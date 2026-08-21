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अमेरिका में 9/11 दोहराने की साजिश, NY कैपिटल को बम से उड़ाने वाली थी ISIS समर्थक महिला; FBI ने किया नाकाम

New York State Capitol Terror Attack: अमेरिका में इस्लामिक स्टेट (ISIS) का समर्थन करने वाली एक महिला न्यूयॉर्क स्टेट कैपिटल पर 9/11 जैसा हमला करने की साजिश रच रही थी. समय रहते इसका खुलासा हुआ.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 21, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 04:37 PM IST
अमेरिका में 9/11 दोहराने की साजिश, NY कैपिटल को बम से उड़ाने वाली थी ISIS समर्थक महिला; FBI ने किया नाकाम
Image Credit: अमेरिका में 9/11 जैसे हमले की साजिश

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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