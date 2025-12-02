Video: '2 सीटें फ्री में दो, मैं...', महिला ने एयरलाइन रिप्रजेंटेटिव से कही ऐसी बात, वीडियो देख सबका दिमाग चकराया

Woman Demands 2 free seats on a plane: 'एक महिला क्रोएशिया जाना था, जाने से पहले इस महिला ने एयरलाइन को फ़ोन किया. महिला को फ्री में दो सीटें चाहिए थे. जो वजह बताई वह बहुत अलग थी. जिसके बाद मामला बिगड़ता चला गया. यह वीडियो इस महिला ने खुद ही पोस्ट किया है. सबसे बड़ी बात महिला ने जो तर्क दिए हैं फ्री में सीट लेने के लिए वह सुनकर आप हैरान हो जाएंगे. देखें वीडियो समझें पूरा मामला.
Trending Photos
Viral Video: सोशल मीडिया के जमाने में आए दिन कोई न कोई वीडियो, फोटो वायरल होता रहता है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें एक महिला क्रोएशिया जाने से पहले एयरलाइन कस्टमर केयर को कॉल करती है. उसके बाद जो हुआ आप खुद वीडियो में देख लें.
Woman says she needs 3 free seats on plane because of claustrophobia.pic.twitter.com/3YPM8MwEmA
— Defiant L’s (@DefiantLs) November 28, 2025
क्या हुआ पूरा मामला?
एक महिला को क्रोएशिया जाना था. उसने एयरलाइन को फोन किया और कहा, “मुझे तीन सीटें चाहिए, और वो भी मुफ्त में!” वजह बताई - उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया (बंद जगह से डर) है. उसने अपना फोन कॉल रिकॉर्ड कर लिया और वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया. कैप्शन लिखा - “एयरलाइन ने मेरी बीमारी को मानने से इनकार कर दिया.”
एयरलाइन का जवाब क्या था?
कस्टमर केयर एजेंट ने शांति से समझाया, “मैम, आपको तीन सीटें मिल सकती हैं, लेकिन उसके पैसे देने होंगे. हम मुफ्त में सीटें नहीं दे सकते.” महिला भड़क गई और बोली, “ये मेडिकल कंडीशन है! आप मेरे साथ भेदभाव कर रहे हो.”
महिला ने दिए अजीब तर्क
उसने कहा, “जिन्हें मूंगफली से एलर्जी होती है, प्लेन में कोई मूंगफली नहीं खा सकता. फिर मुझे तीन सीटें क्यों नहीं मिल सकतीं?” “लंबे लोगों को एक्स्ट्रा लेग रूम मिलता है न?” एजेंट ने तुरंत सुधारा, “नहीं मैम, उन्हें भी पैसे देने पड़ते हैं.”
एजेंट का धांसू जवाब
एजेंट ने आखिर में कहा, “मैम, अगर आप क्रोएशिया की टिकट अफोर्ड कर सकती हैं, तो मुझे लगता है दो एक्स्ट्रा सीटें भी अफोर्ड कर सकती हैं.”
महिला गुस्से में बोली, “तुम्हें नहीं पता मैं क्या अफोर्ड कर सकती हूं! ये बात यहीं खत्म नहीं हुई, मैं तुम्हारे मैनेजर से बात करूंगी.”
सोशल मीडिया पर लोग क्या बोल रहे?
वीडियो वायरल हो गया. ज्यादातर लोग महिला के खिलाफ हैं. एक यूजर (जिसे खुद क्लॉस्ट्रोफोबिया है) ने लिखा, “मुझे भी है ये प्रॉब्लम, पर कभी दिमाग में नहीं आया कि तीन सीटें मुफ्त मांग लूं!” किसी ने लिखा, “ये बीमारी नहीं, बेशर्मी है.”
कुछ लोग हंस रहे हैं, बोले - “अब तो मैं भी बोलूंगा मुझे फ्लाइट में डर लगता है, पूरा प्लेन खाली कर दो!”
क्लॉस्ट्रोफोबिया असल में क्या होता है?
क्लॉस्ट्रोफोबिया एक रियल मेडिकल कंडीशन है, लेकिन एयरलाइंस मुफ्त में एक्स्ट्रा सीटें नहीं देतीं. अगर जरूरत है तो पैसेंजर्स खुद एक्स्ट्रा सीट बुक कर लेते हैं. कई एयरलाइंस “Customer of Size” पॉलिसी रखती हैं, पर वो भी ज्यादातर रिफंड की होती है, फिलहाल ये महिला अभी भी जिद पर अड़ी है कि उसे मुफ्त में तीन सीटें मिलनी चाहिए. लेकिन एयरलाइन और ज्यादातर लोग एक ही बात बोल रहे हैं - “बीमारी का फायदा उठाना बंद करो!”.