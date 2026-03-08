Advertisement
दुनिया का ध्यान ईरान जंग पर, रूस ने यूक्रेन पर तेज कर दिए हमले; ड्रोन और मिसाइलों से कई शहरों में मचाई तबाही

Russia Ukraine War Latest Updates: दुनिया का ध्यान ईरान जंग पर है. इसका फायदा उठाकर रूस ने यूक्रेन पर  हमले तेज कर दिए हैं. उसने ड्रोन  और मिसाइलों से उसके कई शहरों में तबाही मचा दी है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 08, 2026, 12:03 AM IST
दुनिया का ध्यान ईरान जंग पर, रूस ने यूक्रेन पर तेज कर दिए हमले; ड्रोन और मिसाइलों से कई शहरों में मचाई तबाही

Russian Latest Attack on Ukraine: पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त यूस-इजरायल और ईरान के बीच जंग पर लगी हुई हैं. जैसे-जैसे जंग का दायरा फैल रहा है, इससे होने वाला नुकसान भी बढ़ता जा रहा है. दुनिया के इस ध्यान हटने का फायदा उठाकर रूस ने यूक्रेन पर अपने हमले तेज कर दिए हैं. उसने शुक्रवार को यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्कीव पर हमला किया. जिसमें पांच मंजिला आवासीय इमारत बुरी तरह तबाह हो गई. इस घटना में वहां रहने वाले 2 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो गई. जबकि 16 लोग घायल हो गए. उन्हें निकालकर अस्पताल में पहुंचाया गया है. राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस के इन हमलों को बर्बर बताते हुए निंदा की है.

नई क्रूज मिसाइल 'इज़देलिये-30' से हमला

खार्कीव के मेयर इहोर टेरेखोव के अनुसार, मृतकों में प्राइमरी स्कूल की टीचर और उनका बेटा भी शामिल हैं. वे अपने घर में मारे गए. वहीं आठवीं कक्षा की एक छात्रा अपनी मां के साथ मारी गई. उन्होंने बताया कि रूस ने इस इमारत पर अपनी नई क्रूज मिसाइल 'इज़देलिये-30' से हमला किया गया. आपातकालीन कर्मचारी मलबे में जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं. 

यूक्रेनी रिपोर्टों के अनुसार, इस नए  सबसोनिक एयर-लॉन्च्ड हथियार का रूस ने हाल ही में यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल शुरू किया है. इसकी रेंज 1,500 किलोमीटर है और इसमें जैमिंग रोधी नया सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम लगा है. 

रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर नुकसान

रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिणी ओडेसा क्षेत्र में कई ड्रोनों से हमले के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं में बड़े पैमाने पर आग लग गई. जिससे निपटने के लिए 80 फायरफाइटर्स को बुलाया गया. यूक्रेन की राज्य रेल कंपनी Ukrzaliznytsia ने कहा कि रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान की वजह से मध्य-पश्चिमी हिस्से के कई रूट्स बदले गए हैं. 

जेलेंस्की ने बताया कि रूस ने रात भर में 29 मिसाइलें और 480 ड्रोन हमले किए. उसका निशाना राजधानी कीव और अन्य दूसरे इलाकों में मौजूद ऊर्जा सुविधाएं थीं. लेकिन यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम ने उसकी 19 मिसाइलों और 453 ड्रोन को मार गिराया. जबकि 9 मिसाइलों और 26 स्ट्राइक ड्रोनों के हमलों से 22 स्थानों पर नुकसान पहुंचा. 

ईरान डिजाइन वाले ड्रोन का घरेलू उत्पादन

रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेन पर हमले के लिए रूस पिछले 4 साल से ईरान निर्मित हजारों ड्रोनों का इस्तेमाल कर रहा है. अब उसने ईरानी डिजाइन वाले ड्रोन का बड़े पैमाने पर घरेलू उत्पादन शुरू कर दिया है. जिसके बाद अब उसे ड्रोन की कोई कमी नहीं रह गई है. इसके चलते वह एक-एक रात में सैकड़ों ड्रोन हमले कर रहा है. जिससे यूक्रेन को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है. 

(एजेंसी एपीटीएन)

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

Russia ukraine war in hindi

