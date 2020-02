फ्लाइट में महिला यात्री के साथ बदतमीजी, इस एयरलाइंस पर होगा मानहानि का केस

पिट्सबर्ग: अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट में साथी यात्री के साथ हुई बदतमीजी को छिपाने के चक्कर में अमेरिकन एयरलाइंस के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं. दरअसल अमेरिका (United States of America) के पेनसिल्वेनिया राज्य में पिट्सबर्ग की रहने वाली वेंडी विलियम्स का आरोप है कि उनके साथ अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट में एक साथी यात्री ने दुर्व्यवहार किया. जब वेंडी विलियम्स के साथ बदतमीजी करने वाले शख्स पर अमेरिकन एयरलाइंस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो वेंडी विलियम्स ने सोशल मीडिया पर फ्लाइट में हुई घटना का वीडियो पोस्ट करके बताया कि जब मेरे साथ फ्लाइट में दुर्व्यवहार हुआ तब मैंने इसकी शिकायत फ्लाइट अटेंडेंट से की तो वो उलटा मुझ पर ही वीडियो डीलीट करने का दबाव बनाने लगी.

गौरतलब है कि अमेरिकन एयरलाइंस ने वेंडी विलियम्स को परेशान करने वाली यात्री बताया और फ्लाइट के स्टाफ ने यात्रा के दौरान वेंडी विलियम्स को यात्रियों को परेशान करने का नोटिस भी दे दिया. जिसके बाद वेंडी विलियम्स अमेरिकन एयरलाइंस मान हानि का केस करने जा रही हैं. वो एक वकील से सलाह मशविरा कर रही हैं.

3 @AmericanAir Please refrain from placing any blame about what happened to me on your awful airline with your rude flight attendant! And if I inadvertently spilled a drink on the “man” - I had NO idea that happened. Who said it did @AmericanAir? https://t.co/mX0MMm0TvX

— wendi (@steelersfanOG) February 14, 2020