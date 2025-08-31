पांच साल तक बेस्ट फ्रेंड के हसबैंड संग चलाया अफेयर... पत्नी ने बैनर लगवाकर लिया अनोखा बदला, शर्म से पानी-पानी हो गई सहेली

Woman Sarcastically Praises Best Friend For Sleeping with husband: 'पति-पत्नी और वो' यानी पार्टनर को धोखा देने का लंबा इतिहास है. हसबैंड-वाइफ के रिश्ते में बेवफाई का एंगल निकला तो एक महिला ने अपनी कथित सौतन और पति दोनों को सबक सिखाया. उसने होटल पहुंचकर हंगामा, गालीगलौज और मार-पिटाई करने के बजाए बेस्ट फ्रेंड को ऐसी सदा दी जो उसे भुलाए नहीं भूलेगी. मामला चीन का है जहां एक महिला ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को 5 साल तक अपने पति के साथ सोने के लिए अजीबोगरीब तरीके से थैंक्यू बोला. महिला ने बाकायदा बड़ा सा बैनर लगाकर उसे दुनियाभर में रुसवा कर दिया.

सोसायटी में लगा दिए बैनर

चीन के हुनान प्रांत में चांग्शा स्तिथ एक हाउसिंग सोसायटी प्रिमाइसिस की चारदीवारी पर बैनर लगवाए. महिला ने उन बैनरों में व्यापक रूप से अपनी सबसे अच्छी दोस्त शी का आभार जताया. हालांकि इसे एक व्यंग्यात्मक तरीके के रूप में देखा जा रहा है. उसने सिर्फ बैनर ही नहीं, झंडे पर भी सहेली का नाम लिखवाकर पति से अफेयर चलाने के लिए थैंक्स लिखा. इस तरह उसने सहेली और पति के बीच लुकाछिपी वाले अवैध संबंधों का सार्वजनिक रूप से खुलासा करके अपने मन की सारी भड़ास निकाल दी. हालांकि ऐसा करने के पीछे पत्नी की मंशा एकदम स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसे बेवफाई का सार्वजनिक रूप से खुलासा करने का एक तरीका माना जा सकता है.

बैनर में क्या लिखा? जिसे बाद में हटा लिया गया

scmp की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक बैनर पर लिखा था, 'शी 12 सालों से मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और 5 साल से मेरे पति को यौन सेवाएं (sexual services) दे रही है. दूसरे पर उसने लिखवाया, 'शी अपनी सबसे अच्छी सहेली के पति के साथ ऑफिस के समय में होटल जाती थी. Thank You.'

वायरल हुई पोस्ट

होंगशान कम्युनिटी के टूरिस्ट मैनेजमेंट ऑफिस के एक कर्मचारी ने इस घटना की सूचना चीनी मीडिया आउटलेट द पेपर को दी. ये घटना चीनी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिससे ऑनलाइन तीखी बहस छिड़ गई. कई यूजर्स ने पत्नी के कृत्य और इसमें शामिल लोगों पर पड़ने वाले प्रभावों पर अपनी राय दी. हालांकि चंद घंटो बाद विरोध वाले बैनर जबतक हटाए गए, वो शहर के हर मोबाइल फोन की गैलरी में पहुंच गए थे.

हालांकि, एक वकील ने कहा कि उसका नाम उजागर होने पर उसकी सबसे अच्छी दोस्त कानूनी कार्रवाई कर सकती है. पत्नी और पति के नाम उजागर नहीं किए गए. रिपोर्ट के मुताबिक, शांक्सी हेंगडा लॉ फर्म के वकील झाओ लियांगशान ने कहा कि अगर तथ्य गढ़े गए हैं तो ये बैनर शी की निजता, प्रतिष्ठा और व्यक्तित्व के अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं और उसे सजा दिलवाने के लिए काफी होगा.

