Whisky Bottle Auction: दुनिया की सबसे बड़ी व्हिस्की के बोतल की हुई नीलामी, कीमत ने उड़ाए होश

World largest Whisky Bottle: दुनिया की सबसे बड़ी व्हिस्की के बोतल की नीलामी (whiskey bottle auction) हो गई है. यह बोतल 5 फीट और 11 इंच लंबी है और इसमें 311 लीटर व्हिस्की भरी गई है. इस बोतल की ऑनलाइन बिक्री (online sales) में आखिरकार नीलामी हो गई.

नीलामी आयोजित करने वाली कंपनी लियोन एंड टर्नबुल (Lyon and Turnbull) के अनुसार, दुनिया की सबसे बड़ी स्कॉच व्हिस्की (Scotch Whisky) की बोतल, जो 5 फीट 11 इंच लंबी और 311 लीटर से भरी हुई है, लगभग 1.4 मिलियन डॉलर (10,85,88,900 रुपये) में बिकी है. इसकी बोली ऑनलाइन रखी गई थी. आखिरकार एक एक अंतरराष्ट्रीय अज्ञात कलेक्टर ने इसको खरीद लिया.

#TheIntrepid - officially the world's largest bottle of Scotch #whisky - reaches £1.1 million in today's auction. An adventure from the start, The Intrepid project is dedicated to the spirit & experience of exploration. pic.twitter.com/9G6TJ8nLQg

