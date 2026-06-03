भारत से दूर दुनिया का सबसे साफ हिंदू गांव, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जा रही है; जानकर हर भारतीय को होगा गर्व

World Cleanest Hindu Village: भारत से हजारों किमी दूर भी भारतीयता बसती है. सुदूर क्षेत्र में ऐसा ही दुनिया का सबसे साफ हिंदू गांव बसा है, जिसकी मिसाल अब पूरी दुनिया में दी जा रही है. आज हम इस गांव के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर हर भारतीय को अपने आप पर गर्व महसूस होगा.
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Which is World Cleanest Hindu Village: सनातन धर्म में साफ-सफाई का बेहद महत्व माना जाता है. कोई भी घर आपको गंदा नहीं मिलेगा. लोग न केवल खुद साफ रहने की कोशिश करते हैं बल्कि अपने घरों को भी स्वच्छ रखते हैं. यही वजह है कि आप किसी भी हिंदू गांव में चले जाइए, वह आपको काफी साफ-सुथरा मिलेगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे क्लीन हिंदू गांव कौन-सा है? मजे की बात ये है कि यह हिंदू गांव तो है लेकिन भारत में नहीं है, बल्कि इससे हजारों किमी दूर है. चलिए, आज आपको इस दिलचस्प गांव की यात्रा पर लिए चलते हैं. आइए जानते हैं कि दुनिया में सबसे साफ हिंदू गांव कौन-सा है?
हम जिस हिंदू गांव की बात कर रहे हैं, उसका नाम पेंगलिपुरन गांव (Penglipuran Village) है. यह इंडोनेशिया के बाली प्रांत के बांगली (Bangli) जिले में बसा है. करीब 700 साल पुराने इस गांव में अधिकतर आबादी हिंदू है. वहां पर आपको हर घर में मंदिर देखने को मिल जाएंगे और लोग सफाई को धर्म-प्रकृति के सम्मान के रूप में देखते हैं. इस गांव को दुनिया के टॉप 3 सबसे साफ गांवों में गिना जाता है. इसके अलावा नीदरलैंड का गिथूर्न (Giethoorn) और भारत का मॉलिनोंग (Mawlynnong) भी इस सूची में शामिल हैं.
जब आपपेंगलिपुरन गांव (Penglipuran Village) में घूमने जाएंगे तो आपको गलियों में कहीं कोई कचरा दिखाई नहीं देगा. गांव पूरी तरह प्लास्टिक-मुक्त है. लोग सामूहिक रूप से पूरे गांव को साफ रखने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं. खास बात ये है कि यह गांव बांस के जंगलों से घिरा हुआ है. इस गांव में किसी भी तरह के वाहन का आना स्वीकार्य नहीं है. उन्हें गांव के बाहर पार्किंग में खड़ा करना पड़ता है, जिससे गांव में प्रदूषण न हो.
केवल साफ-सफाई ही नहीं, यह गांव अपराध नियंत्रण के मामले में भी दुनिया में उदाहरण पेश करता हुआ नजर आता है. गांव में पिछले 700 सालों से किसी अपराध की रिपोर्ट सामने नहीं आई है. त्रि-हित करण यानी मानव, प्रकृति और भगवान के बीच सामंजस्य के दर्शन पर चलने वाला यह गांव दुनिया का लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल प्रस्तुत करता हुआ नजर आता है.
अगर आप कभी इंडोनेशिया जाएं तो बाली के बांगली रीजेंसी में जाएं, वह उबुद नामक जगह से लगभग 1 घंटे और डेनपासर से करीब 1.5 घंटे की ड्राइव पर स्थित है. इसके बाद आप गाड़ी किराये पर लेकर इस गांव में जा सकते हैं. कहते हैं कि इस गांव की स्थापना लगभग 700 साल पहले यानी 14वीं सदी में हुई थी. उस वक्त बांगली साम्राज्य ने बायुंग लोगों को बुलाया था. वे बायुंग गेदे (Bayung Gede) गांव के मूल निवासी थे और धार्मिक, रिवाजी और रक्षा विशेषज्ञ थे.
इस हिंदू गांव की कई शानदार परंपराएं हैं, जो आपको आश्चर्य और गर्व से भर सकती हैं. पहली बात तो ये है कि गांव में करीब 1 हजार लोग रहते हैं. वे सब हिंदू हैं. गांव में बहुविवाह वर्जित है और सभी लोग केवल एक शादी करते हैं. ज्यादातर लोग खेती, हस्तशिल्प या पर्यटन से जुड़े हैं. पर्यटन से होने वाली सारी आय गांव के सामूहिक विकास में लगाई जाती है.
इस गांव में घूमने के लिए प्रवेश शुल्क देना पड़ता है. आप इस गांव में सुबह 8 से शाम 6 बजे तक घूम सकते हैं. वहां पहुंचने पर आप बांस के जंगलों की सैर पर जा सकते हैं. बाली मंदिर घूमने जा सकते हैं. शांत चित्त होकर प्रकृति को करीब से महसूस कर सकते हैं और सफाई के प्रति लोगों के समर्पण को जान सकते हैं. कुल मिलाकर, अगर आप कभी दुनिया के इस सबसे साफ हिंदू गांव की यात्रा पर जाते हैं तो आपको ऐसा यादगार अनुभव मिलेगा, जिसके बारे में आपने पहले सोचा भी नहीं होगा.
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