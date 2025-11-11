Monarch Rule: मुंह से निकला हर शब्द पत्थर की लकीर, हर फरमान ही कानून...इन देशों में अब भी चलता है राजाओं का राज

Countries Which Have absolute Monarchy: धरती पर एक जमाना ऐसा था, जब राजाओं के मुंह से निकला शब्द ही कानून हुआ करता था. उनका एक फरमान इतिहास की दशा और दिशा तय करता था. जंग के जरिए वे अपना राज फैलाते जाते थे. छोटी सी गलत पर मौत की सजा देना कई राजाओं के लिए आम बात थी. आज लोकतंत्र के दौर में यह सब तो मुमकिन नहीं है. लेकिन कई देशों में आज भी राजाओं का राज है. सऊदी अरब के किंग से लेकर वेटिकन सिटी के पोप तक ये लोग ही तमाम बड़े फैसले लेते हैं. चलिए आपको उन देशों के बारे में बताते हैं, जहां आज भी राजाओं का ही राज है.

सऊदी अरब

सऊदी अरब इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. यहां के शासक का कानून, अर्थव्यवस्था और सरकार पर पूरा नियंत्रण है. यहां का संविधान लिखा हुआ नहीं है और गवर्नेंस भी इस्लामिक कानून के मुताबिक होता है.

ब्रुनेई

ब्रुनई में सुल्तान हसनल बोल्कियाह का 1967 से राज है. वह देश और सरकार दोनों के अगुआ हैं और यहां बिना किसी चुनाव के सरकार चला रहे हैं. ब्रुनेई के सुल्तान के पास अकूत दौलत है. उनका महल इतना आलीशान है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं. तेल से होने वाला उनका मुनाफा सामाजिक कामों में भी खर्च होता है.

ओमान

ओमान भी उन देशों में शुमार है, जहां लोकतंत्र नहीं बल्कि राजा का कानून चलता है. सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद का सियासत और सेना दोनों पर पूरा कंट्रोल है. ओमान की एडवाइजरी काउंसिल केवल सुल्तान को सलाह दे सकती है, उनके फैसले को पलट नहीं सकती. सुल्तान की खास बात ये है कि वह परंपरा और विकास दोनों में संतुलन बनाकर चलने में यकीन रखते हैं.

एस्वातिनी (स्वाजीलैंड)

एस्वातिनी अफ्रीका का आखिरी राजतंत्र है. राजा मस्वाती III के पास लगभग पूरी शक्तियां हैं. वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाते हैं. एस्वातिनी की संस्कृति और राजनीति में राजतंत्र का खास दर्जा है.

वेटिकन सिटी

वेटिकन सिटी पूरी दुनिया के ईसाइयों के लिए बेहद पवित्र स्थान है. यहां पोप का राज चलता है. फिलहाल लियो XIV ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं. पोप के पास ही वेटिकन सिटी में तमाम अधिकार होते हैं.