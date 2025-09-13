अपने देश वापस जाओ... ब्रिटेन में 2 लोगों ने किया सिख महिला के साथ दुष्कर्म, लोगों में रोष

Sikh Woman Raped In Britain: ब्रिटेन के ओल्डबरी से हैरान करने वाली एक घटना सामने आई है. जानकारी के मुताबिक, ब्रिटेन के ओल्डबरी कस्बे में 20 साल की एक सिख महिला के साथ 2 पुरुषों ने बलात्कार किया और उस पर नस्लवादी टिप्पणियां कीं. हमलावरों ने महिला से आगे कहा कि अपने देश वापस जाओ. जानकारी के अनुसार, यह घटना पिछले मंगलवार सुबह 8:30 बजे ओल्डबरी में टेम रोड के पास हुई थी.

पुलिस इसे नस्लीय हमला मान रही है और हमलावरों का पता लगाने में लोगों की मदद मांग रही. पुलिस ने बताया कि महिला ने उन्हें बताया है कि हमलावरों ने नस्लवादी टिप्पणियां की थीं. सीसीटीवी और फोरेंसिक जांच चल रही है. बर्मिंघम लाइव ने संदिग्धों की पहचान श्वेत पुरुषों के रूप में की है जिनमें से एक का सिर मुंडा हुआ था और उसने गहरे रंग की स्वेटशर्ट पहन रखी थी, जबकि दूसरे संदिग्ध ने कथित तौर पर ग्रे रंग का टॉप पहना हुआ था.

घटना से सिख समुदाय में रोष

इस घटना से स्थानीय सिख समुदाय में रोष है और इसे एक लक्षित हमले के रूप में देखा जा रहा है. एक स्थानीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि लोगों का गुस्सा पूरी तरह से समझ में आने वाला है और उन्होंने आश्वासन दिया कि वे इलाके में गश्त बढ़ा देंगे. ब्रिटिश सांसद प्रीत कौर गिल ने घटना की निंदा की और कहा कि हाल के दिनों में प्रकट नस्लवाद में वृद्धि बेहद चिंताजनक है. बर्मिंघम एजबेस्टन से सांसद ने कहा कि यह एक अत्यधिक हिंसात्मक कृत्य था लेकिन इसे नस्लीय रूप से उत्तेजित करने वाला भी माना जा रहा है. कथित तौर पर अपराधियों ने उससे कहा कि वह "यहां की नहीं है. वह सचमुच यहां की है. हमारे सिख समुदाय और हर समुदाय को सुरक्षित, सम्मानित और मूल्यवान महसूस करने का अधिकार है. ओल्डबरी या ब्रिटेन में कहीं भी नस्लवाद और स्त्री-द्वेष के लिए कोई जगह नहीं है.

इलफर्ड साउथ से एक अन्य सांसद जस अठवाल ने इसे एक घृणित, नस्लवादी, स्त्री-द्वेषी हमला बताया जिसे अत्यंत गंभीरता से लिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से कह दूं कि यह हमला हमारे देश में बढ़ते नस्लीय तनाव का परिणाम है और अब एक युवती जीवन भर के लिए सदमे में है. यह नफरत भरा अपराध एक महीने से भी कम समय पहले वॉल्वरहैम्प्टन के एक रेलवे स्टेशन के बाहर 3 किशोरों द्वारा दो बुज़ुर्ग सिख पुरुषों पर किए गए हमले के बाद हुआ है. हमलावरों में से एक उन्हें जमीन पर गिराकर बार-बार लातें मार रहा था जब तक कि दूसरे हमलावर ने उसे खींचकर दूर नहीं कर दिया. हमले के दौरान सिख पुरुषों की पगड़ियां भी उतार दी गईं थी.