काहिरा: मिस्र (Egypt) में एक महिला को अभद्र केक (indecent cake) बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. इस केक को इस्‍लाम के खिलाफ बताया गया है क्‍योंकि केक के टॉप पर की गई आइसिंग में प्राइवेट पार्ट और अंडर गारमेंट्स बनाए गए थे. यह केक काहिरा (Cairo) के एक स्पोर्ट्स क्लब में जन्मदिन की पार्टी में सर्व किया गया था. इंटरनेट पर इसकी तस्‍वीरें पोस्‍ट होती ही यह तेजी से वायरल हो गईं हैं.

नैतिक मूल्‍यों पर हमले का आरोप

तस्‍वीरें वायरल होते ही केक बेक करने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया गया. बाद में उसे $ 319 (करीब 23 हजार रुपये) की जमानत पर रिहा कर दिया गया. मिस्र की एक टॉप इस्लामिक अथॉरिटी ने धार्मिक कानून के तहत इसे नैतिक मूल्‍यों पर हमला और समाज के प्रति दुर्व्‍यवहार करार दिया है.

वहीं युवा और खेल मंत्रालय इस मामले में क्‍लब की भूमिका की जांच कर रहा है. इसके लिए अधिकारियों ने गीजीरा स्पोर्टिंग क्लब के हेडक्‍वार्टर का दौरा भी किया. यह पार्टी यहीं आयोजित की गई थी.

#Egypt : The pastry chef of somewhat risque little cakes shared by group of women at the Gezira club in Cairo has reportedly been arrested- in latest social media outrage being stirred up over purported moral breach - as TikTok influencers etc have also suffered #نادي_الجزيره pic.twitter.com/7tULlxFRuD

— sebastian usher (@sebusher) January 18, 2021