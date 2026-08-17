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महज 500 रुपये खर्च में आधे घंटे तक हवा में उड़ा दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक प्लेन, आसमान में बजी 'इलेक्ट्रिक क्रांति' की घंटी

World Largest Electric-Hybrid Aircraft: महज 500 रुपये खर्च करके दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक प्लेन आधे घंटे तक हवा में उड़ता रहा. इस सफल परीक्षण के साथ ही आसमान में 'इलेक्ट्रिक क्रांति' की घंटी बज उठी है. जिसके बाद अब दुनिया को पेट्रोल-डीजल पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं रहेगी.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 17, 2026, 11:25 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 11:25 PM IST
महज 500 रुपये खर्च में आधे घंटे तक हवा में उड़ा दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक प्लेन, आसमान में बजी 'इलेक्ट्रिक क्रांति' की घंटी

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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