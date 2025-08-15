अमेरिका का वो पार्क जहां मिलते हैं हीरे-जवाहरात, महिला को मिला 2.3 कैरेट का हीरा; अब करेंगी ये काम
अमेरिका का वो पार्क जहां मिलते हैं हीरे-जवाहरात, महिला को मिला 2.3 कैरेट का हीरा; अब करेंगी ये काम

फॉक्स इस हीरे को अपनी सगाई की अंगूठी में जड़वाने की योजना बना रही हैं. क्रेटर ऑफ डायमंड्स, जहां आगंतुक अपने द्वारा खोजे गए रत्न रख सकते हैं, ने 1906 से अब तक 75,000 से अधिक हीरे प्राप्त किए हैं. 

Aug 15, 2025
न्यूयॉर्क के मैनहट्टन की एक महिला ने अरकंसास के क्रेटर ऑफ डायमंड्स स्टेट पार्क में तीन सप्ताह की खोज के बाद 2.3 कैरेट का हीरा ढूंढ निकाला है. इसके साथ ही इस महिला ने अपनी सगाई की अंगूठी के लिए एक अनमोल रत्न प्राप्त किया. 31 वर्षीय मिशेरे फॉक्स ने दो साल पहले यह लक्ष्य रखा था कि वह अपनी सगाई के लिए खुद एक हीरा ढूंढेंगी. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने 8 जुलाई को पार्क में खोज शुरू की और लगभग हर दिन खोजबीन की.

21 दिनों के बाद 29 जुलाई को फॉक्स को अपना लक्ष्य तब हासिल हुआ जब उन्होंने वेस्ट ड्रेन क्षेत्र में एक चमकती वस्तु देखी. यह वस्तु पहले तो उन्हें ओस से ढका मकड़ी का जाला लगा. लेकिन जब उन्होंने करीब जाकर इस वस्तु को देखा तो यह एक चिकना, गोल, रंगहीन हीरा निकला. फॉक्स की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा. इस हीरे का वजन 2.3 कैरेट था, जो 2025 में इस पार्क में मिलने वाला तीसरा सबसे बड़ा हीरा था.

फॉक्स ने इस हीरे को बालू डायमंड नाम दिया
फॉक्स ने इसे फॉक्स-बालू डायमंड नाम दिया, जो उनके और उनके साथी के उपनामों का संयोजन है. फॉक्स इस हीरे को अपनी सगाई की अंगूठी में जड़वाने की योजना बना रही हैं. क्रेटर ऑफ डायमंड्स, जहां आगंतुक अपने द्वारा खोजे गए रत्न रख सकते हैं, ने 1906 से अब तक 75,000 से अधिक हीरे प्राप्त किए हैं. अपनी सगाई के लिए अधिकांश कपल जहां ज्वेलरी स्टोर में आकर्षित रत्न खोजते हैं तो वहीं फॉक्स ने इसके लिए एक नैचुरल डायमंड को चुना.

37 एकड़ का ज्वालामुखी क्षेत्र में हीरों की तलाश में आते हैं लोग
फॉक्स ने अरकंसास के मर्फ्रीसबोरो में स्थित क्रेटर ऑफ डायमंड्स स्टेट पार्क की यात्रा की, जो 37 एकड़ का एक ज्वालामुखीय क्षेत्र है. यहां पर आगंतुकों को प्राकृतिक हीरों की खोज करने और जो कुछ भी वे पाते हैं उसे रखने की अनुमति है. यह पार्क, अपनी 'खोजने वाला रखने वाला' नीति के लिए प्रसिद्ध है और 1972 में जनता के लिए खुलने के बाद से इसने हजारों रत्नों का उत्पादन किया है.

यहां दुनिया भर से खजाने की तलाश में लोग आते हैं
फॉक्स के लिए इस हीरे का महत्व बाजार मूल्य से कम और उस यात्रा से अधिक है जो यह दर्शाता है कि हफ्तों तक खोज करने और हारमानने की प्रक्रिया एक मजबूत विवाह के निर्माण के लिए आवश्यक प्रयासों का प्रतीक थी. उन्होंने बाद में अपने दोस्तों से कहा, 'आप इसे खोजने का अनुभव नहीं खरीद सकते हैं.' क्रेटर ऑफ डायमंड्स दुनिया भर से खजाने की तलाश करने वालों को आकर्षित करता है. कुछ लोग जटिल छानबीन उपकरण लाते हैं; अन्य बस चलते हैं और जमीन पर स्कैन करके पत्थर पर सूरज की रोशनी की चमक की उम्मीद करते हैं. मौसम इसमें बड़ी भूमिका निभाता है हीरे अक्सर बारिश के बाद सबसे आसानी से दिखाई देते हैं, जब उनके सतह की गंदगी साफ हो जाती है.

FAQs:

प्रश्न 1. क्रेटर ऑफ डायमंड्स स्टेट पार्क क्या है?

उत्तर 1. अरकंसास में एक सार्वजनिक पार्क जहां आगंतुक प्राकृतिक हीरों की खोज कर सकते हैं और जो कुछ भी वे पाते हैं उसे रख सकते हैं.

प्रश्न 2. क्या पार्क में प्रवेश शुल्क है?

उत्तर 2. हां, लेकिन यह प्रदान किए गए अनुभव की तुलना में आम तौर पर मामूली है.

Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

;