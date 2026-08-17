महज 500 रुपये खर्च में आधे घंटे तक हवा में उड़ा दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक प्लेन, आसमान में बजी 'इलेक्ट्रिक क्रांति' की घंटी

Features of World Largest Electric-Hybrid Aircraft: पेट्रोल-डीजल के विकल्प के रूप में इलेक्ट्रिक क्रांति तेजी से दुनिया में फैल रही है. अब दुनिया में हवाई जहाज भी आने वाले वक्त में बिजली से उड़ते दिखाई दें तो हैरानी नही होगी. अमेरिका की एक कंपनी ने महज 5 डॉलर की बिजली खर्च दुनिया को दुनिया के सबसे बड़े बैटरी-इलेक्ट्रिक विमान को 27 मिनट तक सफलतापूर्वक उड़ाने में कामयाबी हासिल की है. इस टेस्ट की सफलता के बाद भविष्य में बैटरी से उड़ने वाले प्लेन बनाने का रास्ता भी साफ हो गया है.