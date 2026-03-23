कई सालों से लड़ रहे जंग, फिर भी खुश रहने में कैसे सबसे आगे हैं इजरायल के लोग? टॉप 10 में मिली जगह

World Happiness Report 2026: क्या यह संभव है कि कोई देश कई सालों से युद्ध में फंसा हो, बावजूद इसके वह दुनिया में सबसे खुशहाल स्थानों में ऊपर के स्थान पर आता है. संभव है कि यह आपको विरोधाभासी लगे, लेकिन यह सच है. हाल ही में जब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 सामने आई, तो लोग दंग रह गए कि यह कैसे संभव हो सकता है.

दरअसल, हम बात कर रहे हैं इजरायल की, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में टॉप 10 में अपना स्थान बनाए हुए है. हालांकि, फिनलैंड, डेनमार्क और स्वीडन जैसे नॉर्डिक देश इस लिस्ट में सबसे ऊपर के पायदान पर हैं, लेकिन सबसे अधिक ध्यान इजरायल ने ही खींचा है.

युद्ध के बीच भी कैसे खुशहाल है इजरायल

इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद लोगों के मन में सवाल है कि जिस देश को अक्सर संघर्ष क्षेत्र के रूप में वर्णित किया जाता है, वह खुशी के मामले में इतना उच्च स्कोर कैसे प्राप्त करता है? इसका उत्तर भी इस रिपोर्ट में वास्तव में मापे गए कारकों और इजरायल में रोजमर्रा की जिंदगी को आकार देने वाली विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक शक्तियों में निहित है.

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कैसे तैयार होती है रिपोर्ट

बता दें कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और वेलबीइंग रिसर्च सेंटर की ओर से प्रकाशित की जाने वाली यह रिपोर्ट हर साल अपने विषय के कारण चर्चा के केंद्र में रहती है. बताया जाता है कि इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए लिस्ट में शामिल देशों के कुछ लोगों से इनकी टीम सवाल पूछती है और फिर उन लोगों के जीवन का मूल्यांकन के तीन साल के औसत के आधार पर रैंकिंग की जाती है.

इस दौरान लोग अपने देश में व्यतीत किए जा रहे जीवन को शून्य से 10 अंक के बीच आकलन करते हैं. यह रिपोर्ट सामान्य तौर पर कुछ छह मानकों पर निर्भर होती है. इसमें प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक समर्थन, स्वास्थ जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा शामिल है.

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इजरायल का सामाजिक मजबूत बंधन भी बड़ी वजह

जानकार मानते हैं कि इजरायल की सबसे बड़ी ताकत उसका मजबूत सामाजिक ताना-बाना है. इस देश के पारिवारिक रिश्ते आम तौर पर घनिष्ठ और कई पीढ़ियों तक चलने वाले होते हैं. वहीं, दोस्त अक्सर स्कूल, सैन्य सेवा, कार्यस्थल और आस-पड़ोस तक फैली होती है. यही कारण है कि संकट के समय सभी लोग एकजुट हो जाते हैं. रिसर्च से पता चलता है कि सामाजिक जुड़ाव जीवन संतुष्टि के सबसे मजबूत संकेतकों में से एक है.

आर्थिक शक्ति का अहम योगदान

इजरायल को इतना स्टेबल बनाने में एक अन्य कारण भौतिक सुख सुविधा भी है. चूंकि, इजरायल एक उच्च आय वाला नवाचार- संचालित अर्थव्यवस्था वाला देश है. इजरायल की प्रोद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, अनुसंधान और उद्यमिता में प्रबलता है. इजरायल की उच्च जीडीपी, अच्छी मेडिकल सुविधा और मजबूत शिक्षा व्यवस्था उस देश को और सशक्त करने में अहम योगदान है.

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