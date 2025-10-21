Advertisement
इन देशों में ढूंढ़ने से भी नहीं मिलते 'दूल्हे', मर्दों से कहीं ज्यादा हैं औरतें, इस देश का नाम देखकर चौंक जाएंगे आप

Women Men Population: दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां पर महिलाओं की आबादी पुरुषों से ज्यादा है. इसकी कई वजह है जिससे पुरुषों की आबादी कम हो गई है. इसमें कई देशों के नाम चौंकाने वाले हैं.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 21, 2025, 04:58 PM IST
Women Men Population Ratio: दुनियाभर में ऐसे कई देश हैं जो अपने रहन-सहन को लेकर काफी ज्यादा चर्चित रहते हैं, इनका पहनावा इनका तौर तरीका लोगों से जुदा होता है, ऐसे ही हम बात करने चल रहे हैं उन देशों के बारे में जहां पर महिलाओं की आबादी पुरुषों से ज्यादा है, महिलाओं के मुताबिक पुरुष कम हैं, आइए जानते हैं इन देशों के बारे में.

यहां कम है आबादी
अगर हम बात करें सबसे ज्यादा महिलाओं की आबादी के बारे में तो इसमें सबसे पहला स्थान मोलदोवा का आता है. वर्ल्ड एटलस की रिपोर्ट के मुताबिक इस देश में महिलाओं की आबादी 53.98% है. जबकि पुरुषों की आबादी इससे कम है. वहीं दूरसे नंबर पर लातविया आता है. यहां पर महिलाओं की आबादी पुरुषों के मुताबिक काफी ज्यादा है. लातविया में महिलाओं की की संख्या 53.98% है. ऐसा कहा जाता है कि यहां पर महिलाओं का उच्च प्रतिशत मुख्य रूप से सामान्य स्वास्थ्य के कारण है.

तीसरे नंबर पर है ये देश
जबकि महिलाओं की आबादी के मामले में तीसरे नंबर पर आर्मेनिया है. यहां पर महिलाओं की आबादी 53.61 प्रतिशत है. ऐसा कहा जाता है कि काम के तलाश में काफी हद तक पुरुष दूसरे देशों में चले जाते हैं. वहीं चौथे स्थान पर रुस का नंबर आता है. 1950 के बाद से ही रूस में महिलाओं की आबादी पुरुषों से ज्यादा रही है. इस समय यहां पर पुरुषों के मुकाबले 53.57% महिलाएं रहती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये देश भी है शामिल
जबकि पांचवे नंबर पर यूक्रेन है, यूक्रेन और रूस में कई सालों से युद्ध भी चल रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक यहां पर महिलाओं का आबादी 53.50 प्रतिशत है. इस लिस्ट में बेलारूस भी शामिल है, यहां पर भी महिलाओं की आबादी पुरुषों से ज्यादा है. गांव के मुकाबले यहां के शहरों में ये समस्या काफी ज्यादा देखी जाती है, यहां पर पुरुषों की छोटी जिंदगी होती है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी आती हैं. 

इसके अलावा बता दें कि पुअर्टो रिको और मोल्दोवा नाम के देशों में भी पुरुष काम की तलाश में अमेरिका या फिर यूरोपियन देशों में चले जाते हैं और इस वजह से यहां पर महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा है, जबकि पुरुष कम हो गए हैं.

