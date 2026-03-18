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Hindi NewsदुनियाVIDEO: पुल से गिरते-गिरते बचा साइबरट्रक, महिला की टूटी हड्डी-पसली; टेस्ला के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा

VIDEO: पुल से गिरते-गिरते बचा साइबरट्रक, महिला की टूटी हड्डी-पसली; टेस्ला के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा

Woman Filed Case On Tesla: अमेरिका में एक महिला ने एलन मस्क की कंपनी 'टेस्ला' के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. महिला के मुताबिक वह टेस्ला के साइबरट्रक की लापरवाही के चलते बड़ी दुर्घटना में बाल-बाल बची.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 18, 2026, 04:29 PM IST
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VIDEO: पुल से गिरते-गिरते बचा साइबरट्रक, महिला की टूटी हड्डी-पसली; टेस्ला के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा

Tesla Cybertruck: अमेरिका के ह्यूस्टन में एक महिला ने अरबपति एलन मस्क की कंपनी 'टेस्ला' के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें दावा किया गया कि सेल्फ-ड्राइविंग मोड का इस्तेमाल करते समय उसके साइबरट्रक में खराबी आ गई. कैमरे में कैद हुई इस घटना में दिखाया गया है कि कैसे महिला और उसका बच्चा किसी बड़ी अनहोनी से बाल-बाल बचे. दोनों एक पुल से नीचे गिरने ही वाले थे कि तभी उनकी गाड़ी ओवरपास के बैरियर से टकरा गई, जिससे वे बाल-बाल बच गए. 

टेस्ला पर मुकदमा 

'फॉक्स बिजनेस' की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2025 में हुई इस घटना में घायल महिला को कई चोटें आईं. इसको लेकर उसने लापरवाही को लेकर 'टेस्ला' पर 10 लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग 8 करोड़ रुपये) का मुकदमा दर्ज किया. रिपोर्ट में महिला के वकील के हवाले से कहा गया है कि साइबरट्रक ने बिना किसी चेतावनी के ओवरपास से नीचे गिरने की कोशिश की.

इस घटना को लेकर एक नया डैशकैम वीडियो इंटरनेट पर सामने आया है, जिसमें दिखाया गया है कि साइबरट्रक को Y शेप के ओवरपास पर दाएं मुड़ना था, लेकिन वह मुश्किल से मुड़ा और सीधे आगे बढ़ते हुए एक कंक्रीट बैरियर से टकरा गया. टक्कर के चलते गाड़ी के कुछ हिस्से हवा में उड़ते हुए दिखाई दिए. 

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छूटा गाड़ी का कंट्रोल 

महिला के वकील ने आगे दावा किया कि दुर्घटना से कुछ समय पहले उसने ड्राइवर असिस्टेंट फीचर बंद कर दिया था और स्टीयरिंग व्हील पर कंट्रोल पाने का प्रयास किया था, हालांकि गाड़ी तब तक इतनी स्पीड पकड़ चुकी थी कि कुछ भी नहीं किया जा सकता था.'ऑस्टिन अमेरिकन-स्टेट्समैन' की रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना में महिला को दाहिने कंधे, गर्दन और पीठ पर गंभीर चोटें आईं, जिनमें पीठ के निचले हिस्से में 1 और गर्दन में 1 डिस्क हर्निया शामिल है. इसके अलावा उनकी कलाई की नसें खिंच गईं और दाहिने हाथ की नर्व्स डैमेज हो गई, जिस कारण उसे सुन्नपन, जलन और कमजोरी जैसे लक्षण महसूस हुए. 

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सपोर्ट सिस्टम को नहीं समझ पाई गाड़ी

खबरों के मुताबिक घटना के समय महिला का एक साल का बच्चा पिछली सीट पर बैठा था, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई. इलेक्ट्रिक वेहिकल मैनुफैक्चरर कंपनी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में कहा गया कि 'टेस्ला' ने सपोर्ट सिस्टम की क्षमताओं को गलत समझा और 'ऑटोपायलट' फीचर के डिजाइन में लापरवाही बरती. इसके अलावा मुकदमे में दावा किया गया है कि कंपनी अधिक प्रभावी सिक्योरिटी सिस्टम का इस्तेमाल करने में फेल हुई. 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

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