Advertisement
trendingNow13045917
Hindi Newsदुनियाकोल्ड प्ले कॉन्सर्ट मामले पर अब HR हेड ने तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था आपत्तिजनक वीडियो

कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट मामले पर अब HR हेड ने तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था आपत्तिजनक वीडियो

53 साल की कैबोट कई महीनों तक चुप रहीं, लेकिन आखिरकार उन्होंने अब वायरल हो चुकी इस घटना पर सार्वजनिक रूप से बात की है, और दावा किया है कि यह सिर्फ एक बार शराब के नशे में हुई गलती थी. उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स से बातचीत में बताया, 'मैंने एक गलत फैसला लिया थोड़ी ज्यादा शराब टकीला और कॉकटेल पी ली. अपने बॉस के साथ डांस की इस दौरान हमने आपत्तिजनक अवस्था में एक दूसरे को गले लगाया.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 19, 2025, 01:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट मामले पर अब HR हेड ने तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था आपत्तिजनक वीडियो

16 जुलाई 2025 को मशहूर टेक कंपनी एस्ट्रोनॉमर की HR हेड क्रिस्टिन कैबोट और कंपनी के CEO एंडी बायरन कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट के दौरान रोमांस करते हुए दिखाई दिए थे. दोनों के एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए दिखाई दिए थे इन दोनों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था. अब एचआर हेड क्रिस्टिन कैबोट ने 5 महीनों के बाद इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. कोल्डप्ले कॉन्सर्ट में एक बड़े जंबोट्रॉन पर आरोप लगाया है कि दोनों के बीच कोई सेक्शुअल रिश्ता नहीं था. दोनों इस कॉन्सर्ट के दौरान एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए कैमरे पर पाए गए थे.लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें किस कैम पर दिखाया जा रहा है, तो वे तुरंत अलग हो गए और छिपने की कोशिश करने लगे.

53 साल की कैबोट कई महीनों तक चुप रहीं, लेकिन आखिरकार उन्होंने अब वायरल हो चुकी इस घटना पर सार्वजनिक रूप से बात की है, और दावा किया है कि यह सिर्फ एक बार शराब के नशे में हुई गलती थी. उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स से बातचीत में बताया, 'मैंने एक गलत फैसला लिया और कुछ हाई नून पी लीं और अपने बॉस के साथ डांस की इस दौरान हमने आपत्तिजनक अवस्था में एक दूसरे को गले लगाया. ये कोई छोटी बात नहीं थी और अब मैं इस बात की जिम्मेदारी लेती हूं इसके लिए मैंने वो कीमत भी चुकाई है और अपनी जॉब छोड़ दी है.'

कैबोट की जमकर हुई ट्रोलिंग
कैबोट ने बताया कि उन्हें ऑनलाइन शर्मिंदा किया गया सेलिब्रिटीज़ ने उनका मज़ाक उड़ाया और सार्वजनिक जगहों पर मिलने वाले अजनबियों ने उन्हें 'व्यभिचारी' कहा, उन्होंने आगे कहा कि उन्हें जान से मारने की 60 से ज़्यादा धमकियां मिलीं. उन्होंने माना कि उन्हें बायरन पर 'क्रश' था और वह उन्हें अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए उत्साहित थीं, लेकिन दावा किया कि उस रात से पहले दोनों ने एक-दूसरे को किस भी नहीं किया था. हालांकि उन्होंने कॉन्सर्ट में अपनी VIP बालकनी सीटों पर टकीला कॉकटेल शेयर किए, साथ में डांस किया था. कैबोट ने कहा कि यह पहली और आखिरी बार था.'

Add Zee News as a Preferred Source

शर्मिंदगी और बहुत डरी हुईं थीं कैबोट
कैबोट ने कहा कि उन्हें इस बात को लेकर काफी पछतावा है. उन्होंने आगे कहा, 'मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे जानें कि आप गलतियां कर सकते हैं और आप सच में गड़बड़ कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए आपको जान से मारने की धमकी नहीं मिलनी चाहिए.' जब कैमरा कैबोट और बायरन को गले मिलते हुए दिखा रहा था, तब उनके छिपने और भागने के कैबोट के दुर्भाग्यपूर्ण फैसले का वीडियो कोल्डप्ले के फ्रंटमैन क्रिस मार्टिन द्वारा बताए जाने के बाद वायरल हो गया. मार्टिन ने भीड़ से कहा, 'या तो उनका अफेयर चल रहा है या वे बहुत शर्मीले हैं.' बायरन ने खुद को बड़ी स्क्रीन पर देखकर बुदबुदाते हुए कहा, 'फ***िंग हेल, यह मैं हूं.' कैबोट ने याद किया कि उन्हें तुरंत 'शर्मिंदगी और बहुत डर' महसूस हुआ और उसके तुरंत बाद वह और बायरन दोनों बार की ओर भागे.

करियर और पति को लेकर थी कैबोट को चिंता
उन्हें दो बातों की चिंता थीं पहला उनका करियर और उनके अलग रह रहे पति एंड्रयू, जो उसी कॉन्सर्ट में अपनी किसी और के साथ डेट पर थे. उसने NY टाइम्स को बताया कि वह अपने एक्स को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी. उसकी और एंड्रयू की शादी को दो साल हो गए थे लेकिन स्कैंडल के समय वे अलग हो गए थे. कैबोट को यह भी पता था कि अपने बॉस के साथ चिपके हुए दिखना कितना बुरा लगेगा. 'मैं HR हेड हूं और वह CEO है. यह बहुत क्लिच और बहुत बुरा है.' उसने बताया कि कैसे वह और बायरन, सदमे की हालत में, बार में अपने सिर पर हाथ रखकर बैठे और आगे बढ़ने के लिए एक प्लान बनाने लगे.

 यह भी पढ़ेंः DNA: अरब को कर्ज देने वाले हिंदू शेख का DNA टेस्ट, जानिए वो दिलचस्प किस्सा

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

Viral Video

Trending news

PAK को छोड़ भारत को अपना प्रमुख सैन्य साझीदार क्यों बना रहा UAE? समझें मायने
DNA
PAK को छोड़ भारत को अपना प्रमुख सैन्य साझीदार क्यों बना रहा UAE? समझें मायने
गोवा-अहमदाबाद फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी,140 यात्री सवार; एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप
bomb threat
गोवा-अहमदाबाद फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी,140 यात्री सवार; एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप
बांग्लादेश के हालात गंभीर, 1971 के बाद सबसे बड़ी चुनौती झेल रहा भारत
India Bangladesh News in Hindi
बांग्लादेश के हालात गंभीर, 1971 के बाद सबसे बड़ी चुनौती झेल रहा भारत
30 साल पहले किए 'गुनाह' ने छीनी कुर्सी, कौन हैं कोकाटे जिनकी अब विधायकी भी खतरे में
Maharashtra
30 साल पहले किए 'गुनाह' ने छीनी कुर्सी, कौन हैं कोकाटे जिनकी अब विधायकी भी खतरे में
पंजाब के ग्रामीण चुनावों में AAP की आंधी, जनता ने जताया AAP पर भरोसा- केजरीवाल
Punjab news in hindi
पंजाब के ग्रामीण चुनावों में AAP की आंधी, जनता ने जताया AAP पर भरोसा- केजरीवाल
इधर मोदी सरकार ने MGNREGA से नाम हटाया, उधर ममता ने गांधी के नाम कर दी नई योजना
Mamata Banerjee
इधर मोदी सरकार ने MGNREGA से नाम हटाया, उधर ममता ने गांधी के नाम कर दी नई योजना
गंदे मुंह को साफ करने के लिए फिनायल... बुर्का विवाद में गिरिराज पर इल्तिजा का हमला
Jammu Kashmir
गंदे मुंह को साफ करने के लिए फिनायल... बुर्का विवाद में गिरिराज पर इल्तिजा का हमला
12 साल से अचेत बेटे को इच्छा मृत्यु देने की मांग, घरवालों से बात कर SC लेगा फैसला
Supreme Court News
12 साल से अचेत बेटे को इच्छा मृत्यु देने की मांग, घरवालों से बात कर SC लेगा फैसला
पापा-पापा पुकारती रही मासूम...शहीद की अंतिम विदाई ने पूरे देश को कर दिया भावुक
Jammu and Kashmir
पापा-पापा पुकारती रही मासूम...शहीद की अंतिम विदाई ने पूरे देश को कर दिया भावुक
रिटायरमेंट से पहले ‘छक्के’ मारना दुर्भाग्यपूर्ण... किस बात पर भड़क गए CJI सूर्यकांत
Supreme Court News
रिटायरमेंट से पहले ‘छक्के’ मारना दुर्भाग्यपूर्ण... किस बात पर भड़क गए CJI सूर्यकांत