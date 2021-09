Video: फ्लाइट अटेंडेंट के इंस्ट्रक्शन पर भड़क गई महिला, मुक्का मार तोड़ दिए दांत

नई दिल्ली: फ्लाइट (Flight) में सफर करने के लिए कई बातों का ध्यान रखना होता है. सुरक्षित सफर के लिहाज से कई नियम भी बनाए जाते हैं, जिनका पालन करना जरूरी होता है, लेकिन कुछ लोग नियम तोड़ने में माहिर होते हैं. ऐसा ही एक वीडियो अमेरिका से सामने आया है, जिसमें एक महिला यात्री फ्लाइट अटेंडेट के साथ मारपीट करती हुई दिख रही है.

डेली स्टार में छ्पी एक खबर के अनुसार कैलिफॉर्निया (California) की रहने वाली विवियाना क्वीनोनेज (Vyvianna Quinonez) महिला को फ्लाइट अटेंडेंट ने सीट बेल्ट पहनने और सीट ट्रे बंद करने को कहा था, जिस पर महिला भड़क गई और फ्लाइट अटेंडेंट के साथ हाथापाई करने लगी. महिला ने फ्लाइट अटेंडेंट को मुक्के भी जड़ दिए. फ्लाइट में मौजूद यात्रियों ने महिला की इस हरकत का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो अब वायरल हो गया है. घटना साउथवेस्ट एयरलाइंस की है और ये फ्लाइट सैक्रेमैंटो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सैन डियागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रही थी.

JUST IN: The woman who punched a Southwest Airlines flight attendant in May has been officially charged in federal court with two felonies, including assault and interfering with a flight crew. Vyvianna Quinonez now faces at least 20 years in prison. pic.twitter.com/ghUWkBTGMm

— Sam Sweeney (@SweeneyABC) September 2, 2021