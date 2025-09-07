VIDEO: US के स्टोर में रेग्युलर चोरी करने जाती थी महिला, पकड़ी गई तो पुलिस के आगे लगी गिड़गिड़ाने; वीडियो हुआ वायरल

US Crime News in Hindi: भारतवंशी दुनिया में सबसे ज्यादा फैला और बसा हुआ समुदाय है. अपनी मेहनत, ईमानदारी, पढ़े-लिखे और अहिंसक प्रवृति की वजह से इस समुदाय को हर जगह सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है. हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो अपनी करतूतों की वजह से भारत के मस्तक को झुका देते हैं. अब एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक भारतवंशी महिला अमेरिकन पुलिस के आगे गिड़गिड़ाती और माफी मांगती हुई नजर आ रही है.

15 जनवरी को चोरी करते पकड़ी गई थी!

वायरल वीडियो के मुताबिक, वह महिला कथित रूप से इसी साल 15 जनवरी को एक स्टोर में चोरी के आरोप में रंगे हाथ पकड़ी गई थी. हालांकि अब एक यूट्यूब चैनल ने पुलिस की ओर से उससे की गई पूछताछ की वीडियो शेयर कर दी है. जिससे उसकी क्लिप अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. पकड़ी गई महिला की पहचान उजागर नहीं हुई है और न ही जी न्यूज इस वीडियो की प्रमाणिकता की पुष्टि करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

An Indian girl (Gujarati) was caught shoplifting in the US. She's arrested. This was viral on TikTok. pic.twitter.com/huJK9gAeZQ — Lord Immy Kant (@KantInEastt) September 7, 2025

पुलिसकर्मियों के बॉडीकैम कैमरे की रिकॉर्डिंग में दिखता है कि स्टोर में चोरी के आरोप में पकड़ी गई भारतीय महिला कुर्सी पर बैठी है और पूछताछ के दौरान सिसक रही है और हांफ रही है. जब पुलिसकर्मी उससे हांफने की वजह पूछते हैं तो वह बताती है कि पिछले 40 मिनट से इसी हालत में बैठी है.

पूछताछ में हाथ जोड़कर मांगती है माफी

इसके बाद पुलिसकर्मी उससे मातृ भाषा के बारे में पूछते हैं तो वह गुजराती बताती है. पुलिसकर्मी पूछते हैं कि यह कहां है तो वह बताती है कि भारत. फिर उससे पूछा जाता है कि क्या उसे किसी दुभाषिए की ज़रूरत होगी तो महिला इनकार कर देती है. महिला से यह भी पूछा जाता है कि क्या उसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम है क्योंकि वह बहुत ज्यादा सांस ले रही है.

पूछताछ के दौरान पकड़ी गई महिला बताती है कि उसके पास वाशिंगटन का ड्राइविंग लाइसेंस है. वह कथित रूप से यह भी बताती है कि उस स्टोर से वह पहले भी चोरी करती रही है. हालांकि जांच में वह पकड़ी पहली बार गई है. उसने कथित तौर पर कबूल किया कि वह स्टोर से चुराई गई चीजों को बाहर बेचने जा रही थी. जब उससे पूछताछ हो रही तो उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है, जिसकी पहचान उजागर नहीं की जाती.

अचानक क्यों उछल गया है मामला?

पूछताछ के बाद पुलिस पकड़ी गई महिला को पुलिसकर्मी वहां से जाने देते हैं और कहते हैं कि उसे इस मामले में अदालत में पेश होना होगा. वह यह भी चेतावनी देते हैं कि अगर दोबारा स्टोर में चोरी करने लौटी तो उस पर एनक्रोचमेंट का केस दर्ज कर लिया जाएगा.

रिपोर्ट के मुताबिक, हाल में यूएस के इलिनॉय में एक अन्य गुजराती महिला टारगेट स्टोर से चोरी करते हुए पकड़ी गई थी. उसने करीब 1300 डॉलर का सामान चुराया था. जब वह पकड़ी गई तो उसने कहा कि वह पैसे दे देगी. इसके बाद ऐसी ही दूसरा मामला सामने आने पर यह वीडियो ज्यादा वायरल हो गया है. कुछ लोग इस वायरल वीडियो को भारत की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ के रूप में देख रहे हैं.