अमेरिका में 9/11 दोहराने की साजिश, NY कैपिटल को बम से उड़ाने वाली थी ISIS समर्थक महिला; FBI ने किया नाकाम

America Terrorist Attack: अमेरिका में एक बार फिर 9/11 दोहराने की साजिश रची गई. इस हमले को और भी ज्यादा खौफनाक तरीके से अंजाम देने की तैयारी थी. बताया जा रहा है कि इस बार न्यूयॉर्क स्टेट कैपिटल की बिल्डिंग्स को बम धमाकों से उड़ाने की साजिश रची गई. हालांकि, समय रहते इसका खुलासा हो गया.
अमेरिका में एक 35 साल की महिला पर अधिकारियों ने आतंकवाद से संबंधित आरोप लगाया है. 'न्यूयॉर्क टाइम्स' की रिपोर्ट के मुताबिक यह महिला इस्लामिक स्टेट (ISIS) का समर्थन करती थी और न्यूयॉर्क स्टेट कैपिटल की बिल्डिंग्स को तबाह करना चाहती थी. इसका खुलासा अदालत में दाखिल एक दस्तावेज में हुआ.
कनाडा की सीमा के पास अल्बानी शहर में स्थित न्यूयॉर्क स्टेट कैपिटल न्यूयॉर्क की राज्य सरकार का मुख्य केंद्र है. इस बिल्डिंग में राज्य की सीनेट और विधानसभा काम करती है. कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, 35 साल की जेसिका बोवी पर विदेशी संगठनों की मदद करने की कोशिश का आरोप लगा है. अमेरिका की ओर से इन संगठनों को आतंकवादी घोषित किया गया है. न्यूज एजेंसी 'AFP' की रिपोर्ट के मुताबिक, जेसिका ने इस्लाम धर्म कबूल किया है और वह खुलकर ISIS का समर्थन करती है. इसके साथ ही वह अपने सोशल मीडिया पर भी अमेरिका विरोधी पोस्ट शेयर करती थी, जिनमें 9/11 के हमलों को समर्थन देना भी शामिल था.
जेसिका ने सोशल मीडिया पर एक मुखबिर को भी बताया कि उसे सोशल जस्टिस सेंटर से कुछ अनार्किस्ट वाली किताबें और कंटेंट मिले हैं, साथ ही उसने कहा,' मैं जितना हो सके इस बिल्डिंग को उतना नष्ट करना चाहती हूं और जब सीनेटर मीटिंग कर रहे हों, तब उन्हें मारना चाहती हूं. मैं यह भी चाहती हूं कि उनके कई जरूरी दस्तावेज नष्ट हो जाएं.
जेसिका पर आरोप है कि उसने एक फूड डिलीवरी कंपनी के डिलीवरी ड्राइवर का रूप लेने की भी साजिश रची. इसका इस्तेमाल करके वह बिल्डिंग अंदर घुसकर बम रखना चाहती थी. इसके बाद उसने सीरिया भागने की प्लानिंग की थी. जेसिका ने यह तक कहा था कि अगर वह भागने में सफल होती है, तो वह वापस अमेरिका आकर वहां और बड़े ठिकानों को भी टारगेट कर सकती है. इसमें न्यूयॉर्क स्थित टाइम्स स्क्वॉयर भी शामिल था.
जेसिका ने हमले के लिए बम बनाने का जरूरी सामान और डोरडैश का एक बैग खरीद लिया था. उसने इन सामानों को बुर्का पहनकर होम डिपोट से खरीदा, जिसका वीडियो CCTV फुटेज में भी कैप्चर हुआ.
19 अगस्त 2026 को FBI ऑफिसर्स ने जेसिका को गिरफ्तार किया. इस दौरान जेसिका ने अधिकारियों से कहा कि अब मेरी मदद कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अब आप मेरे बारे में बुहत कुछ जान चुके हो. जेसिका को गुरुवार ( 21 अगस्त 2026) को अदालत में पेश होना था. वहीं, मामले को लेकर उसके वकील ने किसी भी तरह की टिप्पणी करने से साफ मना किया है.