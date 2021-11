सिगरेट है तो बुरी चीज लेकिन इसी की वजह से बच गई महिला की जान

नई दिल्ली: इंसान के साथ कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है. कल ही हमने आपको तेलंगाना की एक खबर दिखाई थी जहां एक कार्डिएक अरेस्ट आने के बाद एक मरीज का इलाज कर रहे डॉक्टर की उसी बीमारी की वजह से मौत हो गई. कुछ लोग अप्रत्याशित हादसों में जान गंवा देते हैं. वहीं कुछ लोगों को मौत एकदम करीब से छूकर निकल जाती है.

ऐसा ही एक जाको राखे साइंया की कहावत को एक बार फिर सही ठहराता हुआ मामला इंग्लैंड के वेल्स में सामने आया है जहां एक महिला ने अपनी जान बचने के बाद ऊपर वाले के अलावा उस सिगरेट का भी शुक्रिया अदा किया है जिसे पीने वो कुछ दूर गई थीं.

वहीं कुछ लोग इस मामले में इतने खुशकिस्मत होते हैं कि उन्हें मौत बहुत करीब से छूकर चली जाती है. लेकिन उनका बाल तक बांका नहीं होता है. अक्सर सोशल मीडिया (Social Media) पर इस बात को कहावत को सही साबित करने वाले वीडियो (Video) भी खूब छाए रहते हैं. इन दिनों फिर से सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसे देखने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे. आप भी पहले देखिए ये वीडियो फिर बताते हैं कि इस महिला के साथ आखिर हुआ क्या था.

I've just spoken to this pub worker nearly crushed by a tree at The Star in Bridgend. She said: "That cigarette saved my life." #StormArwen pic.twitter.com/3VeLH2DSGQ

— Conor Gogarty (@ConorGogarty) November 27, 2021