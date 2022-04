Old Dress: पिछले 5 सालों से हर रात एक ही ड्रेस पहनती है ये महिला, जानें क्या है कारण

Woman worn same dress for 5 years: लड़कियां अक्सर फैशन में रहने के लिए ओकेजन के हिसाब से अपनी ड्रेस बदलती हैं ताकि वह अन्य लोगों से ज्यादा अटै्रक्टिव नजर आएं. ऐसे में ब्रिटेन की रहने वाली एमी बेट्स (Amy Bates) का रवैया बिल्कुल ही अलग है और उन्होंने पिछले 5 सालों से हर नाइट आउट (Night Out) पर एक ही ड्रेस पहनी.

करीब 2 हजार रुपये में खरीदी ड्रेस

मिरर की रिपोर्ट के अनुसार, एमी बेट्स (Amy Bates) ने छह साल पहले यह ड्रेस ब्रिटेन के फेमस ब्रांड Boohoo से 20 पाउंड यानी करीब 1,948.90 रुपये में खरीदी थी और इसके बाद से ही यह उनकी फेवरेट ड्रेस बन गई. मेंटेनेंस कोऑर्डिनेटर एमी ने साल 2017 के बाद से लगभग हर नाइट आउट (Night Out) में इसे पहना है और उनका मानना ​​है कि लोगों को अपनी चीजें दोबारा इस्तेमाल करने पर गर्व होना चाहिए.

ब्लैक कलर की है ड्रेस

बर्मिंघम की रहने वाली एमी बेट्स (Amy Bates) की ये खास ब्लैक कलर की है और वेलवेट कपड़े की बनी है. वी-शेप डीप नेक और लंबी बाजू ( V-neck and Long Sleeves) वाली ये ड्रेस लुक में काफी अच्छी है और एमी को बहुत पसंद है. एमी का कहना है कि यह ड्रेस लुक में अच्छी होने के साथ ही काफी कंफर्टेबल भी है और उनमें काफी फिट आती है.

एमी के सभी दोस्तों को भी है जानकारी

इस ड्रेस को लेकर एमी बेट्स (Amy Bates) के प्यार के बाद में जानकारी उनके दोस्तों को भी है. 27 वर्षीय एमी ने कहा, 'यह मेरी फेवरेट ड्रेस है और मेरे सभी दोस्त इसे जानते हैं.' उन्होंने कहा, 'मेरे दोस्त हमेशा कहते हैं कि अगर हम नाइट आउट का प्लान बनाएं तो आप हमेशा की तरह अपनी काले रंग की मखमली ड्रेस पहनेंगी?'

कैसे रोज पहनती हैं एक ही ड्रेस

एमी ने कहा, 'मुझे लगता है कि कभी-कभी लोग भूल जाते हैं कि वॉशिंग मशीन मौजूद हैं. आप वास्तव में अपने कपड़ों को धो सकते हैं और उन्हें फिर से पहन सकते हैं. और मुझे लगता है कि लोगों को आउटफिट रिपीटर्स (अपने कपड़े को दोबारा पहनने वाले) होने पर गर्व होना चाहिए.' उन्होंने कहा, 'आपके इंस्टाग्राम फीड पर कुछ ऐसी तस्वीरें होने में कुछ भी गलत नहीं है, जहां आप एक ही ड्रेस पहने हों.'

