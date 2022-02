किसी ने नहीं ली खोज खबर, 2 साल तक कुर्सी पर झूलती रही बॉडी

रोम: पश्चिमी देशों में अकेलापन किसी त्रासदी से कम नहीं है. लोगों ने खुद को इतना सीमित कर लिया है कि आसपास क्या हो रहा है उन्हें कोई खबर नहीं. पड़ोस में यदि किसी की मौत भी हो जाए, तो उन्हें पता ही नहीं चलता. ऐसा ही एक मामला इटली में सामने आया है. यहां एक 70 वर्षीय महिला का शव उसकी मौत के दो साल बाद उसके घर से बरामद किया गया (Woman Body found Two Years After Her Death). दरअसल, महिला अकेले रहती थी, इसलिए किसी को पता भी नहीं चला कि कब उसकी मौत हो गई. पेड़ गिरने की सूचना पर फायर ब्रिगेड (Fire Brigade) के कर्मचारी जब महिला के घर पहुंचे तब उसकी मौत की खबर सामने आई.

बुरी तरह सड़ चुकी है बॉडी

CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, मारिनेला बेरेटा (Marinella Beretta) नामक महिला उत्तरी इटली (Italy) के लोम्बार्डी में कोमो झील के पास रहती थी. कोमो सिटी हॉल के प्रेस अधिकारी फ्रांसेस्का मैनफ्रेडी ने बताया कि महिला की बॉडी बुरी तरह सड़ चुकी है. वो कुर्सी पर बैठी थी और संभवतः बैठे-बैठे ही उसके प्राण निकल गए. बीते शुक्रवार को जब फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पेड़ गिरने की सूचना पर पहुंचे तो उन्होंने मारिनेला बेरेटा की बॉडी बरामद की.

ये भी पढ़ें -हाथ में पत्नी का कटा सिर, चेहरे पर मुस्कान; खौफनाक नजारा देख सहम गए लोग

परिवार की हो रही खोज

मैनफ्रेडी ने बताया कि महिला की मौत का कारण पता नहीं चल पाया है. बॉडी की जांच के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि मारिनेला बेरेटा की मौत 2019 के आखिरी में हुई होगी. बेरेटा का कोई परिवार या रिश्तेदार भी अब तक सामने नहीं आया है. पुलिस पता लगा रही है कि क्या मृतका का कोई परिवार है. फिलहाल के लिए बेरेटा की बॉडी को मुर्दाघर में रखा गया है. यदि उनके परिवार या किसी रिश्तेदार का पता नहीं चलता है, तो फिर प्रशासन द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

अकेलेपन का हो गईं शिकार

कोमो के मेयर मारियो लैंडरिसीना (Mario Landriscina) ने कहा कि यदि मारिनेला बेरेटा का कोई परिवार नहीं है, तो पूरा शहर एक परिवार के रूप में उनका अंतिम संस्कार करेगा. मैं समस्त शहरवासियों से इस दौरान वहां उपस्थित होने की अपील करता हूं. उन्होंने बताया कि बेरेटा का नाम उन लोगों की लिस्ट में भी नहीं था, जिन्हें लोकल सोशल सर्विस से सहायता चाहिए होती है. इसलिए उनकी मौत के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल सका. वहीं, इटली की परिवार और समान अवसरों की मंत्री एलेना बोनेट्टी ने बेरेटा की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वो अकेलेपन का शिकार हो गईं. उन्होंने कहा कि हमें एक-दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, यही परिवार का अहसास है. ये हमारी जिम्मेदारी है कि कोई अकेला न रहे.