अमेरिका में 9/11 दोहराने की साजिश, NY कैपिटल को बम से उड़ाने वाली थी ISIS समर्थक महिला; FBI ने किया नाकाम

कनाडा की सीमा के पास अल्बानी शहर में स्थित न्यूयॉर्क स्टेट कैपिटल न्यूयॉर्क की राज्य सरकार का मुख्य केंद्र है. इस बिल्डिंग में राज्य की सीनेट और विधानसभा काम करती है. कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, 35 साल की जेसिका बोवी पर विदेशी संगठनों की मदद करने की कोशिश का आरोप लगा है. अमेरिका की ओर से इन संगठनों को आतंकवादी घोषित किया गया है. न्यूज एजेंसी 'AFP' की रिपोर्ट के मुताबिक, जेसिका ने इस्लाम धर्म कबूल किया है और वह खुलकर ISIS का समर्थन करती है. इसके साथ ही वह अपने सोशल मीडिया पर भी अमेरिका विरोधी पोस्ट शेयर करती थी, जिनमें 9/11 के हमलों को समर्थन देना भी शामिल था.