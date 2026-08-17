महज 500 रुपये खर्च में आधे घंटे तक हवा में उड़ा दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक प्लेन, आसमान में बजी 'इलेक्ट्रिक क्रांति' की घंटी

Features of World Largest Electric-Hybrid Aircraft: पेट्रोल-डीजल के विकल्प के रूप में इलेक्ट्रिक क्रांति तेजी से दुनिया में फैल रही है. अब दुनिया में हवाई जहाज भी आने वाले वक्त में बिजली से उड़ते दिखाई दें तो हैरानी नही होगी. अमेरिका की एक कंपनी ने महज 5 डॉलर की बिजली खर्च दुनिया को दुनिया के सबसे बड़े बैटरी-इलेक्ट्रिक विमान को 27 मिनट तक सफलतापूर्वक उड़ाने में कामयाबी हासिल की है. इस टेस्ट की सफलता के बाद भविष्य में बैटरी से उड़ने वाले प्लेन बनाने का रास्ता भी साफ हो गया है.
सहयोगी वेबसाइट WION के मुताबिक, अमेरिका की 'हार्ट एयरोस्पेस' कंपनी की ओर से निर्मित इस प्लेन 'X1 डिमॉन्स्ट्रेटर' का वजन 11 टन था. इस प्लेन ने 12 अगस्त को न्यूयॉर्क के प्लैट्सबर्ग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी. प्लेन में 1 मेगावॉट से अधिक ऊर्जा पैदा करने वाले ऑल-बैटरी-इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम लगे थे. इनकी मदद से प्लेन ने 1100 फीट तक की ऊंचाई हासिल की और वह करीब आधे घंटे तक हवा में उड़ता रहा.
'X1 डिमॉन्स्ट्रेटर' प्लेन की खासियतों की बात की जाए तो इसके पंखों का फैलाव (विंग्सपैन) 106 फीट है. प्लेन में कुल 4 इलेक्ट्रिक मोटर लगे हैं, जो इसे उड़ने और आगे बढ़ने की ताकत देते हैं. प्लेन में कुल 30 यात्रियों के बैठने की क्षमता है. खास बात ये है कि यह कोई रियल एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि टेस्ट एयरक्राफ्ट है. इसके नतीजे देखकर बाद में असली इलेक्ट्रिक प्लेन 'ES-30' तैयार किए जाएंगे, जो हवाई यात्राओं में यूज होंगे.
इस टेस्ट एयरक्राफ्ट के ट्रायल से मिले नतीजों के बाद उसकी तकनीकों, प्रणालियों और विनिर्माण प्रक्रियाओं का परीक्षण किया जा रहा है. 'ES-30' प्लेन पूरी तरह से बिजली पर निर्भर रहने के बजाय एक हाइब्रिड-इलेक्ट्रिक विमान होगा. ES-30 की ऑल-इलेक्ट्रिक रेंज 200 किमी, जबकि हाइब्रिड-इलेक्ट्रिक रेंज 800 किमी होगी. मजे की बात ये है कि यह विमान 30 मिनट के भीतर पूरी तरह चार्ज होकर दोबारा उड़ान भर सकेगा.
अमेरिका की 'हार्ट एयरोस्पेस' कंपनी ने वर्ष 2019 में W19 प्रोग्राम में शामिल होने के बाद इलेक्ट्रिक रीजनल एयरक्राफ्ट विकसित करना शुरू किया था. उसने एक साल के भीतर ही अपना शुरुआती ES-19 कॉन्सेप्ट पेश किया, जिससे दुनिया का ध्यान उसकी ओर गया.
कंपनी ने वर्ष 2021 में यूनाइटेड एयरलाइंस और मेसा एयर ग्रुप से निवेश के रूप में 35 मिलियन डॉलर हासिल किए. जिससे उसकीी वित्तीय परेशानियां दूर हुईं. इसके बाद इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन का परीक्षण करने के लिए दिसंबर 2021 में इसकी पहली सबस्केल उड़ान संपन्न हुई.सितंबर 2022 में कंपनी ने अपने 30-सीटर वाले 'ES-30' का अनावरण किया. जबकि 'X1 डिमॉन्स्ट्रेटर' को विकसित करने के लिए 107 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त फंडिंग जुटाई.
कंपनी ने दो साल के भीतर 'X1 डिमॉन्स्ट्रेटर' विकसित किया और अक्टूबर 2024 में ग्राउंड टेस्टिंग शुरू की. अब कंपनी की योजना 2028 में प्री-प्रोडक्शन 'ES-30/X2 प्रोग्राम' का परीक्षण करने की है. उसने 2031 तक ES-30 को व्यावसायिक सेवा में शामिल करने का लक्ष्य रखा है.