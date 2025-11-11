Advertisement
trendingNow12998198
Hindi Newsदुनिया

Monarch Rule: मुंह से निकला हर शब्द पत्थर की लकीर, हर फरमान ही कानून...इन देशों में अब भी चलता है राजाओं का राज

Countries Which have Monarch Rule:  कई देशों में आज भी राजाओं का राज है. सऊदी अरब के किंग से लेकर वेटिकन सिटी के पोप तक ये लोग ही तमाम बड़े फैसले लेते हैं. चलिए आपको उन देशों के बारे में बताते हैं, जहां आज भी राजाओं का ही राज है. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Nov 11, 2025, 08:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Monarch Rule: मुंह से निकला हर शब्द पत्थर की लकीर, हर फरमान ही कानून...इन देशों में अब भी चलता है राजाओं का राज

Countries Which Have absolute Monarchy: धरती पर एक जमाना ऐसा था, जब राजाओं के मुंह से निकला शब्द ही कानून हुआ करता था. उनका एक फरमान इतिहास की दशा और दिशा तय करता था. जंग के जरिए वे अपना राज फैलाते जाते थे. छोटी सी गलत पर मौत की सजा देना कई राजाओं के लिए आम बात थी. आज लोकतंत्र के दौर में यह सब तो मुमकिन नहीं है. लेकिन कई देशों में आज भी राजाओं का राज है. सऊदी अरब के किंग से लेकर वेटिकन सिटी के पोप तक ये लोग ही तमाम बड़े फैसले लेते हैं. चलिए आपको उन देशों के बारे में बताते हैं, जहां आज भी राजाओं का ही राज है. 

सऊदी अरब

सऊदी अरब इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. यहां के शासक का कानून, अर्थव्यवस्था और सरकार पर पूरा नियंत्रण है. यहां का संविधान लिखा हुआ नहीं है और गवर्नेंस भी इस्लामिक कानून के मुताबिक होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

 fallback

ब्रुनेई

ब्रुनई में सुल्तान हसनल बोल्कियाह का 1967 से राज है. वह देश और सरकार दोनों के अगुआ हैं और यहां बिना किसी चुनाव के सरकार चला रहे हैं. ब्रुनेई के सुल्तान के पास अकूत दौलत है. उनका महल इतना आलीशान है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं. तेल से होने वाला उनका मुनाफा सामाजिक कामों में भी खर्च होता है. 

fallback

ओमान

ओमान भी उन देशों में शुमार है, जहां लोकतंत्र नहीं बल्कि राजा का कानून चलता है. सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद का सियासत और सेना दोनों पर पूरा कंट्रोल है. ओमान की एडवाइजरी काउंसिल केवल सुल्तान को सलाह दे सकती है, उनके फैसले को पलट नहीं सकती. सुल्तान की खास बात ये है कि वह परंपरा और विकास दोनों में संतुलन बनाकर चलने में यकीन रखते हैं. 

fallback

एस्वातिनी (स्वाजीलैंड) 

एस्वातिनी अफ्रीका का आखिरी राजतंत्र है. राजा मस्वाती III के पास लगभग पूरी शक्तियां हैं. वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाते हैं. एस्वातिनी की संस्कृति और राजनीति में राजतंत्र का खास दर्जा है.

fallback

वेटिकन सिटी

वेटिकन सिटी पूरी दुनिया के ईसाइयों के लिए बेहद पवित्र स्थान है. यहां पोप का राज चलता है. फिलहाल लियो XIV ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं. पोप के पास ही वेटिकन सिटी में तमाम अधिकार होते हैं. 

fallback

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

TAGS

monarches Rule

Trending news

'एक-एक को ढूंढकर निकालो, गुनहगारों को छोड़ेंगे नहीं, धमाके के बाद एक्शन में अमित शाह
Delhi blast
'एक-एक को ढूंढकर निकालो, गुनहगारों को छोड़ेंगे नहीं, धमाके के बाद एक्शन में अमित शाह
धमाके से पहले 3 घंटे तक कार में बैठा रहा उमर मोहम्मद, CCTV में दर्ज हुई उसकी हर हरकत
Delhi blast
धमाके से पहले 3 घंटे तक कार में बैठा रहा उमर मोहम्मद, CCTV में दर्ज हुई उसकी हर हरकत
अब खुलेंगे लाल किला ब्लास्ट के असली राज, नहीं बच पाएंगे दहशतगर्द, मिले 42 सबूत
Delhi blast
अब खुलेंगे लाल किला ब्लास्ट के असली राज, नहीं बच पाएंगे दहशतगर्द, मिले 42 सबूत
धरती पर कैसे आएगा गगनयान का क्रू मॉड्यूल, ISRO ने पैराशूट टेस्ट कर दिखाई ताकत
Gaganyaan mission
धरती पर कैसे आएगा गगनयान का क्रू मॉड्यूल, ISRO ने पैराशूट टेस्ट कर दिखाई ताकत
आखिर करना क्या चाहते थे घर के 'भेदिये'? दिल्ली ब्लास्ट के 10 किरदारों की 10 कहानियां
Delhi blast
आखिर करना क्या चाहते थे घर के 'भेदिये'? दिल्ली ब्लास्ट के 10 किरदारों की 10 कहानियां
'आज की सुबह सख्त संदेश भेजने के लिए...', UAPA के तहत कैद आरोपी की जमानत SC से खारिज
Delhi blast
'आज की सुबह सख्त संदेश भेजने के लिए...', UAPA के तहत कैद आरोपी की जमानत SC से खारिज
सामने आया दिल्ली ब्लास्ट से 12 दिन पहले का वीडियो, पॉल्यूशन चेक कराता दिखा तारिक
Delhi blast
सामने आया दिल्ली ब्लास्ट से 12 दिन पहले का वीडियो, पॉल्यूशन चेक कराता दिखा तारिक
भारत में पढ़ने आते थे चीनी, कब्र से याद आई धर्म के प्रचार की 2000 साल पुरानी कहानी
india
भारत में पढ़ने आते थे चीनी, कब्र से याद आई धर्म के प्रचार की 2000 साल पुरानी कहानी
'जंग में कोई रनरअप नहीं..,' युद्ध में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बोले CDS चौहान
Modern Warfare
'जंग में कोई रनरअप नहीं..,' युद्ध में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बोले CDS चौहान
फरीदाबाद मॉड्यूल के खुलासे के बाद उमर ने किया धमाका, खंगाला जा रहा सुसाइड टेरर एंगल
Delhi blast
फरीदाबाद मॉड्यूल के खुलासे के बाद उमर ने किया धमाका, खंगाला जा रहा सुसाइड टेरर एंगल