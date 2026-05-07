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Hindi Newsदुनियामैं बुद्ध के सिद्धांतों का करूंगा पालन, दुनिया के पहले ‘बौद्ध रोबोट’ ने भिक्षुओं के सामने झुककर पढ़ी समर्पण की प्रतिज्ञा

'मैं बुद्ध के सिद्धांतों का करूंगा पालन', दुनिया के पहले ‘बौद्ध रोबोट’ ने भिक्षुओं के सामने झुककर पढ़ी समर्पण की प्रतिज्ञा

South Korea Humanoid Robot: दुनिया के पहले ‘बौद्ध रोबोट’ ने भिक्षुओं के सामने झुककर समर्पण की प्रतिज्ञा ली. उसे 108 मोतियों की माला पहनाई गई. दक्षिण कोरिया में हुई इस घटना के बाद सब लोग हैरत में हैं. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 07, 2026, 03:36 AM IST
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'मैं बुद्ध के सिद्धांतों का करूंगा पालन', दुनिया के पहले ‘बौद्ध रोबोट’ ने भिक्षुओं के सामने झुककर पढ़ी समर्पण की प्रतिज्ञा

South Korea Humanoid Robot News: दक्षिण कोरिया में रोबोट ने कुछ ऐसा कमाल किया है कि दुनिया दंग है. रिपोर्ट के मुताबिक, उस रोबोट ने बौद्ध उपदेश समारोह में भाग लिया. ऐसा करने वाला वह दुनिया का पहला रोबोट बन गया. योन्हाप न्यूज एजेंसी के मुताबिक, बुद्ध पूर्णिमा से पहले सियोल के जोग्येसा मंदिर में भिक्षुओं की प्रार्थना आयोजित की जा रही थी. उसी प्रार्थना में 130 सेंटीमीटर लंबा रोबोट गाबी (Gabi) भी शामिल हुआ है.

'हां, मैं खुद को समर्पित करूंगा'

दिलचस्प बात ये थी कि वह रोबोट पारंपरिक भूरा-काला बौद्ध परिधान पहने हुए था. समारोह के दौरान वह भिक्षुओं और भिक्षुणियों के प्रति सम्मान जताते हुए उनके सामने झुका. इसके बाद उसने बौद्ध धर्म के प्रति समर्पण की प्रतिज्ञा की. कोरियन मीडिया के मुताबिक, समारोह में मौजूद एक भिक्षु ने रोबोट से पूछा कि क्या वह अपने आप को पवित्र बुद्ध को समर्पित करेगा. इस पर रोबोट ने स्पष्ट आवाज में जवाब दिया, 'हां, मैं खुद को समर्पित करूंगा.'

 नामकरण से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, रोबोट के लिए एक ऐसा नाम चुना गया, जिसे आसानी से उच्चारित किया जा सके. वह देखने में पुराना न लगे और बुद्ध की करुणा को दुनिया भर में फैलाने का प्रतीक हो. काफी सोच-विचार के बाद 
उस रोबोट को ‘गाबी’ नाम दिया गया. यह शब्द सिद्धार्थ और कोरियाई शब्द ‘करुणा’ (दया) से लिया गया.

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गाबी के गले में 108 मोतियों की माला डाली

नामकरण के बाद समारोह में एक भिक्षु ने गाबी के गले में 108 मोतियों की माला डाली. इसके बाद उसकी बांह पर स्टिकर लगाया. इससे पारंपरिक 'योनबी' प्रथा की जगह ली, जिसमें नए भिक्षुओं की त्वचा पर अगरबत्ती से हल्का दाग लगाया जाता है. इस रोबोट को चीन की कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स ने विकसित किया है. 

कोरियन मीडिया के अनुसार, बौद्ध परंपरा के तहत रोबोट के लिए पंचशील सिद्धांत तैयार भी तैयार किए गए. इन सिद्धांतों में जीवन का सम्मान करो और उसे हानि न पहुंचाओ. दूसरा, अन्य रोबोट्स या वस्तुओं को नुकसान न पहुंचाओ. तीसरा, मनुष्यों की आज्ञा मानो और जवाब न दो. चौथा, धोखे भरी बात या व्यवहार से बचो और पांचवां, ऊर्जा बचाओ और ओवरचार्जिंग से बचो.

 कोरिया में तीन साल पहले ह्यूमनॉइड रोबोट आए

समारोह से जुड़े वेन. सोंग वॉन ने बताया कि दक्षिण कोरिया में तीन साल पहले ह्यूमनॉइड रोबोट आए थे. तब यह सोचा गया कि अगर रोबोट्स (लालटेन उत्सव) में भाग ले तो कैसा रहेगा. गाबी इस महीने के आखिर में होने वाले लालटेन महोत्सव में तीन अन्य बौद्ध रोबोट्स - सोकजा, मोही और निसा के साथ शामिल होने वाला है. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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