पूर्व पति की वो सच्चाई जिसे जानने के बाद महिला ने बच्चों संग शहर छोड़ दिया, जाने पूरा मामला

पूर्व पति की वो सच्चाई जिसे जानने के बाद महिला ने बच्चों संग शहर छोड़ दिया, जाने पूरा मामला

Ex husband fathered nine kids in US: हैली ने पति से मिले धोखे की कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इस शहर में जब उनके बच्चे, पूर्व पति के अन्य बच्चों के साथ स्कूल जाएंगे तब वो असामान्य परिस्थितियों में उनके एक-दूसरे से मेलजोल या क्रश होने का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी.