के लिए तैयार रहने की जरूरत है, जो सूखे और भारी वर्षा को बढ़ाएगी. साथ ही जमीन और समुद्र दोनों जगह लू (हीटवेव) के जोखिम को बढ़ाएगी. इससे पहले अल नीनो 2023-24 में आया था. इससे 2024 में रिकॉर्ड-तोड़ वैश्विक तापमान बढ़ा था.
इसकी गंभीरता को भांपते हुए, कृषि मंत्रालय ने तैयारियों की समीक्षा शुरू कर दी है. संवेदनशील राज्य सतर्क हैं. केंद्र, राज्य और विभिन्न हितधारक मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे किसानों को खरीफ की बुवाई के दौरान किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े.
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