कॉकरोच जलाने के चक्कर में गलती से महिला को मार डाला, फ्लैट में लगा दी आग

Burn cockroach with flamethrower: आग के कारण 8 लोग चपेट में आए, जिनको धुंए की वजह से सांस घुटने की समस्याओं का सामना करना पड़ा. स्थानीय पुलिस फिलहाल इस हादसे को लापरवाही से मौत और आग लगाने के आरोप में जिम्मेदार महिला के खिलाफ वारंट जारी करने की योजना बना रही है.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 21, 2025, 04:29 PM IST
Cockroach killing Trick: दक्षिण कोरिया में एक अजीबोगरीब घटना से पूरा देश सन्न रह गया, जब एक महिला ने कॉकरोच को मारने चक्कर में अपने ही फ्लैट में आग लगा दी. फ्लैट में लगी आग यहीं नहीं रुकी और इसकी चपेट में पड़ोस में रहने वाली 30 वर्षीय चीनी महिला भी आई गई. घटना दक्षिण कोरिया के ओसान शहर की बताई जा रही है. जहां आग की चपेट में आने से पति और बच्चे के साथ 5वें फ्लोर पर रहने वाली महिला की मौत हो गई है.  

पति ने बचाई जान 
हालांकि, महिला के पति ने भागकर 2 महीने के बच्चे की जान जरुर बचाई लेकिन आग और धुंआ जाने होने की वजह से महिला बाहर नहीं निकल पाई. जिसको अस्पताल ले जाने पर डेड घोषित कर दिया गया.
दरअसल कॉकरोच मारने के लिए बीस वर्षीय महिला ने फ्लेमथ्रोवर का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से पूरे फ्लैट में आग लग गई. धीरे-धीरे ये आग अन्य फ्लोर तक पहुंच गई और इसी दौरान चीनी महिला के साथ ये दर्दनाक हादसा हुआ. 

महिला के खिलाफ वारंट जारी 
जिस जगह आग लगी वहां ग्राउंड लेवल पर बिजनेस शॉप और ऊपर के 30 मंजिल रहने के लिए बनाई गई हैं. इस आग के कारण 8 लोग चपेट में आए, जिनको धुंए की वजह से सांस घुटने की समस्याओं का सामना करना पड़ा. स्थानीय पुलिस फिलहाल इस हादसे को लापरवाही से मौत और आग लगाने के आरोप में जिम्मेदार महिला के खिलाफ वारंट जारी करने की योजना बना रही है.

यह भी पढ़ें: ट्रंप की पुतिन के साथ होने वाली मीटिंग 'खटाई' में, दोनों पक्ष अपने रुख पर अड़े

पहली बार नहीं हुआ हादसा 

ऐसा पहली बार नहीं है कॉकरोच जैसे कीट पतंगों को मारने के चक्कर में ऐसे हादसा हुआ है. सोशल मीडिया पर देखी जाने वाली अनेकों ऐसे वीडियो हैं लोग फ्लेमथ्रोवर और ब्लोटॉर्च से कॉकरोच को मानने की कोशिश करते जरुर हैं लेकिन ये तरीके खरतनाक होते हैं. एक जापानी युवक ने तो कॉकरोच के चक्कर में घर को ही उड़ा दिया तो एक ऑस्ट्रेलियाई मूल के युवक अपनी किचन में आग लगा बैठा था. 

Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

