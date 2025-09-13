 अपने देश वापस जाओ... ब्रिटेन में 2 लोगों ने किया सिख महिला के साथ दुष्कर्म, लोगों में रोष
Advertisement
trendingNow12920362
Hindi Newsदुनिया

अपने देश वापस जाओ... ब्रिटेन में 2 लोगों ने किया सिख महिला के साथ दुष्कर्म, लोगों में रोष

ब्रिटेन के ओल्डबरी से नस्लीय भेदभाव की एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. जानकारी के मुताबिक, ओल्डबरी शहर में 2 लोगों ने मिलकर सिख महिला का रेप किया और मौके से फरार हो गए. आरोपियों ने दुष्कर्म के दौरान युवती पर नस्लीय टिप्पणी भी की और उसे अपने देश वापस जाने की धमकी दी.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 13, 2025, 01:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अपने देश वापस जाओ... ब्रिटेन में 2 लोगों ने किया सिख महिला के साथ दुष्कर्म, लोगों में रोष

Sikh Woman Raped In Britain: ब्रिटेन के ओल्डबरी से हैरान करने वाली एक घटना सामने आई है. जानकारी के मुताबिक, ब्रिटेन के ओल्डबरी कस्बे में 20 साल की एक सिख महिला के साथ 2 पुरुषों ने बलात्कार किया और उस पर नस्लवादी टिप्पणियां कीं. हमलावरों ने महिला से आगे कहा कि अपने देश वापस जाओ. जानकारी के अनुसार, यह घटना पिछले मंगलवार सुबह 8:30 बजे ओल्डबरी में टेम रोड के पास हुई थी.

पुलिस इसे नस्लीय हमला मान रही है और हमलावरों का पता लगाने में लोगों की मदद मांग रही. पुलिस ने बताया कि महिला ने उन्हें बताया है कि हमलावरों ने नस्लवादी टिप्पणियां की थीं. सीसीटीवी और फोरेंसिक जांच चल रही है. बर्मिंघम लाइव ने संदिग्धों की पहचान श्वेत पुरुषों के रूप में की है जिनमें से एक का सिर मुंडा हुआ था और उसने गहरे रंग की स्वेटशर्ट पहन रखी थी, जबकि दूसरे संदिग्ध ने कथित तौर पर ग्रे रंग का टॉप पहना हुआ था.

घटना से सिख समुदाय में रोष

Add Zee News as a Preferred Source

इस घटना से स्थानीय सिख समुदाय में रोष है और इसे एक लक्षित हमले के रूप में देखा जा रहा है. एक स्थानीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि लोगों का गुस्सा पूरी तरह से समझ में आने वाला है और उन्होंने आश्वासन दिया कि वे इलाके में गश्त बढ़ा देंगे. ब्रिटिश सांसद प्रीत कौर गिल ने घटना की निंदा की और कहा कि हाल के दिनों में प्रकट नस्लवाद में वृद्धि बेहद चिंताजनक है. बर्मिंघम एजबेस्टन से सांसद ने कहा कि यह एक अत्यधिक हिंसात्मक कृत्य था लेकिन इसे नस्लीय रूप से उत्तेजित करने वाला भी माना जा रहा है. कथित तौर पर अपराधियों ने उससे कहा कि वह "यहां की नहीं है. वह सचमुच यहां की है. हमारे सिख समुदाय और हर समुदाय को सुरक्षित, सम्मानित और मूल्यवान महसूस करने का अधिकार है. ओल्डबरी या ब्रिटेन में कहीं भी नस्लवाद और स्त्री-द्वेष के लिए कोई जगह नहीं है.

इलफर्ड साउथ से एक अन्य सांसद जस अठवाल ने इसे एक घृणित, नस्लवादी, स्त्री-द्वेषी हमला बताया जिसे अत्यंत गंभीरता से लिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से कह दूं कि यह हमला हमारे देश में बढ़ते नस्लीय तनाव का परिणाम है और अब एक युवती जीवन भर के लिए सदमे में है. यह नफरत भरा अपराध एक महीने से भी कम समय पहले वॉल्वरहैम्प्टन के एक रेलवे स्टेशन के बाहर 3 किशोरों द्वारा दो बुज़ुर्ग सिख पुरुषों पर किए गए हमले के बाद हुआ है. हमलावरों में से एक उन्हें जमीन पर गिराकर बार-बार लातें मार रहा था जब तक कि दूसरे हमलावर ने उसे खींचकर दूर नहीं कर दिया. हमले के दौरान सिख पुरुषों की पगड़ियां भी उतार दी गईं थी.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Sikh Woman Raped In Britain

Trending news

PM ने मिजोरम को दी करोड़ों की सौगात, फिर क्यों मांगी माफी? संबोधन की 5 बड़ी बातें
PM Modi
PM ने मिजोरम को दी करोड़ों की सौगात, फिर क्यों मांगी माफी? संबोधन की 5 बड़ी बातें
'मेक इन इंडिया' का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट, IAF ने की सरकार से इस सौदे की डिमांड
Rafale fighter jets
'मेक इन इंडिया' का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट, IAF ने की सरकार से इस सौदे की डिमांड
सुशीला कार्की को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा- भारत नेपाल की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध
Sushila Karki
सुशीला कार्की को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा- भारत नेपाल की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध
अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटोल! सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश
Supreme Court
अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटोल! सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश
अभी भी नहीं थमा है मानसून, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, IMD ने दी चेतावनी
Weather
अभी भी नहीं थमा है मानसून, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, IMD ने दी चेतावनी
PM Modi Manipur Visit Live Update: पीएम मोदी के इंफाल पहुंचते ही शुरू हुई मूसलाधार बारिश , चुराचांदपुर के लिए रवाना
PM Modi
PM Modi Manipur Visit Live Update: पीएम मोदी के इंफाल पहुंचते ही शुरू हुई मूसलाधार बारिश , चुराचांदपुर के लिए रवाना
नेपाल की अंतरिम सरकार का भारत ने किया स्वागत, संसद भंग होते ही सामने आई चुनावी तारीख
Nepal
नेपाल की अंतरिम सरकार का भारत ने किया स्वागत, संसद भंग होते ही सामने आई चुनावी तारीख
कश्मीर को पार्सल ट्रेन की सौगात, पूरा हुआ किसानों का सपना, जानिए मुनाफे का गुणागणित
Jammu Kashmir
कश्मीर को पार्सल ट्रेन की सौगात, पूरा हुआ किसानों का सपना, जानिए मुनाफे का गुणागणित
कौन था आतंक का बाबा वेंगा, कट्टरपंथी भाषण सुन दहशतगर्द खोलने चले थे 'मौत की फैक्टरी'
DNA
कौन था आतंक का बाबा वेंगा, कट्टरपंथी भाषण सुन दहशतगर्द खोलने चले थे 'मौत की फैक्टरी'
हासन में गणपति विसर्जन के दौरान ट्रक ने मारी श्रद्धालुओं को टक्कर, 8 की मौत कई घायल
Hassan
हासन में गणपति विसर्जन के दौरान ट्रक ने मारी श्रद्धालुओं को टक्कर, 8 की मौत कई घायल
;