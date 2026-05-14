एक्ट्रेस से मोहब्बत के चक्कर में मैक्रों को पड़ गया थप्पड़? ये हैं दुनिया के इश्कबाज राष्ट्राध्यक्ष

राजनीति की दुनिया में नेताओं के फैसले जितने सुर्खियां बटोरते हैं, उतनी ही दिलचस्पी लोगों की उनके निजी जीवन में भी रहती है. इतिहास गवाह है कि कई बड़े राष्ट्राध्यक्षों और राजनीतिक हस्तियों की प्रेम कहानियां, रिश्ते और निजी जीवन लंबे समय तक चर्चा का विषय बने रहे. कुछ रिश्तों ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचाई, तो कुछ ने लोगों के बीच अलग तरह की दिलचस्पी पैदा की. हाल में फ्रांस के राष्ट्रपतिको लेकर भी एक किताब में ऐसा खुलासा हुआ है. 2025 में वियतनाम में विमान से उतरते समय ब्रिगिट मैक्रों ने अपने पति इमैनुएल मैक्रों को धक्का दिया था. यह घटना इमैनुएल द्वारा एक ईरानी अभिनेत्री से हुई चैट को लेकर हुई थी. इस घटना ने 2025 में काफी सुर्खियां बटोरी थीं. हालांकि बाद में दंपती ने इसे मजाक बताकर खारिज कर दिया था.

ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैक्रों ही ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निजी जीवन में पत्नी के रहते इश्कबाजी के लिए जाने जाते हों आइए हम आपको बताते हैं दुनिया के कई ऐसे राष्ट्राध्यक्षों के बारे में जहां सत्ता के शीर्ष पर बैठे नेताओं का निजी जीवन सार्वजनिक बहस का हिस्सा बन गया. किसी की प्रेम कहानी ने इतिहास में खास जगह बनाई, तो किसी के रिश्तों ने विवादों को जन्म दिया. इसी कड़ी में विश्व इतिहास के कुछ चर्चित नेताओं और उनके निजी संबंधों की कहानियां अक्सर याद की जाती हैं. ये किस्से न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जिंदगी की झलक दिखाते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि सार्वजनिक जीवन जीने वाले नेताओं के निजी फैसले भी किस तरह चर्चा और विश्लेषण का विषय बन जाते हैं.

किंग एडवर्ड VIII (ब्रिटेन)

ब्रिटेन के इतिहास में किंग एडवर्ड VIII का नाम सिर्फ एक राजा के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रेम कहानी के लिए भी याद किया जाता है जिसने पूरी राजशाही को हिला दिया था. उनकी इश्कबाजी और अमेरिकी महिला वॉलिस सिम्पसन के साथ रिश्ते ने 20वीं सदी का सबसे बड़ा शाही विवाद खड़ा कर दिया था.

एडवर्ड VIII, जो 1936 में ब्रिटेन के राजा बने, अपनी रंगीन मिजाज और आधुनिक जीवनशैली के लिए मशहूर थे. उनकी मुलाकात अमेरिकी सोशलाइट वॉलिस सिम्पसन से 1931 में हुई थी. वॉलिस पहले से शादीशुदा थीं और बाद में उनका दूसरा तलाक भी चल रहा था. इसके बावजूद एडवर्ड उनके बेहद करीब आते गए. उस दौर में चर्च ऑफ इंग्लैंड तलाकशुदा महिला से राजा की शादी को स्वीकार नहीं करता था. क्योंकि ब्रिटिश सम्राट चर्च का सर्वोच्च प्रमुख भी होता है, इसलिए यह रिश्ता सिर्फ निजी मामला नहीं रहा, बल्कि संवैधानिक संकट बन गया.

Add Zee News as a Preferred Source

जॉन एफ. कैनेडी (अमेरिका)

अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी (John F. Kennedy) सिर्फ अपनी राजनीति और करिश्माई व्यक्तित्व के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी कथित इश्कबाज़ियों और निजी रिश्तों को लेकर भी दुनिया भर में चर्चा में रहे. उनकी प्रेम कहानियां आज भी अमेरिकी राजनीति के सबसे चर्चित अध्यायों में गिनी जाती हैं. कैनेडी ने 1953 में जैकलीन 'जैकी' कैनेडी से शादी की थी. जैकी अपनी खूबसूरती और शालीनता के कारण अमेरिका की सबसे लोकप्रिय फर्स्ट लेडी मानी जाती थीं. कैनेडी का नाम सबसे ज्यादा हॉलीवुड अभिनेत्री मर्लिन मुनरो के साथ जोड़ा गया. 1962 में न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में मर्लिन ने 'Happy Birthday, Mr. President' गाना बेहद ग्लैमरस अंदाज में गाया था. यह पल अमेरिकी पॉप कल्चर का हिस्सा बन गया. राजनीतिक पत्रकारों और कई जीवनी लेखकों के अनुसार, कैनेडी के कई महिलाओं के साथ संबंध रहे. उस दौर में मीडिया ने इन बातों को खुलकर नहीं छापा, क्योंकि तब नेताओं के निजी जीवन को लेकर पत्रकारिता का रवैया आज जितना आक्रामक नहीं था.

बिल क्लिंटन (अमेरिका)

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का निजी जीवन दुनिया की सबसे चर्चित राजनीतिक कहानियों में गिना जाता है. खासकर व्हाइट हाउस इंटर्न मोनिका लेविंस्की के साथ उनके संबंधों ने 1990 के दशक में अमेरिकी राजनीति को हिला दिया था. यह मामला सिर्फ प्रेम प्रसंग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि महाभियोग (Impeachment) तक पहुंच गया. 1995 में मोनिका लेविंस्की व्हाइट हाउस में इंटर्न बनी थीं. उस समय बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति थे. बाद में आरोप लगे कि दोनों के बीच निजी और अंतरंग संबंध बने. शुरुआत में यह मामला बेहद गोपनीय रहा, लेकिन धीरे-धीरे इसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में फैलने लगी. जब विवाद बढ़ा तो बिल क्लिंटन ने टीवी पर आकर कहा था: 'I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.' लेकिन जांच के दौरान सबूत सामने आए और बाद में क्लिंटन ने स्वीकार किया कि उनका 'अनुचित संबंध' था. इसके बाद अमेरिका में भारी राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया.

फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा मितरां (François Mitterrand)

फ्रांस्वा मितरां का निजी जीवन यूरोप की राजनीति के सबसे चर्चित प्रेम प्रसंगों में गिना जाता है. उनकी प्रेम कहानी इसलिए भी खास मानी जाती है क्योंकि उन्होंने दशकों तक अपनी 'सीक्रेट फैमिली' को दुनिया की नजरों से छिपाकर रखा और यह राज उनके राष्ट्रपति रहते हुए भी सार्वजनिक नहीं हुआ. मितरां की शादी डेनिएल मितरां से हुई थी और उनके बच्चे भी थे. लेकिन 1960 के दशक में उनकी मुलाकात कला समीक्षक ऐन पिंजो (Anne Pingeot) से हुई. दोनों के बीच गहरा रिश्ता बना, जो करीब 30 साल तक चला.

सबसे हैरानी की बात यह थी कि मितरां ने ऐन पिंजो और अपनी बेटी मजारिन (Mazarine Pingeot) को लंबे समय तक मीडिया और जनता से पूरी तरह छिपाकर रखा. फ्रांस की खुफिया एजेंसियां तक इस निजी रहस्य को सुरक्षित रखने में लगी रहती थीं. 1994 में पहली बार पेरिस मैच मैगजीन ने मितरां की बेटी मजारिन की तस्वीरें प्रकाशित कीं. इसके बाद पूरी दुनिया को पता चला कि फ्रांस के राष्ट्रपति की एक दूसरी फैमिली भी है.

नेल्सन मंडेला (दक्षिण अफ्रीका)

नेल्सन मंडेला को दुनिया एक महान स्वतंत्रता सेनानी, रंगभेद विरोधी नेता और दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में जानती है. लेकिन उनकी निजी जिंदगी भी हमेशा चर्चा में रही. उनके प्रेम संबंध, शादियां और रिश्तों को लेकर मीडिया में कई किस्से सामने आते रहे हैं. नेल्सन मंडेला की पहली शादी 1944 में एवलिन मेस (Evelyn Mase) से हुई थी. शुरुआत में रिश्ता काफी मजबूत था, लेकिन मंडेला की राजनीतिक सक्रियता और लंबे संघर्ष के कारण दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगीं. आखिरकार 1958 में उनका तलाक हो गया. उसी साल मंडेला ने विनी मदीकीज़ेला (Winnie Madikizela) से शादी की. शादी के कुछ ही साल बाद मंडेला को रंगभेद विरोधी आंदोलन के चलते जेल भेज दिया गया. 1990 में जेल से रिहा होने के बाद मंडेला और विनी का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा. राजनीतिक विवादों और निजी मतभेदों की वजह से दोनों अलग हो गए. 1996 में उनका तलाक हो गया. 80 साल की उम्र में मंडेला ने तीसरी शादी ग्रासा माशेल (Graça Machel) से की, जो मोजाम्बिक के पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी रह चुकी थीं.

डिस्क्लेमरः दुनिया की सार्वजनिक हस्तियों के जीवन के बारे में जानकारी अक्सर आधिकारिक जीवनी, ऐतिहासिक दस्तावेजों और प्रतिष्ठित मीडिया आउटलेट्स की रिपोर्ट्स पर आधारित हैं. जी न्यूज ऐसी किसी दावे की पुष्टि नहीं करता है.

यह भी पढ़ेंः मैक्रों बेवफा? पत्नी ने यूं ही नहीं लगाया था चांटा, इस एक्ट्रेस से इश्क लड़ा रहे थे!