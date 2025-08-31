पांच साल तक बेस्ट फ्रेंड के हसबैंड संग चलाया अफेयर... पत्नी ने बैनर लगवाकर लिया अनोखा बदला, शर्म से पानी-पानी हो गई सहेली
Advertisement
trendingNow12903722
Hindi Newsजरा हटके

पांच साल तक बेस्ट फ्रेंड के हसबैंड संग चलाया अफेयर... पत्नी ने बैनर लगवाकर लिया अनोखा बदला, शर्म से पानी-पानी हो गई सहेली

Husband Wife News: महिलाएं इमोशनल होती हैं, पति हो या सहेली आंख मूंदकर भरोसा करती हैं. ये भरोसा अक्सर बेवफाई में बदल जाता है. कुछ ऐसे ही मामले में महिला को अपने पति का अपनी ही बेस्ट फ्रेंड से अफेयर पता चला तो उसने गजब कर दिया. उसने तंज भरे शब्दों के साथ बाकायदा बैनर लगवाकर बचपन की पक्की सहेली को शर्मसार कर दिया.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 31, 2025, 04:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पांच साल तक बेस्ट फ्रेंड के हसबैंड संग चलाया अफेयर... पत्नी ने बैनर लगवाकर लिया अनोखा बदला, शर्म से पानी-पानी हो गई सहेली

Woman Sarcastically Praises Best Friend For Sleeping with husband: 'पति-पत्नी और वो' यानी पार्टनर को धोखा देने का लंबा इतिहास है. हसबैंड-वाइफ के रिश्ते में बेवफाई का एंगल निकला तो एक महिला ने अपनी कथित सौतन और पति दोनों को सबक सिखाया. उसने होटल पहुंचकर हंगामा, गालीगलौज और मार-पिटाई करने के बजाए बेस्ट फ्रेंड को ऐसी सदा दी जो उसे भुलाए नहीं भूलेगी. मामला चीन का है जहां एक महिला ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को 5 साल तक अपने पति के साथ सोने के लिए अजीबोगरीब तरीके से थैंक्यू बोला. महिला ने बाकायदा बड़ा सा बैनर लगाकर उसे दुनियाभर में रुसवा कर दिया.

सोसायटी में लगा दिए बैनर

चीन के हुनान प्रांत में चांग्शा स्तिथ एक हाउसिंग सोसायटी प्रिमाइसिस की चारदीवारी पर बैनर लगवाए. महिला ने उन बैनरों में व्यापक रूप से अपनी सबसे अच्छी दोस्त शी का आभार जताया. हालांकि इसे एक व्यंग्यात्मक तरीके के रूप में देखा जा रहा है. उसने सिर्फ बैनर ही नहीं, झंडे पर भी सहेली का नाम लिखवाकर पति से अफेयर चलाने के लिए थैंक्स लिखा. इस तरह उसने सहेली और पति के बीच लुकाछिपी वाले अवैध संबंधों का सार्वजनिक रूप से खुलासा करके अपने मन की सारी भड़ास निकाल दी. हालांकि ऐसा करने के पीछे पत्नी की मंशा एकदम स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसे बेवफाई का सार्वजनिक रूप से खुलासा करने का एक तरीका माना जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

बैनर में क्या लिखा? जिसे बाद में हटा लिया गया

scmp की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक बैनर पर लिखा था, 'शी 12 सालों से मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और 5 साल से मेरे पति को यौन सेवाएं (sexual services) दे रही है. दूसरे पर उसने लिखवाया, 'शी अपनी सबसे अच्छी सहेली के पति के साथ ऑफिस के समय में होटल जाती थी. Thank You.'

fallback

वायरल हुई पोस्ट

होंगशान कम्युनिटी के टूरिस्ट मैनेजमेंट ऑफिस के एक कर्मचारी ने इस घटना की सूचना चीनी मीडिया आउटलेट द पेपर को दी. ये घटना चीनी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिससे ऑनलाइन तीखी बहस छिड़ गई. कई यूजर्स ने पत्नी के कृत्य और इसमें शामिल लोगों पर पड़ने वाले प्रभावों पर अपनी राय दी. हालांकि चंद घंटो बाद विरोध वाले बैनर जबतक हटाए गए, वो शहर के हर मोबाइल फोन की गैलरी में पहुंच गए थे.

हालांकि, एक वकील ने कहा कि उसका नाम उजागर होने पर उसकी सबसे अच्छी दोस्त कानूनी कार्रवाई कर सकती है. पत्नी और पति के नाम उजागर नहीं किए गए. रिपोर्ट के मुताबिक, शांक्सी हेंगडा लॉ फर्म के वकील झाओ लियांगशान ने कहा कि अगर तथ्य गढ़े गए हैं तो ये बैनर शी की निजता, प्रतिष्ठा और व्यक्तित्व के अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं और उसे सजा दिलवाने के लिए काफी होगा.

ये भी पढ़ें- दुबई की 'शहजादी' ने की सगाई, जानिए कौन है वो खुशनसीब मंगेतर

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

offbeat

Trending news

'सबका भला BJP से जुड़ने में है...', मुस्लिम शख्स को गले लगाकर क्या बोले CM हिमंता
Himanta Biswa Sarma
'सबका भला BJP से जुड़ने में है...', मुस्लिम शख्स को गले लगाकर क्या बोले CM हिमंता
‘आवारा कुत्तों ने सोसाइटी में...’, ऐसा क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ?
justice
‘आवारा कुत्तों ने सोसाइटी में...’, ऐसा क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ?
अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
Modi government
अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
Mann Ki Baat
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
Money laundering
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
Donald Trump
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
Indian Army news
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
bengaluru news
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
today weather update
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
india flood
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
;