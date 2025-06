साइप्रस में बड़ा सरप्राइज: पीएम मोदी ने जोड़े हाथ तो अचानक झुकी महिला और छू लिए पैर

PM Modi In Cyprus: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों दौरे पर हैं. उनके इस दौरे की शुरुआत साइप्रस से हुई. पीएम मोदी रविवार को साइप्रस पहुंचे जहां उनका स्वागत खुद वहां के राष्ट्रपति निकोस ने किया. इस दौरे के दूसरे दिन यानी सोमवार को एक भावुक लम्हा आया. निकोसिया शहर की काउंसिल सदस्य माइकेला किथ्रियोटी मलापा ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते समय उनके पैर छुए.

यह इसलिए भावुक लम्हा था, क्योंकि यह भारतीय परंपरा का प्रतीक है, जो वहां के किसी विदेशी अधिकारी के जरिए किया गया, इसलिए यह तस्वीर सभी को हैरान कर रही है. खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मान को सराहा और कहा कि उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि भारतीय संस्कृति को इतनी दूर तक जाना और समझा जा रहा है. सोशल मीडिया पर भी लोग इस कदम की खूब सराहना कर रहे हैं.

In a deeply moving moment in the historic centre of Nicosia, Council Member Michaela Kythreoti Mhlapa bowed to touch the feet of Hon'ble PM Shri @narendramodi ji — a gesture of profound respect.

This heartfelt exchange reflects how India's timeless values of humility and… pic.twitter.com/fd5q7veDp6

