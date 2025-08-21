बाप ने बेचे फल, खुद जूता पॉलिश का किया काम... दुनिया का सबसे अच्छा जज बनकर कमाया नाम
बाप ने बेचे फल, खुद जूता पॉलिश का किया काम... दुनिया का सबसे अच्छा जज बनकर कमाया नाम

Frank Caprio: दुनिया के सबसे अच्छे जज फ्रैंक कैप्रियो का निधन हो गया. उनके निधन से उनके प्रशंसकों को बड़ा आघात लगा है, फ्रैंक कैप्रियो ने अपने जीवन में तमाम उतार चढ़ाव देखे, वो इन कठिनाइयों से गुजर कर जज बने थे.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 21, 2025, 03:45 PM IST
बाप ने बेचे फल, खुद जूता पॉलिश का किया काम... दुनिया का सबसे अच्छा जज बनकर कमाया नाम

Best Judge Frank Caprio: दुनिया में कई लोग अपने बुरे कामों की वजह से फेमस होते हैं जबकि कुछ लोग अपने अच्छे कामों की वजह से विख्यात होते हैं. अच्छे लोग अपने काम की वजह से अलग छाप छोड़ते हैं, उनका काम, उनका रहन-सहन, उनका रवैया लोगों के लिए एक मिसाल बन जाता है. ऐसे ही हम बात करने चल रहे हैं अमेरिका के प्रसिद्ध जज फ्रैंक कैप्रियो की, जिनका निधन हो गया, फ्रैंक कैप्रियो दुनिया के सबसे अच्छे जज के रूप में जाने जाते थे. इन्होंने कई ऐसे फैसले दिए जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई, किसी समय कैप्रियो ने जूता पॉलिश करने का काम करते हुए पढ़ाई की लेकिन इसके बावजूद भी हार नहीं मानी, जानिए कैसे उन्होंने तय किया दुनिया के सबसे अच्छे जज का सफर.

संघर्षों से भरा जीवन
फ्रैंक कैप्रियो का जीवन आम लोगों से थोड़ा हटकर था. इनके पिता फल विक्रेता और दूधवाले के रूप में काम करते थे. इनका शुरुआती जीवन काफी ज्यादा कठिनाइयों से भरा रहा, विकिपीडिया के अनुसार इन्होंने कैप्रियो ने डिशवॉशर और शू-पॉलिशर के रूप में काम करते हुए प्रोविडेंस पब्लिक स्कूलों में पढ़ाई की. उन्होंने सेंट्रल हाई स्कूल से स्नातक किया. यही नहीं 1953 में कुश्ती में भी महारथ हासिल किया और स्टेट लेवल का खिताब अपने नाम किया. 

इसके अलावा 1958 में प्रोविडेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और इसके बाद टीचिंग शुरू की, टीचिंग के दौरान ही बोस्टन में सफ़ोक यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ में नाइट स्कूल में भाग लिया .इसके चलते वे कानूनी पेशे में शामिल हो गए. साथ ही साथ बता दें कि कैप्रियो ने 876 वीं कॉम्बैट इंजीनियर बटालियन में 1954 से 1962 तक रोड आइलैंड आर्मी नेशनल गार्ड में भी काम किया.

कैसे बने दुनिया के सबसे अच्छे जज?
फ्रैंक कैप्रियो अपने फैसलों की वजह से दुनिया भर में अलग पहचान बनाई, उन्होंने कई बार दिल को छू लेने वाले फैसले दिए. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे ही एक बार बच्चों को बुलाकर माता-पिता पर फैसला लेने का मौका दिया, उन्होंने उस महिला की 400 डॅालर की जुर्माना राशि माफ कर दी, जिसका बेटा गुजर चुका था. इसके अलावा एक बार उन्होंने रेड-लाइट के नियम को तोड़ने वाले व्यक्ति को माफी दी, क्योंकि वह $3.84 प्रति घंटे कमाता था. अपनी दया, ममता और करूणा के लिए मशहूर फ्रैंक कैप्रियो को टीवी शो ‘कॉट इन प्रोविडेंस’को दुनियाभर के लोगों ने देखा था, जिसकी वजह से वो और ज्यादा फेमस हुए.

सवाल- दुनिया के सबसे अच्छे जज फ्रैंक कैप्रियो किस बीमारी से पीड़ित थे?
जवाब- जज फ्रैंक कैप्रियो लंबे समय से अग्नाशय के कैंसर से जूझ रहे थे. 

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत.

world best judge Frank Caprio

;