दुनिया की पांच सबसे गहरी गोल्ड माइन, धरती के 4 किलोमीटर अंदर से निकलता है चमकीला सोना

दक्षिण अफ्रीका की  मपोनेंग गोल्ड माइन (Mponeng Gold Mine) दुनिया की सबसे गहरी सोने की खदान है. यहां के माइनिंग डायरेक्टर का दावा है कि सोने की ये खान अपने आप में एक अजूबा है. ये एतिहासिक खान धरती की सतह से करीब चार किलोमीटर नीचे तक फैली हुई है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jan 31, 2026, 11:00 PM IST
Mponeng Gold Mine: दक्षिण अफ्रीका की  मपोनेंग गोल्ड माइन (Mponeng Gold Mine) दुनिया की सबसे गहरी सोने की खदान है. यहां के माइनिंग डायरेक्टर का दावा है कि सोने की ये खान अपने आप में एक अजूबा है. ये एतिहासिक खान धरती की सतह से करीब चार किलोमीटर नीचे तक फैली हुई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां की खान में काम करने वाले खनिक दुनिया के सबसे मुश्किल हालातों में अपना काम करते हैं. आपको बताते चलें कि परेशानियों के चलते कैसे कई सुविधाएं और ज्यादा वेतन दिए जाने का दावा किया जाता है. यहां काम करने वाले मजदूर कैसे अपनी जान जोखिम में डालकर दुनिया की सबसे चमकीली धातु धरती का सीना चीरकर बाहर लाते हैं. आइए बताते हैं, 

मुश्किलों का सामना करते हैं मजदूर

रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां काम करने वाले खनन कर्मियों को धरती के नीचे बहुत गर्मी झेलनी पड़ती है. यानी उन्हें बेहद उच्च तापमान और अत्यधिक मानसिक दबाव का सामना करना पड़ता है. इसके बाद वो जमीन के नीचे से सोना निकालकर लाते हैं. इसके सबसे निचले स्तर तक पहुंचने में कई घंटों का वक्त लगता है.

इंसानी हिम्मत की परीक्षा और दुनिया की कुछ और गहरी खदानें

साउथ अफ्रीका के मपोनेंग से लेकर कनाडा के लारोंडे तक ये सोने की खदानें जमीन के नीचे 3 किलोमीटर से ज्यादा गहरी हैं. बहुत ज्यादा गर्मी और एडवांस्ड सेफ्टी मानकों की वजह से यहां माइनिंग एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिससे अरबों खरबों डॉलर का सोना निकलता है और इंसान की हिम्मत भी परखी जाती है.

मपोनेंग से पहले 3.9 km गहराई वाली साउथ अफ्रीका की टाऊटोना गोल्ड माइन सबसे गहरी खदान थी. हालांकि ये खदान 2018 में अधिकारिक रूप से बंद हो गई. तीसरे नंबर पर भी साउथ अफ्रीका की एक खदान है जिसकी गहराई 3.7 km है, इसका नाम सावुका गोल्ड माइन है.

पहले इसमें कई अरब टन सोने का भंडार था और हर साल हजारों औंस सोने का उत्पादन होता था, लेकिन रिजर्व कम होने के कारण यह बंद होने वाली है. 

दुनिया की चौथी सबसे गहरी सोने की खान ईस्ट रैंड माइन भी साउथ अफ्रीका में हैं ये खान 2008 तक यानी करीब सौ सालों से ज्यादा तक सोना उगलती रही. ऑपरेशनल चुनौतियों के चलते ये माइन साल 2008 में बंद हुई. इसकी गहराई 3.58 km से ज्यादा थी.

पांचवी नंबर पर ड्रिफोंटेन है. साउथ अफ्रीका स्थित ये खान 3.42 km गहरी है. ड्रिफोंटेन अभी चालू है और दुनिया भर में सबसे बड़े सोना उत्पादकों में से एक है. यह भी जमीन के नीचे बहुत गहराई तक फैली है. इसमें एक बड़ी वर्कफोर्स काम करती है. इसके अंदर यूरेनियम का भी बड़ा भंडार है.

