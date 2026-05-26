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Hindi Newsदुनियाबच्चों की आंखों पर पट्टी बांध जंगल में छोड़ भागी मां, दिनभर तड़पते रहे मासूम; अब हाई सिक्योरिटी जेल में बंद कपल

बच्चों की आंखों पर पट्टी बांध जंगल में छोड़ भागी मां, दिनभर तड़पते रहे मासूम; अब हाई सिक्योरिटी जेल में बंद कपल

Women Sent to Jail After Abandoning Kids: पुर्तगाल में एक महिला ने अपने ही बच्चों की आंखों में पट्टी बांधकर उन्हें बीच जंगल छोड़कर भाग गई. महिला को इसके लिए पुर्तगाल के सबसे खतरनाक जेल भेज दिया गया है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 26, 2026, 02:10 PM IST
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बच्चों की आंखों पर पट्टी बांध जंगल में छोड़ भागी मां, दिनभर तड़पते रहे मासूम; अब हाई सिक्योरिटी जेल में बंद कपल

World News In Hindi: पुर्तगाल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला और उसके पार्टनर को अपने बच्चे अकेले जंगल में छोड़ने पर देश की सबसे कुख्यात जेल भेज दिया गया. 41 साल की फ्रांसीसी नागरिक मरीन रूसो और उनके सौतेले पिता 55 साल के मार्क बल्लाब्रिगा पर पुर्तगाल के अल्कासेर डो साल के पास अपने 5 साल के बेटे बार्थेलेमी और 3 साल के बेटे जाचारी को जंगल में छोड़ने का आरोप लगा है. बताया जा रहा है कि रूसो सेक्सोलॉजिस्ट के तौर पर काम करती हैं. उन्हें शनिवार (23 मई 2026) को मुकदमे से पहले हिरासत के लिए लिस्बन की टायर्स जेल ले जाया गया. 

बच्चों को छोड़ भागी मां 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने पहले बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधी और फिर उन्हें जमीन में छिपा हुआ चाकू ढूंढने को कहा. उन्होंने इसे एक छिपे हुए खिलौने को ढूंढने का खेल बताया. जब तक 5 साल के बार्थेलेमी ने चाकू खोदकर निकाला और अपनी आंखों से पट्टी हटाई तब तक उनके माता-पिता वहां से गायब हो चुके थे. डरे हुए लड़कों के पास केवल 1 जोड़ी कपड़े, पानी की 2 बोतलें, बिस्कुट, 1 नाशपाती और 1 संतरा बचा हुआ था. मंगलवार शाम 7 बजे उन्हें स्थानीय दंपति यूजेनिया और आर्थर क्विंटास ने डरते-चीखते हुए पाया.  

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टायर्स जेल में बंद रूसो

बताया जा रहा है कि रूसो को लिस्बन की टायर्स जेल में एकांत कारावास में रखा गया है. वह अन्य कैदियों के साथ बातचीत नहीं कर सकती हैं. लिस्बन का यह जेल कई क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज में भी दिखाया गया है. यहां तकरीबन 450 कैदी हैं. इसमें हत्यारों और बाल यौन शोषण करने वालों समेत कई गंभीर अपराधी बंद हैं. हालांकि, इस जेल में गर्भवती कैदियों के लिए  भी एक अलग से नर्सरी, स्कूल और क्राफ्ट एरिया बनाया गया है. बता दें कि टायर्स जेल पुर्तगाल का सबसे प्रमुख महिला जेल है. 

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फोस्टर केयर भेजे गए बच्चे

रूसो के अलावा बल्लाब्रिगा को सेटुबल प्रिजन भेज दिया गया है. वह फ्रांस के पूर्व पुलिस अधिकारी हैं. उन पर गंभीर हमले के आरोप भी हैं. दोनों अपराधियों के पुर्तगाल से भागने की आशंका जताई जा रही है. पुर्तगाल पुलिस ने फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल में उनका पीछा करने के बाद गुरुवार को फातिमा के पास एक कैफे में बैठे हुए उन्हें गिरफ्तार किया. मेडिकल चेकअप के बाद दोनों बच्चों को सुरक्षित रूप से फोस्टर केयर भेज दिया गया है.

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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