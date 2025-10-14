इस देश में है सुंदरता का अलग पैमाना! होंठ पर महिलाएं पहनती हैं अजीबो-गरीब चीज, कैसे शुरू हुआ ये चलन?

Mursi Tribe: दुनिया में एक ऐसी जनजाति है जहां के लोग सुंदर दिखने के लिए अजीबो-गरीब परंपरा का पालन करते हैं. यहां की महिलाएं एक प्लेट पहनती हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई जानते हैं.
Ethiopia Mursi Tribe: इस दुनिया में तरह-तरह के लोग होते हैं जो अपने पहनावे, अपने रहन-सहन के लिए काफी ज्यादा फेमस होते हैं. इथियोपिया में भी एक ऐसी ही जनजाति पाई जाती है जिनकी परंपरा दुनिया से जुदा है. यहां पर खूबसूरत दिखने के लिए महिलाएं एक अजीबो-गरीब प्लेट पहनती हैं. जो अपने आप में एक अलौकिक काम है. यही नहीं इनकी सुंदरता का आकलन भी इन्हीं प्लेटों के जरिए किया जाता है, जानिए इसके बारे में विस्तार के साथ.
महिलाएं पहनती हैं लिप प्लेट
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहां की महिलाएं महिलाएं अपने होंठ को लटकाने के लिए उसके अंदर बड़ा सा डिस्क लगाती हैं जिसे लिप प्लेट भी कहते हैं. मुर्सी जनजाति के अलावा कई अन्य जनजाति में भी लिप प्लेट का चलन है.ऐसा कहा जाता है कि शादी के लगभग 6 से 12 महीने पहले लड़कियों के होठ को उसकी मां या किसी रिश्तेदार द्वारा छिदवाए जाते हैं. उस वक्त लड़कियों की उम्र 15 साल से 18 साल तक रहती है.
कैसे बड़ी की जाती है डिस्क
बता दें कि सबसे पहले इनके होठ के निचले हिस्से को काटकर एक छोटी सी डिस्क डाली जाती है. इसके बाद धीरे- धीरे डिस्क को बड़ा कर दिया जाता है और बाद में यह होठ जितना बड़ा हो जाता है और इसमें एक बड़ी डिस्क फिट हो जाती है.मुर्सी जनजाति में होठों में डिस्क लगाने की प्रथा सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती है. ये प्रथा महिलाओं की सुंदरता का प्रतीक मानी जाती है कहा जाता है जिसकी डिस्क जितनी बड़ी होगी वह उतना सुंदर माना जाएगा.
खानाबदोश जीवन जीते हैं लोग
मुर्सी जनजाति के लोगों का जीवन खानाबदोश जैसा है. ये लोग मुख्य रूप से पशुपालन और खेती पर निर्भर रहते हैं. पशुपालन के जरिए इनका जीवन यापन होता है. हालांकि ये लोग इन परपंरा का निर्वहन सालों से करते आ रहे हैं. पहले के समय में गुलामी से बचने के लिए इस तरह की डिस्क लगाई जाती थी हालांकि बाद में प्रचलन में आ गया.