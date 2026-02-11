बांग्लादेश में वोटिंग से कुछ घंटा पहले किसने कर दी 33,50,69,04,000 से ज्यादा की फंडिंग? क्या है पीछे की प्लानिंग, पूरे देश में पड़ने वाला है असर

Advertisement
बांग्लादेश में चुनाव से ठीक पहले करीब 3,350 करोड़ रुपए (370 मिलियन डॉलर) की बड़ी फंडिंग को मंजूरी मिली है. इस फंडिंग की टाइमिंग को लेकर चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि इसका असर पूरे देश पर पड़ सकता है.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Feb 11, 2026, 01:08 PM IST
बांग्लादेश में कल वोटिंग है, पूरे देश में हलचल मची हुई है. शेख हसीना के जाने के बाद मुहम्मद यूनुस की इंटरिम सरकार चल रही है, और ठीक चुनाव से कुछ घंटे पहले वर्ल्ड बैंक ने ढाका के लिए पैसों की बौछार कर दी है. 370 मिलियन डॉलर, यानी आज की रेट (1 डॉलर ≈ 90.58 रुपये) पर करीब 3351 करोड़ रुपये. ये पैसा ढाका की गंदी नदियों और नालों को साफ करने, सीवर सिस्टम सुधारने और कचरा प्रबंधन मजबूत करने के लिए है. लेकिन सवाल ये कि इतनी बड़ी फंडिंग की टाइमिंग क्यों इतनी संदिग्ध है? क्या ये महज संयोग है या कोई बड़ा प्लान? क्या है ये प्रोग्राम और क्यों आई जरूरत?

ढाका तो बांग्लादेश की जान है . यहां देश की आधी नौकरियां और एक तिहाई जीडीपी बनती है. लेकिन तेज शहर बढ़ने से पानी का हाल बेहाल हो गया. सिर्फ 20% घरों में पाइप्ड सीवर है, 80% गंदा पानी सीधा नदियों में बहता है. गारमेंट फैक्टरियां रोज 2400 मिलियन लीटर जहर उगलती हैं, जिससे स्किन की बीमारियां, दस्त और नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स फैल रही हैं. आधे नाले तो गायब हो चुके या बंद पड़े हैं.  वर्ल्ड बैंक का 'मेट्रो ढाका वाटर सिक्योरिटी एंड रेजिलिएंस प्रोग्राम' इसी को ठीक करेगा. 10 फरवरी 2026 को बोर्ड ने इसे अप्रूव किया, जैसा कि उनके बयान में कहा गया: "ये फाइनेंसिंग सैनिटेशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सुधारकर पानी प्रदूषण कम करेगी, नदियों-नालों को बहाल करेगी." 

ये पैसा लोकल संस्थाओं को मजबूत बनाएगा, रिजल्ट-बेस्ड सिस्टम लाएगा. 5.5 लाख लोगों को सेफ सीवर, 5 लाख को बेहतर कचरा सर्विस मिलेगी. प्राइवेट फैक्टरियां भी जुड़ेंगी. एफ्लुएंट ट्रीटमेंट और पानी रीयूज बढ़ाएंगी. डिजिटल मॉनिटरिंग, वॉटर क्वालिटी इंडेक्स और चार बड़ी नदियों के रेस्टोरेशन प्लान भी शामिल हैं. पहले फेज में ढाका और नरायणगंज पर फोकस. 

पीछे की प्लानिंग क्या है- राजनीतिक खेल या सच्ची मदद?
अब असली मजा यहां है. चुनाव 12 फरवरी को, और फंडिंग अप्रूवल 10 फरवरी को. इंटरिम सरकार के लिए ये बड़ा बूस्ट हो सकता है कि जनता को लगे कि चीजें सुधर रही हैं, विकास हो रहा है. कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वोटर्स को लुभाने की चाल है, खासकर जब अवामी लीग को चुनाव से बाहर कर दिया गया है. लेकिन वर्ल्ड बैंक का कहना है कि ये लॉन्ग-टर्म वाटर सिक्योरिटी का हिस्सा है, बांग्लादेश के साथ उनका पुराना रिश्ता है. ढाका साफ होगा तो इकॉनमी बूस्ट होगी, रोजगार बढ़ेंगे, स्वास्थ्य बेहतर होगा. लेकिन अगर ये राजनीतिक है, तो चुनाव रिजल्ट पर छाया रहेगा. यूनुस सरकार को क्रेडिट मिलेगा या विपक्ष इसे मुद्दा बनाएगा. समय बताएगा. 

krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

Bangladesh Elections 2026

