पहले काट दिया प्राइवेट पार्ट फिर... स्पेनिश महिला ने पार्टनर की हत्या से ठीक पहले क्या किया?

पहले काट दिया प्राइवेट पार्ट फिर... स्पेनिश महिला ने पार्टनर की हत्या से ठीक पहले क्या किया?

यह कपल पांच साल से साथ रह रहा था और पीड़ित एक लोकल बार का मालिक था. आदमी की पार्टनर घर पर मौजूद थी और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद उसे हत्या के शक में हिरासत में ले लिया गया.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Feb 01, 2026, 11:08 PM IST
एक स्पेनिश महिला को कथित तौर पर अपने पार्टनर का प्राइवेट पार्ट काटने और फिर चाकू मारकर उसकी हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. स्पेन के बास्क कंट्री की ऑटोनॉमस पुलिस फोर्स, एर्टज़ैंट्ज़ा ने बताया कि 55 साल की अज्ञात महिला को शुक्रवार (30 जनवरी) को उत्तरी स्पेन के बिलबाओ शहर में हिरासत में लिया गया. संदिग्ध हत्या की रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस बिलबाओ के उरीबारी इलाके में एक घर पर पहुंची. अधिकारियों को घर के अंदर एक आदमी की लाश मिली, जिस पर हिंसक मौत के साफ निशान थे. 

लाश पर कई चाकू के घाव थे, जिसमें गर्दन पर भी घाव थे और प्राइवेट पार्ट कटा हुआ था. बास्क पुलिस ने एक प्रेस रिलीज़ में कहा, 'आज सुबह बिलबाओ में एक 55 साल की महिला को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर उरीबारी इलाके में अपने घर पर अपने 67 साल के यूरोपीय मूल के पार्टनर की हत्या करने का आरोप है.' खास बात यह है कि यह कपल पांच साल से साथ रह रहा था और पीड़ित एक लोकल बार का मालिक था. आदमी की पार्टनर घर पर मौजूद थी और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद उसे हत्या के शक में हिरासत में ले लिया गया.

महिला को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया 
उसने अपने पार्टनर की हत्या करने की बात कबूल की और बाद में उसे हत्या के शक में गिरफ्तार कर लिया गया. एर्टज़ैंट्ज़ा ने घटना के हालात का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है. हालांकि पुलिस ने अपराध का मकसद नहीं बताया है, लेकिन लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह हमला जलन की वजह से हो सकता है.

ऐसी घटना की उम्मीद भी नहीं  थी
पीपल की एक रिपोर्ट के अनुसार, महिला की बेटी ने अधिकारियों को फोन करके अपराध के बारे में बताया. इस बीच, घटना से पहले पड़ोसियों ने कपल के अपार्टमेंट में चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी. कपल के एक दोस्त ने कहा, 'मैं सदमे में हूं. हमने इसकी कभी उम्मीद नहीं की थी, और निश्चित रूप से इस तरह से तो बिल्कुल नहीं. जब मैं काम खत्म करता था, तो मैं हमेशा उनके साथ छत पर बीयर या मोस्काटो पीता था. वे बातें करते थे, हंसते थे. इसके पीछे ज़रूर कुछ न कुछ होगा.'

Ravindra Singh

